బూటు విసిరిన లాయర్‌పై కోర్టు ధిక్కార చర్యలకు అనుమతించం : సుప్రీం కోర్టు

సీనియర్‌ న్యాయవాది రాకేశ్‌ కిశోర్‌పై ఈ చర్యలకు స్వయంగా సీజేఐ జస్టిస్ గవాయ్​ విముఖత

CJI Gavai Attack
CJI Gavai Attack (ANI)
Published : October 27, 2025 at 12:57 PM IST

CJI Gavai Attack : భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ బీఆర్ గవాయ్​పై బూటు విసిరిన లాయర్‌పై కోర్టు ధిక్కార చర్యలకు అనుమతించబోమని సుప్రీం కోర్టు స్పష్టం చేసింది. సీనియర్‌ న్యాయవాది రాకేశ్‌ కిశోర్‌పై ఈ చర్యలకు స్వయంగా సీజేఐ జస్టిస్ గవాయ్​ విముఖత చూపారు. అయితే, భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు జరగకుండా చేపట్టాల్సిన చర్యలను పరిశీలిస్తామని సుప్రీం వెల్లడించింది. కాగా, ఇటీవల ఓ కేసు విషయంలో సీజేఐపై సీనియర్‌ న్యాయవాది రాకేశ్‌ కిశోర్‌ బూటు విసిరారు.

