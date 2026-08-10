ETV Bharat / bharat

పార్లమెంటులో ప్రతిష్టంభన తొలగించేందుకు కాంగ్రెస్ 3 డిమాండ్లు- మోదీ, షా ధైర్యం చేయడంలేదన్న రాహుల్

దిల్లీలో యువతపై దాడికి ఆదేశించింది అమిత్ షానా కాదో చెప్పాలని డిమాండ్‌- యువతపై జరిగిన దాడికి ప్రధాని మోదీ క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్‌- రామమందిరంలో దొంగతనం అంశంపైనా చర్చకు డిమాండ్‌

rahul gandhi on parliament
రాహుల్ గాంధీ (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 10, 2026 at 7:51 PM IST

|

Updated : August 10, 2026 at 8:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Rahul Gandhi on Parliament : ప్రధానమంత్రి మోదీ, హోంమంత్రి అమిత్ షాలు 15 రోజులుగా పార్లమెంటుకు వచ్చే ధైర్యం చేయడంలేదని లోక్‌సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. పార్లమెంటులో ప్రతిష్టంభనపై ఖర్గే, రాహుల్‌ గాంధీ దిల్లీలోని ప్రధాన కార్యాలయం ఇందిరా భవన్​లో మాట్లాడారు. దిల్లీలో విద్యార్థులపై లాఠీఛార్జ్‌పై మాట్లాడేందుకు హోంమంత్రి అమిత్ షా సిద్ధమైన వేళ కాంగ్రెస్ తరపున 3 డిమాండ్లు చేశారు. దిల్లీలో యువతపై దాడికి అమిత్ షా ఆదేశించారో లేదో చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. విద్యార్థులపై జరిగిన దాడికి ప్రధాని క్షమాపణ చెప్పాలని, రామమందిర అంశంపై కూడా మాట్లాడాలని ఖర్గే, రాహుల్ స్పష్టంచేశారు. ఇవే డిమాండ్లను తాము గత 15 రోజులుగా చేస్తున్నట్లు వారివురూ చెప్పారు. పార్లమెంట్‌లో సాధారణ అంశాలపై అమిత్ షా చేసే ప్రసంగం పట్ల దేశానికి ఆసక్తి లేదన్నారు.

"మొదటి షరతు జరిగిన దానికి ఎవరు బాధ్యులు, ఎవరు దోషులో స్పష్టత కావాలి. రెండోది జరిగిన దానికి ప్రధాని క్షమాపణ చెప్పాలి. మూడోది రామమందిరం దొంగతనం. ఖర్గే వివరించినట్లుగా ప్రధానికి అత్యంత సన్నిహితులు రామమందిరం నుంచి నగదును దొంగిలించారు. ప్రధానంగా ఇవే ఆ మూడు అంశాలు. ఇప్పుడు అకస్మాత్తుగా అమిత్ షా మాట్లాడతానంటే ఆయన కల్పిత మాటలపై మాకు ఆసక్తి లేదు. పిల్లలపై కాల్పులు జరపడానికి ఆయన అనుమతి ఇచ్చారా లేదా అన్నదే మాకు కావాలి. ముందుగా ఆ విషయాన్ని స్పష్టంగా చెప్పాలి. తర్వాతే చర్చ ప్రస్తావన వస్తుంది. మరో విషయం ప్రధాని, హోంమంత్రి తీరు. 15 రోజులుగా వారిద్దరికీ సభకు వచ్చే ధైర్యం లేకపోయింది. తాము చేసిన దాన్ని ఒప్పుకునే దమ్ము వారిలో ఎవరికీ లేదు. విద్యార్థులు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే దిల్లీలో మీకు జరిగిన దాని గురించి, క్రూరత్వం గురించి కనీసం స్పందించాల్సిన అవసరం ఉందని ఈ దేశ హోంమంత్రిగానీ, ప్రధానమంత్రిగానీ అనుకోవడం లేదు."
---రాహుల్ గాంధీ, లోక్‌సభలో ప్రతిపక్ష నేత

మోదీ, అమిత్ షా మౌనం వహిస్తున్నారు : షా
మరోవైపు రామ మందిర విరాళాల వివాదం, నీట్ పేపర్ లీక్‌పై నిరసన తెలిపిన విద్యార్థులపై పోలీసుల చర్యపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా మౌనం వహిస్తున్నారని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున్ ఖర్గే ఆరోపించారు. ఈ రెండు విషయాలపై ప్రధాని మోదీ క్షమాపణ చెప్పాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. "విద్యార్థులపై పెల్లెట్ గన్లు, టియర్ గ్యాస్, లాఠీచార్జ్ ఎందుకు ఉపయోగించారో కేంద్ర హోం మంత్రి వచ్చి చెప్పడమే మా మొదటి డిమాండ్. ప్రధాని మోదీనే ఈ ట్రస్ట్‌ను ప్రకటించి, ఏర్పాటు చేశారు. మోదీకి నమ్మకమైన ట్రస్టీలు రామ మందిరంలో దొంగతనానికి పాల్పడ్డారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలను ప్రధానే స్వయంగా వెల్లడించాలని ప్రతిపక్ష పార్టీలు డిమాండ్ చేశాయి. కానీ ఇప్పటివరకు ఏం జరగలేదు. దోషులకు శిక్ష పడాలని, ప్రధాని దీనిపై ప్రకటన చేయాలని మేము కోరాం. కానీ ప్రభుత్వం దీనిని పట్టించుకోలేదు. గత 15 రోజులుగా ప్రధాని, హోం మంత్రి ఈ అంశాలపై మాట్లాడలేదు. మేము ఈ అన్ని అంశాలపై పోరాడుతున్నాం. లక్షలాది మందికి రామమందిరంపై విశ్వాసం ఉన్నప్పటికీ, ఇంత పెద్ద ఘటన జరిగినప్పుడు ప్రధాని మోదీ మౌనం వహించారు. కాబట్టి ఆయన క్షమాపణ చెప్పాలి. ఈ మూడు అంశాల విషయంలో రాజీ పడే ప్రసక్తే లేదు. మేము ఈ అంశాలపై పోరాడుతున్నాము. వీటిపై మేము దృఢంగా ఉన్నాం. ప్రభుత్వం దీనికి సమాధానం చెప్పాల్సిందే" అని ఖర్గే అన్నారు.

ఝార్ఖండ్‌లో విద్యార్థులపై బలప్రయోగం తప్పు : రాహుల్
ఇదిలా ఉండగా, ఝార్ఖండ్​లో యువత నిర్వహిస్తున్న ఆందోళనపైనా రాహుల్ గాంధీ స్పందించారు. "ఝార్ఖండ్‌లో నిరసన తెలుపుతున్న విద్యార్థులపై బలప్రయోగం తప్పు. విద్యార్థులకు శాంతియుతంగా నిరసన తెలిపే హక్కు ఉంది. చర్చలు మాత్రమే పరిష్కారాలను చూపగలవు. ఝార్ఖండ్ ప్రభుత్వం ఈ విద్యార్థుల వాదనలను విని వారి సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలి." అని రాహుల్ ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు.

ప్రధాని మోదీ ప్రతిష్ఠ నాశనమైంది- అమిత్ షా రాజీనామా చేయాల్సిందే : స్టూడెంట్స్‌పై లాఠీఛార్జ్‌పై రాహుల్ ఫైర్

'పేరుకు మాత్రమే అది ఉపాధి హామీ పథకం- అదంతా రోజ్​గార్ చోరీ'- VB-G RAM Gపై కాంగ్రెస్‌ ఫైర్‌

Last Updated : August 10, 2026 at 8:01 PM IST

TAGGED:

RAHUL GANDHI ON AMIT SHAH
RAHUL GANDHI ON RAM MANDIR
RAHUL GANDHI ON PAPER LEAK
RAHUL GANDHI ON PARLIAMENT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.