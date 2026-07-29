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"యువత సెంటిమెంట్​ను అందరం గౌరవించాల్సిన అవసరం ఉంది": లోక్​సభలో రాహుల్​ గాంధీ

నీట్​లీక్​పై లోక్​సభలో మాట్లాడుతున్న రాహుల్​ గాంధీ- విద్యార్థుల ఆవేదనను ప్రభుత్వం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించట్లేదని వ్యాక్య

Rahul Gandhi
Rahul Gandhi (Sansad TV)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 29, 2026 at 1:43 PM IST

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Rahul Gandhi On Students Protest : యువత సెంటిమెంట్​ను అందరం గౌరవించాల్సిన అవసరం ఉందని లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్‌గాంధీ అన్నారు. నీట్-యూజీ 2026 పేపర్ లీక్‌పై విద్యార్థులు చేస్తున్న నిరసనలు "కోపం లేదా హింస" కాదని, అవి భారతదేశ భవిష్యత్ తరాల ఆకాంక్షలు, ఆందోళనలకు ప్రతిబింబమని పేర్కొన్నారు. బుధవారం పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ (ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ అన్‌ఫెయిర్ మీన్స్) సవరణ బిల్లు, 2026పై లోక్‌సభలో జరిగిన చర్చలో ఆయన మాట్లాడారు. తీవ్ర వేదన తర్వాతే దిల్లీ జంతర్‌ మంతర్‌ వేదికగా విద్యార్థులు ఆందోళనకు దిగారని చెప్పారు.

ఎన్నో ఆశలు, ఆకాంక్షలతో ఉన్న విద్యార్థులు పేపర్‌ లీక్‌ ఘటనలతో ఆందోళనకు గురయ్యారని రాహుల్ చెప్పారు. మూర్ఖులు ఎవరి మాటలు వినరని విద్యార్థులు తనతో చెప్పారని రాహుల్‌ పేర్కొన్నారు. రాహుల్‌ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలపై అధికారపక్ష సభ్యులు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. యువత ఆందోళనలను దేశ ప్రజలు అర్థం చేసుకున్నారని చెప్పారు. అయితే రోడ్లపైకి వచ్చిన విద్యార్థులపై పోలీసులు లాఠీఛార్జ్‌ చేసి హింసించారని రాహుల్‌గాంధీ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

TAGGED:

RAHUL GANDHI SLAMS GOVT
NEET UG 2026 PAPER LEAK
RAHUL GANDHI ON STUDENTS PROTEST

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