వచ్చే 4,5 రోజులు నిప్పుల కొలిమే-  ఆ రాష్ట్రాల్లో తీవ్ర వడగాలులు: ఐఎండీ హెచ్చరిక

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 20, 2026 at 5:26 PM IST

Heatwaves In India : దేశంలో ఇప్పటికే ఎండలు మండిపోతున్నాయి. కాగా రానున్న నాలుగైదు రోజుల పాటు దేశంలోని వాయువ్య, మధ్య, తూర్పు ప్రాంతాల్లో తీవ్ర వడగాల్పులు (హీట్ వేవ్స్​) వీచే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) సోమవారం తెలిపింది. ముఖ్యంగా ఏప్రిల్​ 20 నుంచి ఏప్రిల్ 25 మధ్య వివిధ తేదీల్లో హరియాణా, చండీగఢ్​, దిల్లీ, పంజాబ్​, తూర్పు రాజస్థాన్​, విదర్భ, ఛత్తీస్​గఢ్​, పశ్చిమ ఉత్తరప్రదేశ్​, పశ్చిమ రాజస్థాన్​, మధ్యప్రదేశ్​, గంగానది పరివాహక పశ్చిమ బంగాల్, ఝార్ఖండ్​, ఒడిశాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో, తూర్పు ఉత్తరప్రదేశ్​లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో వడగాల్పులు వీస్తాయని అంచనా వేస్తున్నట్లు పేర్కొంది.

ఉక్కపోత
"ఏప్రిల్​ 20-26 మధ్య గంగా పరివాహక పశ్చిమ బంగాల్​; ఏప్రిల్​ 20-22 మధ్య తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, కరైకల్​; ఏప్రిల్​ 20-24 మధ్య కేరళ, మాహే, ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరప్రాంతం, యానాం; ఏప్రిల్​ 24, 25 తేదీల్లో గుజరాత్​ తీర ప్రాంతాల్లో ఉక్కపోతతో కూడిన వేడి వాతావరణం ఉండే అవకాశం ఉందని" ఐఎండీ తెలిపింది.

రాత్రి వేళల్లో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు
ఏప్రిల్​ 20, 21 తేదీల్లో హరియాణా, చండీగఢ్​, పశ్చిమ ఉత్తరప్రదేశ్​, మధ్యప్రదేశ్​, విదర్భ ప్రాంతాల్లోనూ, ఏప్రిల్​ 20న ఛత్తీస్​గఢ్​, ఏప్రిల్​ 20-22 మధ్య ఒడిశాలో రాత్రివేళల్లో ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగా ఉంటాయని ఐఎండీ వెల్లడించింది.

ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు, వడగళ్ల వానలు
మరోవైపు సోమవారం నాడు దక్షిణ, మధ్య, తూర్పు, వాయువ్య భారతదేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల్లో మోస్తరు నుంచి తీవ్రమైన ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ పేర్కొంది. అలాగే సోమవారం- మధ్య మహారాష్ట్ర, మరాఠ్వాడా, మధ్యప్రదేశ్​, విదర్భ, ఛత్తీస్​గఢ్​లో వడగళ్ల వానలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది.

