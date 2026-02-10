ఓం బిర్లాతో భేటీ తర్వాతే అవిశ్వాస తీర్మానంపై తుది నిర్ణయం: విపక్షాలు
రాహుల్ గాంధీని మాట్లాడడానికి అనుమతిస్తే- అవిశ్వాస తీర్మానం వెనక్కు తీసుకునే ఛాన్స్!
Published : February 10, 2026 at 12:38 PM IST
Congress No Confidence Motion : లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లాతో భేటీ అయిన తర్వాతనే, ఆయనపై అవిశ్వాస తీర్మానం ప్రవేశపెట్టాలా? వద్దా? అనే విషయంపై తుది నిర్ణయం తీసుకోవాలని ప్రతిపక్షాలు భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. మంగళవారం ఉదయం కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే ఫ్లోర్ లీడర్స్ సమావేశంలో ఈ అంశంపై సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. తమ అభ్యంతరాలపై ప్రభుత్వం స్పందించే తీరును బట్టి తదుపరి నిర్ణయం తీసుకోవాలని విపక్ష కూటమి భావిస్తున్నట్లు సమాచారం.
రాహుల్కు అవకాశం ఇస్తే!
సోమవారమే కాంగ్రెస్ ఎంపీలు, లోక్సభ స్పీకర్పై అవిశ్వాస తీర్మానం నోటీసుపై సంతకాలు చేశారు. ఈ తీర్మానానికి సమాజ్వాదీ పార్టీ (ఎస్పీ), డీఎంకే మద్దతు ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ) మాత్రం ఈ నోటీసుపై సంతకం చేయలేదు. ఇక్కడ ఆసక్తికర విషయం ఏమిటంటే, రాహుల్ గాంధీ కూడా దీనిపై ఇంకా సంతకం చేయలేదని తెలుస్తోంది. కాగా, లోక్సభ సజావుగా సాగేలా చర్చించేందుకు స్పీకర్ ఓం బిర్లా మంగళవారం మధ్యాహ్నం 12:30 గంటలకు ప్రతిపక్ష నేతలను సమావేశానికి ఆహ్వానించారు. ఈ భేటీ అనంతరం రాహుల్కు మాట్లాడే అవకాశం ఇస్తే వెనక్కు తగ్గాలని కాంగ్రెస్ యోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. లేనిపక్షంలో మధ్యాహ్నం 1 గంటకు లోక్సభ సెక్రటరీ జనరల్ అత్పల్ కుమార్ సింగ్కు నోటీసు అందజేయాలని విపక్షాలు భావిస్తున్నాయి.
#WATCH | In the Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju says, " we requested the congress party with folded hands that there should be discussions on the budget... the congress party does not want to start speaking. they create a ruckus every day by coming into the… pic.twitter.com/ehbuJIzGJb— ANI (@ANI) February 10, 2026
ఇంతకీ ఏం జరిగింది?
రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై చర్చ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడాల్సి ఉంది. అయితే ఆయన 2020లో చైనాతో జరిగిన ఘర్షణపై భారత్ మాజీ సైన్యాధిపతి ఎంఎం నరవణె రాసిన పుస్తకంలోని అంశాలను ప్రస్తావించడానికి ప్రయత్నించారు. దీనితో ఇంకా అధికారికంగా ప్రచురించని పుస్తకంలోని అంశాలను సభలో చెప్పకూడదంటూ స్పీకర్ రూలింగ్ ఇచ్చారు. దీనిలో ప్రధాన ప్రతిపక్ష నేతను మాట్లాడకుండా స్పీకర్ అడ్డుకుంటున్నారని, ఆయనపై మోదీ సర్కార్ ఒత్తిడి ఉందంటూ ఇండియా కూటమి నేతలు విమర్శించారు.
అలాగే మాజీ ప్రధానులపై అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యలు చేసిన బీజేపీ ఎంపీలను వదిలేసి, 8 మంది ఇండియా కూటమి ఎంపీలను సస్పెండ్ చేశారని విపక్షాలు విమర్శిస్తున్నాయి. కాంగ్రెస్ మహిళా ఎంపీలపై నిరాధారమైన ఆరోపణలు చేసిన బీజేపీ ఎంపీ నిషికాంత్ దూబేపై చర్యలు తీసుకోకపోవడాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే స్పీకర్ ఓం బిర్లాపై అవిశ్వాస తీర్మానం ప్రవేశపెట్టాలని సోమవారం ప్రతిపక్షాలు సిద్ధమయ్యాయి. రాజ్యాంగంలోని అధికరణ 94సీ కింద ఈ నోటీసు ఇవ్వాలని నిర్ణయించినట్లు, దీనిపై ఇప్పటికే 100 మందికిపైగా ఎంపీలు సంతకాలు చేసినట్లు విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం.
ప్రతిపక్షాల తీరుపై కిరణ్ రిజిజు అసహనం!
మరోవైపు, కాంగ్రెస్కు సభ సజావుగా నడవడం ఇష్టం లేదని పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు విమర్శించారు. కాంగ్రెస్ ఉద్దేశపూర్వకంగానే పార్లమెంట్ కార్యకలాపాలను అడ్డుకుంటోందని అన్నారు. బడ్జెట్పై చర్చలకు ఇతర ప్రతిపక్ష పార్టీలు సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ, కాంగ్రెస్ మాత్రం జరగనివ్వడం లేదని ఆరోపించారు.
మంగళవారం ఉదయం 11 గంటలకు సభ ప్రారంభం కాగానే, విపక్షాలు వెల్లోకి దూసుకెళ్లి నిరసన తెలిపాయి. దీనితో సభను తొలుత 12 గంటల వరకు వాయిదా వేశారు. మళ్లీ అదే పరిస్థితి పునరావృతం కావడంతో సభను మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు వాయిదా పడింది. దీనిపై కిరణ్ రిజిజు తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు, "ఇది బడ్జెట్ సమయం. దీనిపై మనం చర్చించాలి. చర్చకు రావాలని నిన్న కూడా నేను కాంగ్రెస్కు విజ్ఞప్తి చేశాను. డీఎంకే, సమాజ్వాదీ పార్టీ, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ నేతలు మాట్లాడేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. కానీ కాంగ్రెస్కు మాత్రం పార్లమెంట్ పనిచేయడం ఇష్టం లేనట్లుగా ప్రవర్తిస్తోంది. కాంగ్రెస్ ఇప్పటికే సభ గౌరవాన్ని తగ్గించింది. ఇంకా దాన్ని దిగజార్చవచ్చు. బడ్జెట్పై చర్చ జరగనివ్వండి" అని కిరణ్ రిజిజు అన్నారు.
