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ధర్మేంద్ర రాజీనామాపైనే విపక్షాల పట్టు- చర్చను అడ్డుకోవడం వల్ల తప్పుడు సంకేతాలు వెళ్తాయన్న రిజిజు

లోక్‌సభలో పదేపదే విపక్ష సభ్యుల నిరసనలు- విపక్ష సభ్యుల నినాదాల మధ్య లోక్‌సభ సోమవారానికి వాయిదా

Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju
Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju (Sansad TV)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 24, 2026 at 1:13 PM IST

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Rijiju On Lok Sabha Debate : నీట్ ప్రశ్నాపత్రం లీక్​ వివాదంపై లోక్‌సభలో చర్చకు సహకరించాలని కేంద్ర మంత్రి కిరణ్​ రిజిజు శుక్రవారం విపక్షాలను కోరారు. చర్చను అడ్డుకోవడం వల్ల దేశవ్యాప్తంగా ప్రజల్లోకి, విద్యార్థుల్లోకి తప్పుడు సంకేతాలు వెళ్తాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ సందర్భంగా శుక్రవారం ఉదయం సభలో మాట్లాడుతూ, పార్లమెంట్​లో చర్చకు సహకరించాలని కోరుతూ, ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్​తో సహా ఇతర విపక్షాలను కోరిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

అలాగే, పేపర్​ లీక్​ వ్యవహారంపై సుదీర్ఘ చర్చకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని ప్రభుత్వం ఇప్పటికే స్పష్టం చేసిందని రిజిజు పేర్కొన్నారు. పేపర్ లీకేజీలపై కఠినమైన చట్టాన్ని తీసుకువస్తామని, ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులను ఏర్పాటు చేసి దోషులను కఠినంగా శిక్షిస్తామని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ హామీ ఇచ్చారని గుర్తుచేశారు. మరోవైపు, సామాజిక కార్యకర్త సోనమ్ వాంగ్‌చుక్ కూడా తన నిరాహార దీక్షను విరమించారని, సభలో చర్చ జరగాలని కోరుకుంటున్నారని కిరణ్​ రిజిజు పేర్కొన్నారు.

మరోవైపు, కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తన పదవికి తక్షణమే రాజీనామా చేయాలని విపక్షాలు పట్టుబట్టాయి. ధర్మేంద్ర రాజీనామా చేయాలంటూ పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశాయి. విపక్ష సభ్యుల నినాదాల మధ్య లోక్‌సభ సోమవారానికి వాయిదా పడింది. కాగా, నీట్​ పేపర్ లీక్ వ్యవహారంపై ప్రతిపక్షాల నిరసన కారణంగా గత ఐదు రోజులుగా సభ పదేపదే వాయిదా పడుతూ వస్తోంది.

TAGGED:

PARLIAMENT SESSION 2026
RIJIJU ON LOK SABHA DEBATE

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