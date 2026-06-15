'కేవలం వ్యవస్థ వైఫల్యం కాదు- కోట్ల మంది యువత కలలపై జరిగిన దాడి'- పేపర్ లీకేజీపై రాహుల్ గాంధీ
'విద్యార్థులు పడిన కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కడం లేదు- పైగా కలలు కన్నందుకు శిక్ష పడుతోంది'- రాహుల్ గాంధీ కీలక వ్యాఖ్యలు- మరోవైపు నీట్ అభ్యర్థులకు చుక్కలు చూపిస్తున్న ఎన్టీఏ
Published : June 15, 2026 at 8:20 PM IST
Rahul Gandhi On Paper Leaks : పేపర్ లీకేజీలు, పరీక్షల రద్దు కేవలం ప్రభుత్వ వ్యవస్థల వైఫల్యం మాత్రమే కాదని, కోట్ల మంది భారత యువతీయువకుల కలలపై జరిగిన దాడి అని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. రాజస్థాన్లోని కోటాలో త్వరలో జరగనున్న విద్యార్థి సదస్సుకు ముందు ఆయన ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. సోమవారం ఎక్స్ వేదికగా హిందీలో ఓ పోస్టు పెట్టిన రాహుల్ గాంధీ, విద్యార్థులకు వారి కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కడం లేదని, దానికి బదులుగా కలలు కన్నందుకు శిక్ష అనుభవిస్తున్నారు అని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
देश के हर युवा से मेरी एक बात - आज इस देश में मेहनत का फल नहीं, सपने देखने की सज़ा मिलती है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 15, 2026
हर पेपर लीक, हर रद्द परीक्षा, हर अधूरी भर्ती - सिर्फ़ सिस्टम की विफलता नहीं, लाखों सपनों पर प्रहार है।
मैं जानता हूँ आप थक चुके हैं। ग़ुस्से में हैं। पर याद रखिए - जब सरकार सुनने को… pic.twitter.com/5DDromfxmR
"దేశంలోని ప్రతి యువకుడికి నేను ఒక విషయం చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను. ఈ రోజు ఈ దేశంలో మీరు పొందుతున్నది కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం కాదు. కలలు కనే ధైర్యం చేసినందుకు మీకు శిక్ష లభిస్తోంది. ప్రతి పేపర్ లీక్, ప్రతి రద్దు అయిన పరీక్ష, ప్రతి నిలిచిపోయిన రిక్రూట్మెంట్- ఇవి కేవలం వ్యవస్థ వైఫల్యాలు మాత్రమే కాదు, కోట్లాది మంది విద్యార్థులపై జరిగిన దాడి. మీరు అలసిపోయారని నాకు తెలుసు. మీరు కోపంతో రగిలిపోతున్నారని కూడా తెలుసు. కానీ ఒక్కటి గుర్తుంచుకోండి. ప్రభుత్వం సమస్యలు వినడానికి నిరాకరించినప్పుడు, మీరు మీ స్వరాన్ని మరింత గట్టిగా వినిపించాలి. అందుకే నేను పిలుపునిస్తున్నాను. జూన్ 17న కోటాలో విద్యార్థుల గళం వినిపిద్దాం. మనమందరం కలిసి సింహగర్జన చేద్దాం. దాన్ని ఎవరూ నిర్లక్ష్యం చేయలేరు.ఇది కోటా నుంచి ప్రారంభమై, దేశంలోని ప్రతి మూలకు చేరుకుంటుంది."
- రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు
యువత భవిష్యత్తు కోసం చేస్తున్న పోరాటం!
ఇది యువత భవిష్యత్తు కోసం చేస్తున్న పోరాటమని, తాను ఎల్లప్పుడూ వారికి అండగా ఉంటానని రాహుల్ గాంధీ హామీ ఇచ్చారు. మరోవైపు పేపర్ లీకేజీలు, పరీక్షల అక్రమాలకు వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్త ఉద్యమానికి కాంగ్రెస్ పిలుపునిచ్చింది. ఇందుకోసం మొదటి దశలో రాహుల్ గాంధీ విద్యార్థి సదస్సులు ప్రారంభిస్తారని ప్రకటించింది. ఇందులో భాగంగానే మొదటి సదస్సు జూన్ 17న కోటాలో నిర్వహించడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. రాజకీయాలకు అతీతంగా విద్యార్థులు అందరినీ ఏకం చేయడం, బాధితులైన యువత తమ అనుభవాలను పంచుకోవడం కోసం ఒక వేదికను కల్పించడమే ఈ ఉద్యమ ముఖ్య ఉద్దేశమని పేర్కొంది. వరుస పరీక్షల వైఫల్యాలు, పేపర్ లీక్ స్కామ్ల విషయంలో ప్రభుత్వాన్ని జవాబుదారుగా మార్చడమే తమ లక్ష్యమని స్పష్టం చేసింది.
రాహుల్ షెడ్యూల్ ఇదే!
రాహుల్ గాంధీ వరుసగా పెద్ద ఎత్తున విద్యార్థి సదస్సులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్నారు. జూన్ 17న కోటా, జులై 10న అలహాబాద్, జులై 11న పట్నా, జులై 14న దిల్లీలో ఈ సదస్సులు జరగనున్నాయి. విద్యార్థులు, ఉద్యోగార్థులు, యువజన సంఘాలు, విద్యావేత్తలు, ఈ పరీక్షల కుంభకోణాల వల్ల నేరుగా నష్టపోయిన వారందరినీ ఒకే వేదికపైకి తీసుకురావడమే దీని లక్ష్యం. పేపర్ లీకేజీలు, పెరుగుతున్న పరీక్షల ఖర్చులు, పారదర్శకంగా ఉద్యోగాల నియామకాలు, సరైన విద్యావ్యవస్థను అందించడంలో ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ఎత్తిచూపి, కోట్లాది మంది భారత యువత భవిష్యత్తు ఎలా ప్రమాదంలో పడుతుందో అందరికీ తెలియజెప్పడమే లక్ష్యంగా కాంగ్రెస్ ఈ ఉద్యమాన్ని చేపట్టింది. ఈ దేశవ్యాప్త ప్రచారం కోసం నేషనల్ స్టూడెంట్స్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎన్ఎస్యూఐ), యూత్ కాంగ్రెస్, ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీలు (పీసీసీ), జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీలు, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న స్థానిక విభాగాల ద్వారా విద్యార్థులను పెద్ద ఎత్తున సమీకరించాలని రాహుల్ గాంధీ పిలుపునిచ్చారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ఇదే విషయాన్ని పునరుద్ఘాటించింది.
నీట్ అభ్యర్థులకు చుక్కలు చూపిస్తున్న ఎన్టీఏ
మరోవైపు నీట్ అభ్యర్థలకు ఎన్టీఏ చుక్కలు చూపిస్తోంది. ఈ నెల 21న నీట్ రీ-ఎగ్జామ్ జరుగుతుందని ప్రకటించారు. కానీ నీట్ పోర్టల్ మాత్రం మోరాయిస్తోంది. దీనితో అభ్యర్థులు అడ్మిట్ కార్డులు డౌన్లోడ్ చేసుకోలేకపోయారు. దీనిలో ఎన్టీఏ మరో లింక్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. అయితే అది కూడా సరిగ్గా పనిచేయలేదు. ఫీజ్ రీఫండ్ ఆప్షన్ మరోసారి తనిఖీ చేయండి అంటూ సందేశం కనిపించింది. కానీ బ్యాంకు వివరాల నమోదుకు వెళ్లే, పాత వివరాలు ఏమీ కనిపించడం లేదు. దీనితో రీఫండ్ అవసరం లేకపోతే ముందుకు వెళ్లాలని వెబ్సైట్లో సందేశం కనిపించింది. దీనితో రీఫండ్ ఇవ్వకుండా ఎగ్గొట్టేందుకు ఎన్టీఏ ఈ ఎత్తుగడ వేసిందని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు.
Around 4 lakh candidates for NEET UG 2026 Examination on 21st June have downloaded their Admit Cards. We are aware that some of you are facing technical glitches or server issues in accessing your admit cards. Our teams have been working towards resolving all these issues. We are…— National Testing Agency (@NTA_Exams) June 15, 2026
నిందితుడు అరెస్టు
కాగా, నీట్ అభ్యర్థుల పాస్వర్డులు, పిన్లను పోర్టల్ నుంచి దొంగిలించి వారి బ్యాంకు ఖాతాల నుంచి రీఫండ్ సొమ్మును కాజేస్తున్న నిందితుడిని అహ్మదాబాద్ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అతనిని బిహార్కు చెందిన 19 ఏళ్ల నవీన్ యాదవ్గా గుర్తించారు. "బ్రూట్-ఫోర్స్ అటాక్ ద్వారా నిందితుడు ఆయా ఖాతాల పాస్వర్డులు, ఎన్క్రిప్షన్ కీలు, పిన్లు క్రాక్ చేశాడు. ఆ తర్వాత విద్యార్థుల ప్రొఫైల్తో లింకైన బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు తొలగించి, తన ఖాతా వివరాలు అప్డేట్ చేశాడు. దీని వల్ల ఒక్కొక్క విద్యార్థులకు అందాల్సిన 17 వందల రూపాయలు అతని ఖాతాలో జమ అయ్యాయి. నిందితుడు 350 మందికి పైగా విద్యార్థులను లక్ష్యంగా చేసుకోగా, అందులో సుమారు 150 ఖాతాలను యాక్సెస్ చేయగలిగాడు" అని పోలీసులు తెలిపారు.
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