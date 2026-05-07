మమత, స్టాలిన్లే కాదు- మరో 14 మంది సీఎంగా ఉండి ఓడిపోయారు- వారెవరో తెలుసా?
అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మమత, స్టాలిన్ ఓటమి- సిట్టింగ్ స్థానాల్లో ఓడిపోయిన ఇద్దరు దిగ్గజాలు- అంతకుముందు ఇలా ఓడిపోయిన సీఎంలు 14 మంది- ఈ జాబితాలో ఎన్టీఆర్, జయలలిత లాంటి మహామహులు
Published : May 7, 2026 at 9:00 PM IST
CMS WHO LOST SEATS : ఇటీవలి జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో షాకింగ్ ఫలితం ఏమిటంటే ఇద్దరు సీఎంల ఓటమి. తమిళనాడులో డీఎంకే అధినేత ఎంకే స్టాలిన్, బంగాల్లో టీఎంసీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ సిట్టింగ్ స్థానాల్లో ఓడిపోయారు. ఓ వైపు పార్టీ ఓటమి, మరోవైపు వ్యక్తిగత ఓటమి ఏకకాలంలో ఎదురుకావడం అనేది వీరిద్దరికీ పెద్ద రాజకీయ ఎదురుదెబ్బ లాంటిది. మన దేశ ఎన్నికల చరిత్రను పరిశీలిస్తే, ఈవిధంగా అధికారంలో ఉండగా అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓడిపోయిన ముఖ్యమంత్రులు చాలా మందే ఉన్నారు. మమత, స్టాలిన్లకు ముందు మరో 14 మంది ముఖ్యమంత్రులు తమతమ సిట్టింగ్ స్థానాల్లో తిరిగి గెలవడంలో విఫలమయ్యారు. ఆ నేతల గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
1952 : జయనారాయణ్ వ్యాస్ (రాజస్థాన్)
జయనారాయణ్ వ్యాస్ సీనియర్ కాంగ్రెస్ నేత. ఈయనను 1951లో రాజస్థాన్ ముఖ్యమంత్రిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం నామినేట్ చేసింది. 1952లో రాజస్థాన్లో మొదటిసారిగా అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరిగాయి. ఆ పోల్స్లో జోధ్పుర్ నగరం, జలోర్ రెండు సీట్లలోనూ నాటి సీఎం జయనారాయణ్ వ్యాస్ పోటీచేసి ఓడిపోయారు. దీంతో ఆయనకు సన్నిహితుడైన టికా రామ్ పలివాల్ను ముఖ్యమంత్రి చేశారు. తదుపరిగా కిషన్గఢ్ ఉప ఎన్నికలో గెల్చి జయనారాయణ్ ఎమ్మెల్యే అయ్యారు. ఆ వెంటనే రాజస్థాన్ సీఎం పదవిని ఆయన చేపట్టారు. తన సన్నిహితుడు టికా రామ్ పలివాల్ను ఉప ముఖ్యమంత్రిగా చేశారు.
1967 : ఎం. భక్తవత్సలం (తమిళనాడు)
ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేస్తూ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓడిపోయిన వారిలో తమిళనాడుకు చెందిన కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత ఎం.భక్తవత్సలం ఒకరు. 1967లో జరిగిన ఎన్నికల్లో ముఖ్యమంత్రి ఎం. భక్తవత్సలం(కాంగ్రెస్), డీఎంకే అభ్యర్థి డి.రాజరత్నం చేతిలో ఓడిపోయారు. ఆ ఎన్నికల్లో రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ సైతం ఘోర ఓటమిని చవిచూసింది. తొలిసారిగా తమిళనాడులో డీఎంకే ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది.
1989 : ఎన్టీ రామారావు (ఆంధ్రప్రదేశ్)
నందమూరి తారక రామారావు తొలిసారిగా 1983 జనవరి 9న ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. 1984 ఆగస్టులో ఎన్టీఆర్ అమెరికాలో గుండె శస్త్రచికిత్స చేయించుకుంటున్న సమయంలో, అప్పటి గవర్నర్ రామ్లాల్ ఆయన్ను పదవి నుంచి తొలగించారు. ఈ రాజకీయ కుట్రను జయించి 1984 సెప్టెంబరు 16న ఎన్టీఆర్ తిరిగి ముఖ్యమంత్రిగా నియమితులు అయ్యారు. అయితే, కేవలం ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఎన్టీఆర్ రాజకీయ పార్టీ టీడీపీకి కాంగ్రెస్ నుంచి గట్టి పోటీ ఎదురైంది. 1989 ఎన్నికల్లో టీడీపీ ఓడిపోయింది. కల్వకుర్తి నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి చిత్తరంజన్ దాస్ చేతిలో ఎన్టీఆర్ ఓడిపోయారు. ఆ ఎన్నికల్లోనే రాయలసీమలోని హిందూపురంలో ఎన్టీఆర్ విజయం సాధించారు.
1996 : జయలలిత (తమిళనాడు)
1996 తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో నాటి సీఎం జయలలిత ఓడిపోయారు. బర్గుర్ నియోజకవర్గంలో డీఎంకే అభ్యర్థి ఈ.జి. సుగవనం చేతిలో 8,366 ఓట్ల తేడాతో ఆమె ఓటమి పాలయ్యారు. ఇక ఇదే సమయంలో జయలలితకు చెందిన అన్నా డీఎంకే పార్టీ సైతం రాష్ట్రంలోని 234 స్థానాలకుగానూ నాలుగు సీట్లనే గెల్చుకుంది.
2011 : బుద్ధదేవ్ భట్టాచార్య (బంగాల్)
2011 బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో నాటి సీఎం, సీపీఎం సీనియర్ నాయకుడు బుద్ధదేవ్ భట్టాచార్య తన సిట్టింగ్ స్థానాన్ని కోల్పోయారు. ఆయన జాదవ్పుర్ నియోజకవర్గంలో తృణమూల్ కాంగ్రెస్కు చెందిన మనీశ్ గుప్తా చేతిలో 16,684 ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయారు. ఇక ఇదే సమయంలో రాష్ట్రంలో వామపక్షాల 34 ఏళ్ల పాలనకు తెరపడింది. ఆనాడు బంగాల్ అధికార పీఠాన్ని మమతా బెనర్జీ కైవసం చేసుకున్నారు. వాస్తవానికి 1987 నుంచి జాదవ్పుర్ స్థానంలో బుద్ధదేవ్ భట్టాచార్య స్థిరంగా గెలుస్తూ వస్తున్నారు. అందుకే ఆ ఎన్నికల్లో ఎదురైన ఓటమి ఆయన రాజకీయ జీవితానికి పెద్ద ఎదురుదెబ్బ లాంటిది.
2012 : భువన్ చంద్ర ఖండూరి (ఉత్తరాఖండ్)
2012 ఉత్తరాఖండ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో నాటి సీఎం, బీజేపీ నేత భువన్ చంద్ర ఖండూరి ఓడిపోయారు. కోట్ద్వార్ అసెంబ్లీ స్థానంలో ఆయన ఓటమిని చవిచూశారు. కాంగ్రెస్కు చెందిన అభ్యర్థి సురేంద్ర సింగ్ నేగి, ఖండూరిని భారీ మెజారిటీతో ఓడించారు.
2013 : షీలా దీక్షిత్ (దిల్లీ)
2013 దిల్లీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో నాటి సీఎం షీలా దీక్షిత్ దిల్లీ స్థానంలో ఓడిపోయారు. 1998 నుంచి 2013 వరకు వరుసగా 15 సంవత్సరాల పాటు ముఖ్యమంత్రిగా షీలా దీక్షిత్ పనిచేశారు. అయితే 2013 ఎన్నికల్లో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్) అధినేత అరవింద్ కేజ్రీవాల్ చేతిలో ఆమె ఓడిపోయారు. ఈ పోల్స్లో దిల్లీ అధికార పీఠాన్ని సైతం ఆప్ కైవసం చేసుకుంది. వాస్తవానికి ఈ ఓటమితోనే షీలా దీక్షిత్ రాజకీయ జీవితం ముగిసింది.
2014 : ఒమర్ అబ్దుల్లా (జమ్ము కశ్మీర్)
2014 జమ్ము కశ్మీర్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో నాటి సీఎం ఒమర్ అబ్దుల్లా సోనావార్ అసెంబ్లీ స్థానంలో ఓడిపోయారు. అక్కడ పీడీపీకి చెందిన అష్రఫ్ మీర్ చేతిలో ఆయన ఓటమిని ఎదుర్కొన్నారు. అయితే, అదే ఎన్నికల్లో బీర్వా స్థానంలో ఒమర్ అబ్దుల్లా గెలిచారు. ఆయన 2009 నుంచి 2015 వరకు జమ్మూ కశ్మీర్ ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు. మళ్లీ 2024లో ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు.
2014 : హేమంత్ సోరెన్ (ఝార్ఖండ్)
2014 ఝార్ఖండ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో నాటి సీఎం హేమంత్ సోరెన్ దుమ్కా స్థానంలో ఓడిపోయారు. బీజేపీ అభ్యర్థి లూయిస్ మారండీ చేతిలో ఆయన ఓటమి పాలయ్యారు. అయితే, అదే ఎన్నికలో బర్హైట్ స్థానం నుంచి సోరెన్ గెలిచారు. ఈ పోల్స్లో బీజేపీ సారథ్యంలోని సంకీర్ణ కూటమి తొలిసారిగా సంపూర్ణ మెజారిటీతో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది.
2017 : హరీశ్ రావత్ (ఉత్తరాఖండ్)
2017 ఉత్తరాఖండ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో నాటి ముఖ్యమంత్రి, కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత హరీశ్ రావత్ హరిద్వార్ (గ్రామీణ), కిచ్చా అనే రెండు స్థానాల నుంచి పోటీ చేశారు. అయితే, ఆయన రెండు స్థానాలలోనూ ఓడిపోయారు. కిచ్చా స్థానంలో బీజేపీకి చెందిన రాజేశ్ శుక్లా చేతిలో 100 కంటే తక్కువ ఓట్ల తేడాతో హరీశ్ రావత్ ఓటమిని ఎదుర్కొన్నారు. హరిద్వార్ స్థానంలో బీజేపీకి చెందిన యతీశ్వరానంద్ చేతిలో దాదాపు 9,000 ఓట్ల తేడాతో ఓటమి పాలయ్యారు.
2017 : లక్ష్మీకాంత్ పర్సేకర్ (గోవా)
2017 గోవా అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో నాటి సీఎం, బీజేపీ నేత లక్ష్మీకాంత్ పర్సేకర్ సైతం ఓటమిని చవిచూశారు. తన సిట్టింగ్ అసెంబ్లీ స్థానం మాండ్రేంలో కాంగ్రెస్కు చెందిన దయానంద్ సోప్టే చేతిలో 7,219 ఓట్ల తేడాతో ఆయన ఓడిపోయారు. మనోహర్ పారీకర్ జాతీయ రాజకీయాల్లోకి వెళ్లిన తర్వాత, 2014లో గోవా ముఖ్యమంత్రిగా లక్ష్మీకాంత్ పర్సేకర్ బాధ్యతలను స్వీకరించారు.
2022 : చరణ్జిత్ సింగ్ చన్నీ (పంజాబ్)
2022 పంజాబ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో నాటి ముఖ్యమంత్రి చరణ్జిత్ సింగ్ చన్నీ ఓటమిని చవిచూశారు. ఆయన చమ్కౌర్ సాహిబ్, భదౌర్ స్థానాల్లో పోటీచేసి రెండుచోట్లా ఓడిపోయారు. భదౌర్ స్థానంలో చరణ్జిత్ సింగ్ చన్నీని
ఆప్కు చెందిన లాభ్ సింగ్ ఉగోకే 36,964 ఓట్ల తేడాతో ఓడించారు. ఇక చమ్కౌర్ సాహిబ్లో ఆప్కు చెందిన చరణ్జిత్ సింగ్ ఆయనను 6,373 ఓట్ల తేడాతో ఓడగొట్టారు.
2022 : పుష్కర్ సింగ్ ధామి (ఉత్తరాఖండ్)
2022 ఉత్తరాఖండ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో నాటి ముఖ్యమంత్రి పుష్కర్ సింగ్ ధామి ఓడిపోయారు. ఖతీమా అసెంబ్లీ స్థానంలో కాంగ్రెస్కు చెందిన భువన్ చంద్ర కప్రి చేతిలో 6,579 ఓట్ల తేడాతో ఆయన ఓటమి పాలయ్యారు. సీఎం పదవిలో ఉండగా ఎన్నికల్లో ఓడిపోయిన ఉత్తరాఖండ్ మూడో ముఖ్యమంత్రిగా పుష్కర్ సింగ్ ధామి నిలిచారు. ఆయన కంటే ముందు 2012లో బీసీ ఖండూరి, 2017లో హరీశ్ రావత్ సీఎంగా ఉండగా ఓడిపోయారు.
2024 : నవీన్ పట్నాయక్ (ఒడిశా)
బిజూ జనతా దళ్ (బీజేడీ) అధినేత నవీన్ పట్నాయక్ 24 ఏళ్ల పాటు ఒడిశా ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు. ఆయన 2024 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంతబంజి స్థానంలో బీజేపీ అభ్యర్థి లక్ష్మణ్ బాగ్ చేతిలో ఓడిపోయారు. ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేస్తున్నప్పుడు నవీన్ పట్నాయక్ ఎన్నికల్లో ఓడిపోవడం అదే తొలిసారి. ఆ ఎన్నికల్లో ఒడిశాలోని 147 స్థానాలకుగానూ 78 స్థానాలను బీజేపీ గెల్చుకుంది. బీజేడీ కేవలం 51 స్థానాలకు పరిమితమైంది.
2026 : ఎంకే స్టాలిన్ (తమిళనాడు)
2026 తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో డీఎంకే అధినేత, ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ తన సిట్టింగ్ స్థానాన్ని నిలబెట్టుకోవడంలో విఫలమయ్యారు. ఆయన ఓటమిని చవిచూశారు. స్టాలిన్ 2011 నుంచి కొళత్తూరు అసెంబ్లీ స్థానంలో స్థిరంగా గెలుస్తూ వచ్చారు. అయితే ఈ ఎన్నికల్లో టీవీకేకు చెందిన వి.ఎస్. బాబు చేతిలో 8,795 ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయారు. ఇక ఇదే సమయంలో డీఎంకే సైతం పేలవమైన పనితీరు కనబరిచి అధికారాన్ని కోల్పోయింది.
2026 : మమతా బెనర్జీ (బంగాల్)
2026 బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ భవానిపుర్ స్థానంలో ఓడిపోయారు. బీజేపీ అభ్యర్థి సువేందు అధికారి చేతిలో 15,000కుపైగా ఓట్ల తేడాతో ఆమె ఓడిపోయారు. అంతకుముందు, 2021 ఎన్నికల్లోనూ నందిగ్రామ్ స్థానంలో సువేందు అధికారి చేతిలోనే మమత ఓటమిని ఎదుర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలో టీఎంసీ సైతం అంతగా రాణించలేకపోయింది. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అవసరమైన స్పష్టమైన మెజారిటీని బీజేపీ సాధించింది.
