ప్రజల గొంతుకను కాపాడేందుకే విపక్షాల పోరాటం- ఎవ్వరినీ వదిలిపెట్టం: CECపై రాహుల్ ఫైర్
Rahul Gandhi Warns CEC : దిల్లీలోని ఖర్గే అధికారిక నివాసంలో ఇండీ కూటమి 'మాక్ పార్లమెంట్' సమావేశం నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న రాహుల్ సీఈసీ జ్ఞానేశ్కుమార్ లక్ష్యంగా తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు.
Published : October 31, 2026 at 9:35 PM IST
కేంద్ర ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేశ్ కుమార్పై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్సభలో విపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఎన్నికల అక్రమాలకు పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న జ్ఞానేశ్తో పాటు ఇతరులను జవాబుదారీతనం నుంచి తప్పించుకోనివ్వమని హెచ్చరించారు. భవిష్యత్తులో వీరంతా భారత ప్రజల ప్రతినిధుల ఎదుట జవాబు చెప్పాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. దేశంపై జరుగుతున్న దాడిలో సీఈసీ కేవలం ఒక భాగస్వామి మాత్రమేనని ఆరోపించారు. రాజ్యాంగాన్ని, ప్రజల గొంతుకను కాపాడేందుకు ప్రతిపక్షాలు నిరంతరం పోరాడుతున్నాయని అన్నారు. సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ను తొలగించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ప్రతిపక్ష కూటమి చేసిన 'ప్రజా అభిశంసన' తీర్మానం సందర్భంగా రాహుల్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.