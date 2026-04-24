వాళ్లు ఝాల్మురీ ఇస్తామంటే - నేను భేల్పూరీ పెడతా : బీజేపీపై మమతా విమర్శలు
బంగాల్లో గెలిచిన తర్వాత నెక్ట్స్ దిల్లీయే- బీజేపీని గద్దె దించడమే మా లక్ష్యం- ఎన్నికల ర్యాలీలో మమతా సంచలన వ్యాఖ్యలు
Published : April 24, 2026 at 2:32 PM IST
Mamata Banerjee on Centre : అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ బంగాల్ రాజకీయాలు ఝాల్మురీ (మసాలా మరమరాలు) చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి. ఝాల్మురీ అంశంపై ఎన్నికల ప్రచారంలో అధికార తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ), బీజేపీ మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. కోల్కతాలోని బౌబజార్, చౌరంగీ ప్రాంతాల్లో జరిగిన భారీ బహిరంగ సభల్లో ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. బంగాల్లో బీజేపీ గెలిస్తే ఝాల్మురీ తినిపిస్తామని ఆ పార్టీ నేతలు చెబుతున్నారని, కానీ తాము గెలిచి దిల్లీ నుంచి భేల్పూరీని తీసుకొచ్చి రుచి చూపిస్తానని మమతా వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు.
ఇటీవల బంగాల్ పర్యటనకు వెళ్లిన ప్రధాని మోదీ ఝార్గ్రామ్లో ఒక దుకాణం వద్ద ఆగి ఝాల్మురీని కొన్ని విషయం తెలిసిందే. ఆ ఘటన సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అయ్యింది. బీజేపీ శ్రేణులు ఈ ఘటనను ఎన్నికల ప్రచారంలో విస్తృతంగా ఉపయోగించుకన్నాయి. అయితే మోదీ ఝాల్మురీ కొన్న ఉదంతంపై మమతా తీవ్రస్థాయిలో స్పందించారు. అదొక స్క్రిప్టెడ్ డ్రామాగా ఆమె అభివర్ణించారు.
ప్రధాని మోదీ ఝాల్మురీ తినడానికి ముందే అక్కడ సీసీటీవీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేశారని, భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా ఆ ఝాల్మురీని కూడా ఇంటి నుంచే సిద్ధం చేసుకుని తెచ్చినట్లు ఎద్దేవా చేశారు. కేవలం ఫొటోల కోసం ఆ దుకాణదారుడికి పది రూపాయలు ఇచ్చి వెళ్లారని మమతా పేర్కొన్నారు.
Kolkata: West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee says, " the names of all those who are working for bjp are listed... you've brought in people based on their bjp background and appointed officers accordingly... remember, you don't have the capacity to defeat us... we fight… pic.twitter.com/eunrJ93Fsu— ANI (@ANI) April 24, 2026
బీజేపీ నేతలు బెంగాలీ ప్రజలను మభ్యపెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని మమతా దుయ్యబట్టారు. వారు ఎన్నికల కోసం మొదట చాయ్వాలా (టీ అమ్మేవారు) కార్డును వాడారని, ఇప్పుడు ఝాల్మురీ కార్డును వాడుతున్నారని పేర్కొన్నారు. తాము స్పైసీ ఝాల్మురీ తినే అలవాటు ఉన్నవాళ్ళమని, తమకు ఆ పార్టీ నీతులు అవసరం లేదని బీజేపీపై ఘాటుగా స్పందించారు. తాను అన్ని రకాల ఆహారాలను గౌరవిస్తానని, ధోక్లా, దోశ, సత్తు, ఈద్ సమయంలో సేమియా వంటివి తింటానని, తనకు మతం గురించి ఎవరూ పాఠాలు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదని స్పష్టం చేశారు. బీజేపీ నేతలు గెలుపుపై వ్యక్తం చేస్తున్న అమితమైన నమ్మకంపై మమతా అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. బీజేపీ నేతలు ఈవీఎంలను ఏమైనా ఫిక్స్ చేశారా? ప్రశ్నించారు. లేకపోతే ఎన్నికలు జరగకముందే ఫలితాలపై అంత ధీమా వారికి ఎలా ఉంటుందని ఆమె ప్రశ్నించారు.
అందరి గురించి రాసిపెట్టుకున్నా
బీజేపీకి బ్రోకర్లుగా వ్యవహరిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరి గురించి 'A to Z' రాసిపెట్టుకున్నానని మమతా వ్యాఖ్యానించారు. అలాగే, రాష్ట్రంలో ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన తర్వాత దిల్లీని కూడా గెలుస్తామని కేంద్రానికి సవాల్ విసిరారు. కేంద్రంలో బీజేపీని గద్దె దించడమే తమ లక్ష్యమన్నారు. ఇందుకోసం ప్రతిపక్ష పార్టీలన్నింటినీ ఏకతాటిపైకి తీసుకువచ్చి బీజేపీని ఎదురుదెబ్బ కొడతామని వ్యాఖ్యానించారు. అయితే, అధికార పీఠాన్ని తాను ఆశించడం లేదని పేర్కొన్నారు.
"బీజేపీకి తొత్తులుగా వ్యవహరిస్తున్న వ్యక్తుల పేర్లను, వారి ఇళ్ల అడ్రసులను నేను నోట్ చేసుకున్నాను. మమ్మల్ని నిఘాలో ఉంచుతున్నామని అనుకుంటున్నారేమో, గుర్తుంచుకోండి మీరు మాపై విజయం సాధించలేరు. మేం అన్యాయానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతాం. నేను బంగాల్లోనే పుట్టాను, బంగాల్లోనే కన్నుమూస్తాను. రాష్ట్ర ఎన్నికల్లో బంగాల్ను గెలుచుకున్న తర్వాత, నేను దిల్లీ పగ్గాలు చేపడతాను. నాకు అధికారం వద్దు, దిల్లీలో బీజేపీ పతనం కావడమే నాకు కావాలి." -మమతా బెనర్జీ, బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి
చౌరంగీ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి ఏప్రిల్ 29న రెండో దశ పోలింగ్ జరగనుంది. ఇక్కడ బీజేపీ తరఫున సంతోశ్ పాఠక్ పోటీ చేస్తున్నారు. ఆయనకు వ్యతిరేకంగా తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి, రెండు సార్లు సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న నైనా బందోపాధ్యాయ బరిలో ఉన్నారు. అయితే, ఆయనకు మద్దతుగా మమత ర్యాలీ నిర్వహించారు. కాగా, ఈ నియోజకవర్గం తృణమూల్ కాంగ్రెస్కు బలమైన కంచుకోటగా కొనసాగుతోంది. 2011లో తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ స్థానాన్ని నిరంతరం కైవసం చేసుకుంటోంది.