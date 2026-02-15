ETV Bharat / bharat

'ఇది ఇండియా-పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ కాదు- జైషా VS పాక్- ఇదంతా బిజినెస్ కోసమే'- శివసేన తీవ్ర విమర్శలు

భారత్, పాక్ మధ్య జరిగే మ్యాచ్ గురించి శివసేన (యూబీటీ) నేత సంజయ్ రౌత్ విమర్శలు- ఈ మ్యాచ్‌ల వల్ల బీజేపీ ప్రయోజనం పొందుతోందని ఆరోపణలు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 15, 2026 at 6:38 PM IST

Sanjay Raut on India Pakistan Match : పాకిస్థాన్‌తో టీమ్ఇండియా క్రికెట్ మ్యాచ్‌లు ఆడడం వల్ల భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రయోజనం పొందుతుందని శివసేన (యూబీటీ) ఎంపీ సంజయ్ రౌత్ ఆరోపించారు. ఇండియా-పాకిస్థాన్ క్రికెట్ మ్యాచ్‌లు భారీ బెట్టింగ్, జూదాన్ని సృష్టిస్తాయని విమర్శించారు. చివరికి ఆ నిధులు పాకిస్థాన్‌కు చేరుతాయని పేర్కొన్నారు. టీ20 ప్రపంచ కప్‌లో భాగంగా ఈరోజు (ఆదివారం) జరగనున్న ఇండియా వర్సెస్ పాకిస్థాన్ మ్యాచ్‌ను రెండు జట్ల మధ్య పోటీగా కాకుండా, ఐసీసీ ఛైర్మన్ జై షా వర్సెస్ పాక్ మధ్య మ్యాచ్‌గా అభివర్ణించారు. ఈ మేరకు విలేకరుల సమావేశంలో సంజయ్ రౌత్ వ్యాఖ్యానించారు.

"ఈ రోజు జరగబోయేది ఇండియా-పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ కాదు. ఇది జై షా వర్సెస్ పాకిస్థాన్ మ్యాచ్. భారత ప్రజలు ఈ మ్యాచ్‌ను కోరుకోవడం లేదు. పాకిస్థాన్‌తో ఇండియా క్రికెట్ మ్యాచ్‌లను ఆడడాన్ని భారత ప్రజలు అంగీకరించరు. ఇండియా-పాక్ మ్యాచ్ క్రికెట్‌లో అత్యధిక మొత్తంలో బెట్టింగ్, జూదాన్ని సృష్టిస్తుంది. అందులో వచ్చిన డబ్బు కూడా పాకిస్థాన్‌కు వెళ్తుంది. ఈ మ్యాచ్‌ల వల్ల దళాల్‌లు (స్థానిక బ్రోకర్లు), ముఖ్యంగా బీజేపీకి చెందిన నాయకులు ప్రయోజనం పొందుతారు. "

--సంజయ్ రౌత్, శివసేన (యూబీటీ) ఎంపీ

ఈ నిధులు పాక్‌కు వెళ్తాయి : సంజయ్ రౌత్
గుజరాత్, రాజస్థాన్ నుంచి పెద్ద బెట్టింగ్ నెట్‌వర్క్ పనిచేస్తుందని శివసేన (యూబీటీ) ఎంపీ సంజయ్ రౌత్ ఆరోపించారు. ఈ బెట్టింగ్ ద్వారా వచ్చే ఆదాయం పాకిస్థాన్‌కు చేరుతుందని విమర్శించారు. ఈ డబ్బులో కొంత ఉగ్రవాదులకు చేరుతుందని, ఫలితంగా పహల్గాం, పుల్వామా, ఉరి, పఠాన్‌కోట్‌లో దాడులు జరుగుతాయని అన్నారు. దాయాది దేశంతో భారత్ ఆడిన చివరి మ్యాచ్ వల్ల పాకిస్థాన్‌కు రూ. 25,000 కోట్లు వెళ్లాయని ఆరోపించారు. ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాలు దెబ్బతిన్న నేపథ్యంలో అంతర్జాతీయ టోర్నమెంట్లలో పాకిస్థాన్‌తో భారత్ ఆడటంపై కొన్ని వర్గాల నుంచి వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతున్న నేపథ్యంలో రౌత్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'ఇది క్రీడ కాదు- వ్యాపారం'
అలాగే శివసేన (యూబీటీ) నాయకుడు ఆనంద్ దూబే సైతం కేంద్రంపై విరుచుకుపడ్డారు. ఐసీసీ పురుషుల టీ20 ప్రపంచకప్‌లో భారత్-పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ షెడ్యూల్‌ను విమర్శించారు. రాజకీయ ఉద్రిక్తతల మధ్య క్రీడా సంబంధాల వెనుక ఉన్న హేతుబద్ధతను ప్రశ్నించారు. "మాకు క్రికెట్ పట్ల గొప్ప గౌరవం ఉంది. కానీ ఒక వైపు నీరు, రక్తం కలిసి ప్రవహించలేవని ప్రధాని మోదీ అంటున్నారు. మరోవైపు, టీమ్ ఇండియా బంగ్లాదేశ్, పాకిస్థాన్‌తో మ్యాచ్‌లు ఆడడం మనం చూస్తున్నాం. భారత్‌తో మ్యాచ్‌లో పాకిస్థాన్ ఓటమి ఖాయం. టీమ్‌ఇండియా చాలా బలంగా ఉంది. దాన్ని ఎవరూ ఓడించలేరు. కానీ పనికిమాలిన పాక్ జట్టు మొదట బంగ్లాదేశ్‌తో స్నేహం కోసం భారత్‌తో మ్యాచ్ ఆడబోమని బెదిరించింది. ఆ తర్వాత పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డుకు డబ్బు వస్తుందని మళ్లీ మ్యాచ్ ఆడుతోంది. ఇది క్రీడ కాదు. వ్యాపారం." అని ఆనంద్ దూబే వ్యాఖ్యానించారు.

కశ్మీరీ విద్యార్థులకు కీలక సూచన
దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కశ్మీరీ విద్యార్థులకు కీలక సూచన చేసింది జమ్ముకశ్మీర్ స్టూడెంట్స్ అసోసియేషన్ (JKSA). ఇండియా-పాక్ మ్యాచ్‌ను సరైన స్ఫూర్తితో చూడాలని కోరింది. ఇబ్బందుల్లో పడేసే పోస్టులను సోషల్ మీడియాలో చేయొద్దని సూచించింది. కశ్మీరీ విద్యార్థులు మ్యాచ్‌ను ఒక క్రీడలా పరిగణించాలని, అనవసరమైన సమస్యలకు దారితీసే ఏవైనా చర్యలకు దూరంగా ఉండాలని స్పష్టం చేసింది.

"దేశంలో వేర్వేరు ప్రదేశాల్లో చదువుకుంటున్న కశ్మీరీ విద్యార్థులు తమ విద్య, కెరీర్‌లపై ఫోకస్ పెట్టాలి. సోషల్ మీడియా అనవసర పోస్టులు పెట్టొద్దు. విద్యాసంస్థల్లో వివాదాలు దిగొద్దు. క్రీడా స్ఫూర్తితో ఇండియా-పాక్ మ్యాచ్‌ను ఆస్వాదించాలి. అనవసరమైన గొడవలకు దిగొద్దు." అని జమ్ముకశ్మీర్ స్టూడెంట్స్ అసోసియేషన్ జాతీయ కన్వీనర్ నాసిర్ ఖుయేహామి తెలిపారు.

