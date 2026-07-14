రైల్వే కీలక నిర్ణయం- తత్కాల్ టికెట్ బుకింగ్ కోసం 'టోకెన్ సిస్టమ్'- ఇకపై గంటల కొద్ది లైన్లో నిలబడాల్సిన పనిలేదు!
రైల్వే తత్కాల్ టికెట్ బుకింగ్లో కొత్త పద్ధతి- టోకెన్ సిస్టమ్ను తీసుకొచ్చిన నార్త్ వెస్టర్న్ రైల్వే జోన్- టోకెన్ సిస్టమ్ ఆధారంగా తత్కాల్ టికెట్లు పంపిణీ
Published : July 14, 2026 at 10:41 AM IST
Indian Railway Tatkal Booking : మన దేశంలో సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్లాలంటే అందరికీ మొదట గుర్తొచ్చేది రైలు ప్రయాణమే. అయితే అకస్మాత్తుగా ఎక్కడికైనా వెళ్లాలంటే ఉన్న ఆప్షన్ తత్కాల్ రైలు టికెట్ బుకింగ్. కానీ ఈ టికెట్ దొరకాలంటే యుద్ధం చేయాల్సిందే!. రైల్వే స్టేషన్ కౌంటర్ల వద్ద తెల్లవారుజాము నుంచే కిలోమీటర్ల మేర లైన్లు కట్టడం, తోపులాటలు, చివరి నిమిషంలో టికెట్ దొరకక నిరాశతో ఇంటికి తిరిగి రావడం వంటివి జరుగుతుంటాయి. ప్రయాణికుల పడుతున్న ఈ ఇబ్బందులను గమనించిన ఇండియన్ రైల్వేస్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. తత్కాల్ బుకింగ్ ప్రక్రియలో పారదర్శకతను పెంచడం, కౌంటర్ల వద్ద తోపులాటలు, గందరగోళాన్ని నివారించడమే లక్ష్యంగా నార్త్ వెస్టర్న్ రైల్వేలోని జోధ్పుర్ డివిజన్ పరిధిలోని అన్ని రిజర్వేషన్ కేంద్రాల్లో 'టోకెన్ సిస్టమ్'ను అమలు చేసింది. ఈ వ్యవస్థ కింద ప్రతిరోజూ ఉదయం 8 గంటల నుంచి తత్కాల్ టికెట్ కోసం కౌంటర్లకు వచ్చే ప్రయాణికులకు మొదట ఒక టోకెన్ ఇస్తారు. ఆ టోకెన్ నెంబర్ ఆధారంగానే వారిని బుకింగ్ కోసం వరుస క్రమంలో పిలుస్తారు. దీనివల్ల కౌంటర్ల వద్ద తోపులాటలు, గందరగోళం తగ్గుతుంది.
'ప్రయాణికుల సౌకర్యం కోసమే ఈ సిస్టమ్ను తీసుకొచ్చాం'
తత్కాల్ టికెట్ బుకింగ్ను మరింత పారదర్శకంగా, వ్యవస్థీకృతంగా, ప్రయాణికులకు అనుకూలంగా మార్చడమే ఈ కొత్త వ్యవస్థ లక్ష్యమని జోధ్పుర్ డివిజన్ (నార్త్ వెస్టర్న్ రైల్వే) సీనియర్ డీసీఎం హితేశ్ యాదవ్ తెలిపారు. టోకెన్ పొందిన తర్వాత ప్రయాణికులు తమ వరుస సంఖ్య కోసం వేచి ఉంటారని పేర్కొన్నారు. దీనివల్ల రైల్వే కౌంటర్ల వద్ద అనవసరమైన రద్దీ, తోపులాట, గందరగోళం తగ్గుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ 'టోకెన్ సిస్టమ్' సీనియర్ సిటిజన్లకు, మహిళలకు, సుదూర ప్రాంతాల ప్రయాణికులకు మేలు చేస్తుందని వెల్లడించారు. పెరుగుతున్న ప్రయాణికుల సంఖ్యను దృష్టిలో ఉంచుకుని జోధ్పుర్ రిజర్వేషన్ కార్యాలయంలో తత్కాల్ టికెట్ల బుకింగ్ కౌంటర్లను మూడు నుండి ఆరుకు పెంచినట్లు స్పష్టం చేశారు. గతంలో కంటే ఇప్పుడు రెట్టింపు సామర్థ్యంతో తత్కాల్ టికెట్లు బుక్ అవుతున్నాయని వివరించారు.
ఎక్కువ బుకింగ్ కౌంటర్లను ఓపెన్ చేయడం వల్ల ప్రయాణికులు వేచి ఉండే సమయం తగ్గుతుందని డీసీఎం హితేశ్ యాదవ్ అన్నారు. దీంతో మరింత ఎక్కువ మంది త్వరగా తత్కాల్ రైలు టికెట్లను పొందేందుకు వీలు కలుగుతుందని చెప్పారు. టోకెన్ సిస్టమ్, అదనపు బుకింగ్ కౌంటర్ల వంటివి తత్కాల్ టికెట్ బుకింగ్ అనుభవాన్ని పూర్తిగా మార్చేస్తాయని అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ వ్యవస్థ రైలు ప్రయాణికులకు వేగవంతమైన, సులభమైన, సౌకర్యవంతమైన సేవలను అందిస్తుందని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సిస్టమ్ సజావుగా పనిచేసేందుకు ప్రయాణికులు టోకెన్ల కోసం ఉదయం నిర్ణీత సమయంలో కౌంటర్ల వద్దకు రావాలని కోరారు. తమ వంతు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే కౌంటర్ వద్దకు వచ్చి తత్కాల్ టికెట్ను తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
ప్రయాణికుల భద్రతకు కీలక నిర్ణయం
ఇటీవలే ప్రయాణికుల భద్రత, సౌకర్యానికి సంబంధించి రైల్వే శాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రైల్వేస్టేషన్లలో తప్పుగా ప్రవర్తించిన వారికి ఆర్పీఎఫ్ భారీ జరిమానాలు విధించాలని నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం 1989 రైల్వే చట్టంలో పలు సవరణలు చేపట్టింది. జన విశ్వాస్ పేరిట రైల్వే ప్రయాణికుల భద్రత, క్రమశిక్షణను మెరుగుపరచటం, అక్రమ కార్యకలాపాలను అరికట్టేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
వచ్చిన మార్పులు ఏంటంటే?
ట్రైన్లో టికెట్ లేకుండా ప్రయాణించటం, అనుమతించిన దూరానికి మించి ట్రావెల్ చేయడం, ఇతరుల టికెట్తో ప్రయాణించటం వంటివి చేస్తే రూ. 500 జరిమానా పడనుంది. వీటితో పాటు ప్రయాణ ఛార్జీలను కూడా కట్టాల్సి ఉంటుంది. ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండా రైల్వే స్టేషన్లలో, బోగీల్లో తినుబండారాలు అమ్మేవారికి, అలాగే భిక్షాటన చేసుకునే వారికి రూ.2,000 ఫైన్ వేయనున్నారు. రైల్వే ఉద్యోగుల విధులకు ఆటంకం కలిగించేవారికి రూ. 1000-రూ.2000 వరకు జరిమానా పడనుంది. ఎవరైనా రైల్వే ఆవరణలోకి అనధికారికంగా ప్రవేశిస్తే రూ. 500 జరిమానా వేయనున్నారు.
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