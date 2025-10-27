బూటు విసిరిన లాయర్పై కోర్టు ధిక్కార చర్యలకు అనుమతించం : సుప్రీం కోర్టు
సీనియర్ న్యాయవాది రాకేశ్ కిశోర్పై ఈ చర్యలకు స్వయంగా సీజేఐ జస్టిస్ గవాయ్ విముఖత
Published : October 27, 2025 at 12:57 PM IST
CJI Gavai Attack : భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ బీఆర్ గవాయ్పై బూటు విసిరిన లాయర్పై కోర్టు ధిక్కార చర్యలకు అనుమతించబోమని సుప్రీం కోర్టు స్పష్టం చేసింది. సీనియర్ న్యాయవాది రాకేశ్ కిశోర్పై ఈ చర్యలకు స్వయంగా సీజేఐ జస్టిస్ గవాయ్ విముఖత చూపారు. అయితే, భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు జరగకుండా చేపట్టాల్సిన చర్యలను పరిశీలిస్తామని సుప్రీం వెల్లడించింది. కాగా, ఇటీవల ఓ కేసు విషయంలో సీజేఐపై సీనియర్ న్యాయవాది రాకేశ్ కిశోర్ బూటు విసిరారు.