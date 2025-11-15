Bihar Election Results 2025

నౌగామ్​ పేలుడు ప్రమాదవశాత్తు జరిగింది - దీనిపై ఊహాగానాలు వద్దు: కేంద్ర హోంశాఖ

జమ్మూకశ్మీర్​లోని నౌగామ్ పోలీస్ స్టేషన్​లో పేలుడు- మృతుల్లో పోలీసులు, ఫోరెన్సిక్​ నిపుణులు, సాధారణ పౌరులు

Nowgam Police Station Blast
Nowgam Police Station Blast (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 15, 2025 at 12:30 PM IST

Nowgam Police Station Blast : జమ్ముకశ్మీర్​లోని నౌగామ్ పోలీస్​ స్టేషన్​లో శుక్రవారం రాత్రి జరిగిన భారీ పేలుడుపై కేంద్ర హోం మంత్రిత్వశాఖ శనివారం స్పందించింది. ఈ పేలుడు ధాటికి 9మంది మరణించగా, 32మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారని తెలిపింది. ఈ ఘటనలో ఉగ్రకోణం ఉందనే ప్రచారం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఎంహెచ్ఏ వివరణ ఇచ్చింది. ఈ ఘటన ప్రమాదవశాత్తు జరిగిందని, దీనిపై ఊహాగానాలు అనవసరమని కేంద్ర హోం మంత్రిత్వశాఖ జాయింట్ సెక్రటరీ ప్రశాంత్ లోఖండే స్పష్టం చేశారు.

"హరియాణాలోని టెర్రర్​ మాడ్యూల్​పై దర్యాప్తు చేస్తున్న సమయంలో భారీ స్థాయిలో పేలుడు పదార్థాలు, రసాయనాల నిల్వలను స్వాధీనం చేసుకున్నాం. వాటిని శ్రీనగర్​ శివార్లలో ఉన్న నౌగామ్ పోలీస్​ స్టేషన్ ప్రాంగణంలోని బహిరంగ ప్రదేశంలో భద్రంగా ఉంచాం. తరువాత వాటిని ప్రామాణిక, నిర్దేశిత విధానంలో ఫోరెన్సిక్, రసాయన పరీక్షకు పంపాం. భారీ స్థాయిలో పేలుడు పదార్థాలు ఉండడం వల్ల గత రెండు రోజులుగా ఈ ప్రక్రియ నిరంతరంగా జరుగుతూనే ఉంది. అయితే ఆ పేలుడు పదార్థాలు చాలా సున్నితమైనవి కావడం వల్ల, నిపుణుల పర్యవేక్షణలో వాటిని జాగ్రత్తగా నిర్వహిస్తున్నాం. అయితే నవంబర్​ 14 రాత్రి 11.20 గంటల సమయంలో ప్రమాదవశాత్తు భారీ పేలుడు సంభవించింది. ఈ దురదృష్టకరమైన ఘటనలో 9 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, 27 మంది పోలీసు సిబ్బంది, ఇద్దరు రెవెన్యూ అధికారులు, ముగ్గురు పౌరులు గాయపడ్డారు. పేలుడు ధాటికి పోలీస్ స్టేషన్ తీవ్రంగా దెబ్బతింది. చుట్టుపక్కల ఉన్న కొన్ని భవనాలు కూడా దెబ్బతిన్నాయి. పేలుడుకు గల కారణాలను పరిశీలిస్తున్నారు. దీనిపై ఊహాగానాలు అనవసరం."
- ప్రశాంత్ లోఖండే, కేంద్ర హోం మంత్రిత్వశాఖ జాయింట్ సెక్రటరీ

ఉగ్రదాడి కాదు!
ఇంతకు ముందు జమ్మూకశ్మీర్​ పోలీస్ చీఫ్​ నళిన్ ప్రభాత్​ మాట్లాడుతూ, నౌగామ్ పోలీస్ స్టేషన్​లో జరిగిన పేలుడు ప్రమాదవశాత్తు జరిగిందని, ఎలాంటి ఉగ్రదాడి జరగలేదని పేర్కొనడం గమనార్హం.

"పేలుడు ధాటికి ఒక ఎస్​ఐఏ (రాష్ట్ర దర్యాప్తు సంస్థకు చెందిన అధికారి), ఎఫ్​ఎస్​ఎల్ బృందంలోని ముగ్గురు, ఇద్దరు క్రైమ్ ఫోటోగ్రాఫర్​లు, ఇద్దరు రెవెన్యూ అధికారులు, ఆ బృందంతో సంబంధమున్న ఒక టైలర్​ మరణించారు. మరో 27 మంది పోలీసు సిబ్బంది, ఇద్దరు రెవెన్యూ అధికారులు, పక్కనే ఉన్న ముగ్గురు పౌరులు గాయపడ్డారు. వారిని సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. వారికి అక్కడే చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఈ దుఃఖ సమయంలో మృతుల కుటుంబాలకు పోలీసులు సంఘీభావం తెలుపుతున్నారు" అని డీజీపీ నళిన్ ప్రభాత్ తెలిపారు.

మేమే పేల్చాం!
మరోవైపు ఈ పేలుడుకు పాల్పడింది తామేనని జైషేకు అనుబంధ సంస్థ అయిన పీపుల్స్‌- యాంటీ ఫాసిస్టు ఫోర్స్‌ (పీఏఎఫ్​ఎఫ్​) ప్రకటించింది. అయితే ఈ ప్రకటనను డీజీపీ ఖండించారు. ఇది నౌగామ్​ పేలుడు కేవలం ప్రమాదవశాత్తూ జరిగిందని స్పష్టం చేశారు.

భారీ ఉగ్రకుట్ర భగ్నం
ఇటీవలే దిల్లీలో ఎర్రకోట మెట్రో స్టేషన్ వద్ద భారీ పేలుడు సంభవించింది. ఈ ఘటనలో 13 మంది మరణించగా, అనేక మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. దీనికి ప్రధాన కారణం వైట్​కాలర్ టెర్రరిస్ట్ డాక్టర్‌ ఉమర్‌ మహ్మద్‌. వాస్తవానికి ఈ పేలుడుకు ముందే జమ్ముకశ్మీర్​ పోలీసులు భారీ ఉగ్ర కుట్రను ఛేదించారు. హరియాణాలోని ఫరీదాబాద్​ నుంచి అమ్మోనియం నైట్రేట్, పొటాషియం నైట్రేట్‌ సహా సల్ఫర్​తో కూడిన 2,900 కిలోల పేలుడు పదార్థాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. హరియాణాలోని ఫరీదాబాద్​లో డా.ముజమ్మిల్‌, డా.అదీల్​ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. దీంతో వారికి కారు ఇచ్చిన పుల్వామాకు చెందిన డాక్టర్‌ ఉమర్‌ మహ్మద్‌ భయపడ్డాడు. దీనితో అతడు ఎర్రకోట సమీపంలో కారుతో వచ్చి భారీ పేలుడు జరిపినట్లు పోలీసు వర్గాలు గుర్తించాయి. డీఎన్​ఏ టెస్ట్​లో ఉమర్​ ఆ పేలుడులో మరణించినట్లు నిర్ధరణ కూడా అయ్యింది. ఈ కేసుపై ఇంకా దర్యాప్తు కొనసాగుతున్న వేళ, జమ్మూకశ్మీర్​లో ఈ పేలుడు జరగడం అందరినీ దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది.

