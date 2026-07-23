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"విద్యార్థుల భవిష్యత్తు కంటే మాకు ఏదీ ముఖ్యం కాదు- దోషులకు కఠిన శిక్షపడేలా చేస్తాం": ప్రధాని మోదీ

దిల్లీలో ఆందోళన వేళ ప్రధాని మోదీ కీలక ప్రకటన- నీట్ దోషులను కఠినంగా శిక్ష పడేలా చేసేందుకు ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు వెల్లడి

Modi On Neet Paper Leak
Prime Minister of India Narendra Modi (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 23, 2026 at 9:48 AM IST

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Modi On Neet Paper Leak : నీట్ పేపర్ లీక్ వ్యవహారంపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 'ఎక్స్' వేదికగా తీవ్ర స్థాయిలో స్పందించారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తు కంటే తమకు ఏదీ ముఖ్యం కాదని, యువత భవిష్యత్తుకే తమ తొలి ప్రాధాన్యమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ ఘటనల్లో దోషులకు కఠిన శిక్షలు పడేలా చూసేందుకు ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ప్రధాని ప్రకటించారు. యువత భవిష్యత్తుతో ఆడుకుంటూ వారికి హాని చేస్తున్న పేపర్ లీక్ మాఫియాను, దోషులను విడిచిపెట్టే ప్రసక్తే లేదని హెచ్చరించారు. యువత భవిష్యత్తుతో తాము ఎలాంటి రాజీ పడేది లేదని, అక్రమార్కులకు కఠిన శిక్ష పడేలా చూస్తామని మోదీ విద్యార్థులకు భరోసా ఇచ్చారు.

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NEET UG PAPER LEAK 2026
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MODI ON NEET PAPER LEAK

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