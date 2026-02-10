ETV Bharat / bharat

ఓం బిర్లాతో భేటీ తర్వాతే అవిశ్వాస తీర్మానంపై తుది నిర్ణయం: విపక్షాలు

రాహుల్ గాంధీని మాట్లాడడానికి అనుమతిస్తే- అవిశ్వాస తీర్మానం వెనక్కు తీసుకునే ఛాన్స్​!

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 10, 2026 at 12:38 PM IST

Congress No Confidence Motion : లోక్​సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లాతో భేటీ అయిన తర్వాతనే, ఆయనపై అవిశ్వాస తీర్మానం ప్రవేశపెట్టాలా? వద్దా? అనే విషయంపై తుది నిర్ణయం తీసుకోవాలని ప్రతిపక్షాలు భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. మంగళవారం ఉదయం కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే ఫ్లోర్​ లీడర్స్ సమావేశంలో ఈ అంశంపై సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. తమ అభ్యంతరాలపై ప్రభుత్వం స్పందించే తీరును బట్టి తదుపరి నిర్ణయం తీసుకోవాలని విపక్ష కూటమి భావిస్తున్నట్లు సమాచారం.

రాహుల్​కు అవకాశం ఇస్తే!
సోమవారమే కాంగ్రెస్ ఎంపీలు, లోక్​సభ స్పీకర్​పై అవిశ్వాస తీర్మానం నోటీసుపై సంతకాలు చేశారు. ఈ తీర్మానానికి సమాజ్​వాదీ పార్టీ (ఎస్​పీ), డీఎంకే మద్దతు ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ) మాత్రం ఈ నోటీసుపై సంతకం చేయలేదు. ఇక్కడ ఆసక్తికర విషయం ఏమిటంటే, రాహుల్ గాంధీ కూడా దీనిపై ఇంకా సంతకం చేయలేదని తెలుస్తోంది. కాగా, లోక్​సభ సజావుగా సాగేలా చర్చించేందుకు స్పీకర్ ఓం బిర్లా మంగళవారం మధ్యాహ్నం 12:30 గంటలకు ప్రతిపక్ష నేతలను సమావేశానికి ఆహ్వానించారు. ఈ భేటీ అనంతరం రాహుల్​కు మాట్లాడే అవకాశం ఇస్తే వెనక్కు తగ్గాలని కాంగ్రెస్ యోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. లేనిపక్షంలో మధ్యాహ్నం 1 గంటకు లోక్​సభ సెక్రటరీ జనరల్​ అత్పల్ కుమార్​ సింగ్​కు నోటీసు అందజేయాలని విపక్షాలు భావిస్తున్నాయి.

ఇంతకీ ఏం జరిగింది?
రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై చర్చ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడాల్సి ఉంది. అయితే ఆయన 2020లో చైనాతో జరిగిన ఘర్షణపై భారత్​ మాజీ సైన్యాధిపతి ఎంఎం నరవణె రాసిన పుస్తకంలోని అంశాలను ప్రస్తావించడానికి ప్రయత్నించారు. దీనితో ఇంకా అధికారికంగా ప్రచురించని పుస్తకంలోని అంశాలను సభలో చెప్పకూడదంటూ స్పీకర్​ రూలింగ్ ఇచ్చారు. దీనిలో ప్రధాన ప్రతిపక్ష నేతను మాట్లాడకుండా స్పీకర్ అడ్డుకుంటున్నారని, ఆయనపై మోదీ సర్కార్ ఒత్తిడి ఉందంటూ ఇండియా కూటమి నేతలు విమర్శించారు.

అలాగే మాజీ ప్రధానులపై అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యలు చేసిన బీజేపీ ఎంపీలను వదిలేసి, 8 మంది ఇండియా కూటమి ఎంపీలను సస్పెండ్ చేశారని విపక్షాలు విమర్శిస్తున్నాయి. కాంగ్రెస్ మహిళా ఎంపీలపై నిరాధారమైన ఆరోపణలు చేసిన బీజేపీ ఎంపీ నిషికాంత్ దూబేపై చర్యలు తీసుకోకపోవడాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే స్పీకర్ ఓం బిర్లాపై అవిశ్వాస తీర్మానం ప్రవేశపెట్టాలని సోమవారం ప్రతిపక్షాలు సిద్ధమయ్యాయి. రాజ్యాంగంలోని అధికరణ 94సీ కింద ఈ నోటీసు ఇవ్వాలని నిర్ణయించినట్లు, దీనిపై ఇప్పటికే 100 మందికిపైగా ఎంపీలు సంతకాలు చేసినట్లు విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం.

ప్రతిపక్షాల తీరుపై కిరణ్ రిజిజు అసహనం!
మరోవైపు, కాంగ్రెస్​కు సభ సజావుగా నడవడం ఇష్టం లేదని పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు విమర్శించారు. కాంగ్రెస్ ఉద్దేశపూర్వకంగానే పార్లమెంట్ కార్యకలాపాలను అడ్డుకుంటోందని అన్నారు. బడ్జెట్​పై చర్చలకు ఇతర ప్రతిపక్ష పార్టీలు సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ, కాంగ్రెస్ మాత్రం జరగనివ్వడం లేదని ఆరోపించారు.

మంగళవారం ఉదయం 11 గంటలకు సభ ప్రారంభం కాగానే, విపక్షాలు వెల్​లోకి దూసుకెళ్లి నిరసన తెలిపాయి. దీనితో సభను తొలుత 12 గంటల వరకు వాయిదా వేశారు. మళ్లీ అదే పరిస్థితి పునరావృతం కావడంతో సభను మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు వాయిదా పడింది. దీనిపై కిరణ్ రిజిజు తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు, "ఇది బడ్జెట్ సమయం. దీనిపై మనం చర్చించాలి. చర్చకు రావాలని నిన్న కూడా నేను కాంగ్రెస్​కు విజ్ఞప్తి చేశాను. డీఎంకే, సమాజ్​వాదీ పార్టీ, తృణమూల్ కాంగ్రెస్​ నేతలు మాట్లాడేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. కానీ కాంగ్రెస్​కు మాత్రం పార్లమెంట్ పనిచేయడం ఇష్టం లేనట్లుగా ప్రవర్తిస్తోంది. కాంగ్రెస్ ఇప్పటికే సభ గౌరవాన్ని తగ్గించింది. ఇంకా దాన్ని దిగజార్చవచ్చు. బడ్జెట్​పై చర్చ జరగనివ్వండి" అని కిరణ్​ రిజిజు అన్నారు.

