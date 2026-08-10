పార్లమెంటులో ప్రతిష్టంభన తొలగించేందుకు కాంగ్రెస్ 3 డిమాండ్లు- మోదీ, షా ధైర్యం చేయడంలేదన్న రాహుల్
దిల్లీలో యువతపై దాడికి ఆదేశించింది అమిత్ షానా కాదో చెప్పాలని డిమాండ్- యువతపై జరిగిన దాడికి ప్రధాని మోదీ క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్- రామమందిరంలో దొంగతనం అంశంపైనా చర్చకు డిమాండ్
Published : August 10, 2026 at 7:51 PM IST|
Updated : August 10, 2026 at 8:01 PM IST
Rahul Gandhi on Parliament : ప్రధానమంత్రి మోదీ, హోంమంత్రి అమిత్ షాలు 15 రోజులుగా పార్లమెంటుకు వచ్చే ధైర్యం చేయడంలేదని లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. పార్లమెంటులో ప్రతిష్టంభనపై ఖర్గే, రాహుల్ గాంధీ దిల్లీలోని ప్రధాన కార్యాలయం ఇందిరా భవన్లో మాట్లాడారు. దిల్లీలో విద్యార్థులపై లాఠీఛార్జ్పై మాట్లాడేందుకు హోంమంత్రి అమిత్ షా సిద్ధమైన వేళ కాంగ్రెస్ తరపున 3 డిమాండ్లు చేశారు. దిల్లీలో యువతపై దాడికి అమిత్ షా ఆదేశించారో లేదో చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. విద్యార్థులపై జరిగిన దాడికి ప్రధాని క్షమాపణ చెప్పాలని, రామమందిర అంశంపై కూడా మాట్లాడాలని ఖర్గే, రాహుల్ స్పష్టంచేశారు. ఇవే డిమాండ్లను తాము గత 15 రోజులుగా చేస్తున్నట్లు వారివురూ చెప్పారు. పార్లమెంట్లో సాధారణ అంశాలపై అమిత్ షా చేసే ప్రసంగం పట్ల దేశానికి ఆసక్తి లేదన్నారు.
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "The question was never that Mr Amit Shah is going to come and give a speech on some general topics in Parliament. The question was always that Amit Shah has to make it clear who authorised the shooting of our… pic.twitter.com/1qpZdL02UB— ANI (@ANI) August 10, 2026
"మొదటి షరతు జరిగిన దానికి ఎవరు బాధ్యులు, ఎవరు దోషులో స్పష్టత కావాలి. రెండోది జరిగిన దానికి ప్రధాని క్షమాపణ చెప్పాలి. మూడోది రామమందిరం దొంగతనం. ఖర్గే వివరించినట్లుగా ప్రధానికి అత్యంత సన్నిహితులు రామమందిరం నుంచి నగదును దొంగిలించారు. ప్రధానంగా ఇవే ఆ మూడు అంశాలు. ఇప్పుడు అకస్మాత్తుగా అమిత్ షా మాట్లాడతానంటే ఆయన కల్పిత మాటలపై మాకు ఆసక్తి లేదు. పిల్లలపై కాల్పులు జరపడానికి ఆయన అనుమతి ఇచ్చారా లేదా అన్నదే మాకు కావాలి. ముందుగా ఆ విషయాన్ని స్పష్టంగా చెప్పాలి. తర్వాతే చర్చ ప్రస్తావన వస్తుంది. మరో విషయం ప్రధాని, హోంమంత్రి తీరు. 15 రోజులుగా వారిద్దరికీ సభకు వచ్చే ధైర్యం లేకపోయింది. తాము చేసిన దాన్ని ఒప్పుకునే దమ్ము వారిలో ఎవరికీ లేదు. విద్యార్థులు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే దిల్లీలో మీకు జరిగిన దాని గురించి, క్రూరత్వం గురించి కనీసం స్పందించాల్సిన అవసరం ఉందని ఈ దేశ హోంమంత్రిగానీ, ప్రధానమంత్రిగానీ అనుకోవడం లేదు."
---రాహుల్ గాంధీ, లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత
మోదీ, అమిత్ షా మౌనం వహిస్తున్నారు : షా
మరోవైపు రామ మందిర విరాళాల వివాదం, నీట్ పేపర్ లీక్పై నిరసన తెలిపిన విద్యార్థులపై పోలీసుల చర్యపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా మౌనం వహిస్తున్నారని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున్ ఖర్గే ఆరోపించారు. ఈ రెండు విషయాలపై ప్రధాని మోదీ క్షమాపణ చెప్పాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. "విద్యార్థులపై పెల్లెట్ గన్లు, టియర్ గ్యాస్, లాఠీచార్జ్ ఎందుకు ఉపయోగించారో కేంద్ర హోం మంత్రి వచ్చి చెప్పడమే మా మొదటి డిమాండ్. ప్రధాని మోదీనే ఈ ట్రస్ట్ను ప్రకటించి, ఏర్పాటు చేశారు. మోదీకి నమ్మకమైన ట్రస్టీలు రామ మందిరంలో దొంగతనానికి పాల్పడ్డారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలను ప్రధానే స్వయంగా వెల్లడించాలని ప్రతిపక్ష పార్టీలు డిమాండ్ చేశాయి. కానీ ఇప్పటివరకు ఏం జరగలేదు. దోషులకు శిక్ష పడాలని, ప్రధాని దీనిపై ప్రకటన చేయాలని మేము కోరాం. కానీ ప్రభుత్వం దీనిని పట్టించుకోలేదు. గత 15 రోజులుగా ప్రధాని, హోం మంత్రి ఈ అంశాలపై మాట్లాడలేదు. మేము ఈ అన్ని అంశాలపై పోరాడుతున్నాం. లక్షలాది మందికి రామమందిరంపై విశ్వాసం ఉన్నప్పటికీ, ఇంత పెద్ద ఘటన జరిగినప్పుడు ప్రధాని మోదీ మౌనం వహించారు. కాబట్టి ఆయన క్షమాపణ చెప్పాలి. ఈ మూడు అంశాల విషయంలో రాజీ పడే ప్రసక్తే లేదు. మేము ఈ అంశాలపై పోరాడుతున్నాము. వీటిపై మేము దృఢంగా ఉన్నాం. ప్రభుత్వం దీనికి సమాధానం చెప్పాల్సిందే" అని ఖర్గే అన్నారు.
ఝార్ఖండ్లో విద్యార్థులపై బలప్రయోగం తప్పు : రాహుల్
ఇదిలా ఉండగా, ఝార్ఖండ్లో యువత నిర్వహిస్తున్న ఆందోళనపైనా రాహుల్ గాంధీ స్పందించారు. "ఝార్ఖండ్లో నిరసన తెలుపుతున్న విద్యార్థులపై బలప్రయోగం తప్పు. విద్యార్థులకు శాంతియుతంగా నిరసన తెలిపే హక్కు ఉంది. చర్చలు మాత్రమే పరిష్కారాలను చూపగలవు. ఝార్ఖండ్ ప్రభుత్వం ఈ విద్యార్థుల వాదనలను విని వారి సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలి." అని రాహుల్ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
LoP in Lok Sabha Rahul Gandhi posts, " the use of force against students protesting in jharkhand is wrong. students have a right to peaceful protest, and only dialogue can yield solutions. the jharkhand government must continue to hear these students out and resolve their issues… pic.twitter.com/4PxAWkaERa— Press Trust of India (@PTI_News) August 10, 2026
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