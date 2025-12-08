ETV Bharat / bharat

రూ.12 చెల్లించలేదని లీగల్ నోటీస్​- షాక్​ తిన్న కస్టమర్- చివరకు ఏమైందంటే?

మధ్యప్రదేశ్​లో వినియోగదారుడికి షాక్ ఇచ్చిన విద్యుత్ శాఖ- ఇంతకీ ఏమైందంటే?

PIYUSH AGARWAL WITH NOTICE
PIYUSH AGARWAL WITH NOTICE (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 8, 2025 at 9:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

12 Rs Electricity Bill Issue : విద్యుత్​ శాఖ అధికారుల నుంచి నోటీసు వచ్చిందంటే ఏమనుకుంటాం? సకాలంలో కరెంటు బిల్లు చెల్లించలేదేమో అని అనుకుంటాం కదా. కొన్ని సార్లు వేలల్లో, లక్షల్లో బిల్లులు వచ్చిన కథనాలు కూడా వింటూ ఉంటాం. కానీ మధ్యప్రదేశ్​లో ఓ ఆసక్తికరమైన ఘటన జరిగింది. ఓ వ్యక్తి కేవలం రూ.12 చెల్లించలేదని విద్యుత్​ శాఖ అధికారులు అతనికి నోటీసులు జారీ చేశారు. అంతేకాదు సకాలంలో చెల్లించకపోతే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు. ఇప్పుడీ వార్త సోషల్​ మీడియాలో ఫుల్​ వైరల్​ అవుతుంది. ఇంతకీ అసలేం జరిగిందంటే?

మధ్యప్రదేశ్​లోని సతనా జిల్లా కోఠీ పట్టణంలో నివసించే పీయూశ్​ అగర్వాల్​ అనే వ్యక్తికి రూ.12 కరెంటు బిల్లు చెల్లించాల్సి ఉందని విద్యుత్​ శాఖ నోటీసులు జారీ చేసింది. అందులో "పీయూశ్​ అగర్వాల్, మీరు మీ సర్వీస్ కనెక్షన్ నంబర్ 149xxxxx విద్యుత్ బిల్లును గడువులోపు చెల్లించడంలో విఫలమయ్యారు. మీరు రూ.12 చెల్లించాల్సి ఉంది. మధ్యప్రదేశ్ ఎలక్ట్రికల్ అండర్ టేకింగ్ (బకాయిలు) రికవరీ చట్టం 1961లోని సెక్షన్ 4 నిబంధనల ప్రకారం, జరిమానాతో సహా రూ.12 రికవరీ కోసం ఈ నోటీసును మీకు పంపిస్తున్నాం. బిల్లు కట్టకపోతే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాం" అని నోటీసులో పేర్కొన్నారు. సకాలంలో బిల్లుని చెల్లిస్తున్నప్పటికీ విద్యుత్​ శాఖ ఇటువంటి నోటీసును ఎలా పంపించిందని పీయూశ్​ ఆశ్చర్యపోయాడు. "నేను నా బిల్లులు అన్నింటినీ సకాలంలో చెల్లిస్తాను. కానీ కేవలం రూ.12కు ఇలాంటి నోటీసు వస్తుందని నేను ఎప్పుడూ అనుకోలేదు" అని పీయూశ్​ అన్నారు.

సాంకేతిక లోపం వల్లే
నోటీసుకు సంబంధించి పీయూశ్​ విద్యుత్​ శాఖను సంప్రదించినప్పుడు, పొరపాటున నోటీసులు పంపించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. పీయూశ్​ సకాలంలోనే అన్ని బిల్లులను చెల్లిస్తున్నారని గుర్తించారు. ఇదంతా సాంకేతిక లోపం వల్లే జరిగిందని, మళ్లీ ఇలాంటి పొరపాటు జరగకుండా చూసుకుంటామని అన్నారు.

మళ్లీ తప్పు జరగకుండా చూసుకుంటాం!
ఈ విషయానికి సంబంధించి విద్యుత్ శాఖ జూనియర్ ఇంజనీర్ హేమరాజ్ సేన్ మాట్లాడుతూ, "పీయూశ్ అగర్వాల్ కేసు మా దృష్టికి వచ్చింది. అతనికి పొరపాటున నోటీసులు పంపించాం. మేము ఈ పొరపాటును అంగీకరిస్తున్నాము. ఇటువంటి తప్పు మళ్లీ జరగకుండా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాము. పీయూశ్​ బిల్లులన్నింటినీ సకాలంలో చెల్లించారు కనుక అతనిపై ఎటువంటి చర్యలు తీసుకునేది లేదు" అని స్పష్టం చేశారు.

ఇదిలా ఉండగా!
గతంలో దీనికి భిన్నంగా ఇంకొక ఘటన జరిగింది. ఏకంగా రూ.కోట్లలో వచ్చిన కరెంట్‌ బిల్లు చూసి ఓ వ్యాపారి కంగుతిన్నాడు. హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌లోని హమీర్పూర్‌ జిల్లా జట్టాన్‌ గ్రామానికి చెందిన వ్యాపారి లలిత్‌ ధిమాన్‌కు ప్రతినెలా రూ.3వేల లోపు కరెంట్‌ బిల్లు వచ్చేది. కానీ విద్యుత్‌ అధికారులు అతడికి రూ.2,10,42,08,405 బిల్లును ఇవ్వడంతో అవాక్కయ్యాడు. దీనిపై విద్యుత్‌ కార్యాలయానికి వెళ్లి ఫిర్యాదు చేయగా విద్యుత్తు బిల్లు రికార్డులను పరిశీలించిన అధికారులు సాంకేతిక లోపం వల్లే అధిక విద్యుత్ బిల్లు వచ్చిందని పేర్కొన్నారు. బిల్లు రూ.210 కోట్లు కాదు రూ.4,047 అని సవరించటంతో లలిత్‌ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

MyJio యాప్- రీఛార్జ్​లకు మాత్రమే కాదు, కరెంట్ బిల్లు పేమెంట్స్​కు కూడా!- ఎలాగంటే?

మలం నుంచీ విద్యుత్ ఉత్పత్తి- భారత్‌లోనే తొలిసారిగా అక్కడ ప్లాంట్- హైదరాబాద్‌కు ఛాన్స్ మిస్ !

TAGGED:

SATNA 12 RUPEES BILL ISSUE
SATNA ELECTRICITY BILL ISSUE
NOTICE FOR ELECTRICITY BILL MP
MP ELECTRICITY BILL ISSUE
12 RS ELECTRICITY BILL ISSUE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.