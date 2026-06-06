ETV Bharat / bharat

గర్భిణి కడుపులోనుంచి 12 గంటల్లోనే మృత శిశువు వెలికితీత- అది కూడా ఆపరేషన్ లేకుండానే!

కీలక పరిశోధన చేసిన గోరఖ్‌పుర్‌లోని బీఆర్‌డీ మెడికల్ కాలేజీ వైద్యులు- ఇక నుంచి ఈజీగా కడుపులో చనిపోయిన శిశువు తొలగింపు- కీలక పరిశోధన చేసిన వైద్యులు

Stillborn Baby Easily Delivery
Stillborn Baby Easily Delivery (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 6, 2026 at 9:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Stillborn Baby Easily Delivery : గర్భిణి కడుపులో ఉన్న శిశువు చనిపోతే ఆ మాతృమూర్తి బాధ వర్ణనాతీతం. అంతేకాకుండా గర్భంలో చనిపోయిన శిశువును బయటకు తీయడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. ఎందుకంటే గర్భిణి పొట్టలోని మృత శిశువును తీయడానికి ఆమెకు నిర్దిష్ట వ్యవధిలో రెండు వేర్వేరు మందులు ఇవ్వాలి. మొదటి మెడిసిన్ డోస్ ఇచ్చిన 36 గంటల తర్వాత రెండో డోస్ అందించాలి. ఆ తర్వాత సుమారు 20 గంటలకు ప్రసవం జరుగుతుంది. ఈ మొత్తం ప్రక్రియకు దాదాపు 56 గంటల సమయం పడుతుంది. ఈ సమస్య పరిష్కారానికి ఉత్తర్‌ప్రదేశ్ గోరఖ్‌పుర్‌లోని బీఆర్‌డీ మెడికల్ కాలేజీ ప్రసూతి, గైనకాలజీ విభాగం నడుం బిగించింది. గర్భంలోనే చనిపోయిన శిశువును తక్కువ సమయంలో, ఎటువంటి సర్జరీ లేకుండా బయటకు తీసే విషయంలో కీలక పరిశోధన (రీసెర్చ్) చేసింది. అదేంటంటే?

12 గంటల్లోనే నార్మల్ డెలివరీ
సాధారణంగా మహిళ గర్భంలోని శిశువు ఏ కారణంతోనైనా మరణిస్తే దాన్ని తీసేందుకు శస్త్రచికిత్స చేయకుండా నార్మల్ డెలివరీ చేయడానికి ఈ పరిశోధన పనికొస్తుంది. గర్భంలోని శిశువు మరణించిన సందర్భంలో చేసే సంప్రదాయ డెలివరీ పద్ధతితో పోలిస్తే ఇది కాస్త కొత్తగా, భిన్నంగా ఉంటుంది. గతంలో సాధారణ ప్రసవ ప్రయత్నాల్లో రెండు సార్లు మందులను ఇచ్చేవారు. ఆ ప్రక్రియకు 56 గంటల సమయం పట్టేది. అంతకాలం మహిళలు విపరీతమైన నొప్పిని అనుభవించేవారు. ఈ కొత్త వైద్య పద్ధతి ద్వారా కేవలం 12 గంటల్లోనే కడుపులో చనిపోయిన శిశువును బయటికి తీసేయవచ్చు. బీఆర్‌డీ మెడికల్ కాలేజీ ప్రసూతి, గైనకాలజీ విభాగాధిపతి డాక్టర్ రూమా సర్కార్ మార్గదర్శకత్వంలో డాక్టర్ యాష్ఫా జమాల్ ఈ పరిశోధన చేశారు. ఈ అధ్యయనాన్ని 100 మంది గర్భిణిలపై చేశారు. వారందరూ 13-24 వారాల గర్భిణిలుగా ఉన్నప్పుడు కడుపులో ఉన్న బిడ్డ చనిపోయినవారే.

Stillborn Baby Easily Delivery
BRD మెడికల్ కాలేజీ, గోరఖ్‌పుర్​ (ETV Bharat)

'బిడ్డను కోల్పోవడం చాలా బాధాకరమైన విషయం'
ఈ కొత్త వైద్య పద్ధతి మహిళలను దీర్ఘకాలిక మానసిక, శారీరక వేదన నుంచి కాపాడుతుందని బీఆర్‌డీ మెడికల్ కాలేజీ ప్రసూతి, గైనకాలజీ విభాగాధిపతి డాక్టర్ రూమా సర్కార్ తెలిపారు. అయితే బిడ్డను కోల్పోవడం వల్ల కలిగే బాధ ఏ మహిళకైనా తీవ్రమైనదేనని అన్నారు. ఆ సమయంలో సాధారణ ప్రసవం కోసం అదనంగా 50 గంటలు వేచి ఉండటం లేదా శస్త్రచికిత్స చేయించుకోవడం మహిళ బాధను మరింత పెంచుతుందని చెప్పారు. ఈ అధ్యయన ఫలితాలు చాలా ఆశాజనకంగా ఉన్నాయని, భవిష్యత్తులో దీనిని విస్తృతంగా అమలు చేయడానికి ప్రోత్సహిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. ఈ పరిశోధన ఫలితాలను ఒక అంతర్జాతీయ జర్నల్‌లో ప్రచురించి, ధ్రువీకరించే ప్రక్రియ ప్రస్తుతం జరుగుతోందని స్పష్టం చేశారు.

Stillborn Baby Easily Delivery
డాక్టర్ రూమా సర్కార్, గైనకాలజీ, ప్రసూతి విభాగం (ETV Bharat)

గర్భంలో శిశువు చనిపోయివారికి అనవసరమైన శస్త్రచికిత్సల ప్రమాదాన్ని ఈ కొత్త వైద్య పద్ధతి తగ్గిస్తుందని వైద్యురాలు, పరిశోధకురాలు డాక్టర్ యాష్ఫా జమాల్ తెలిపారు. ఈ కొత్త పద్ధతితో సాధారణ ప్రసవం చాలా వేగంగా జరుగుతుందని స్పష్టం చేశారు. దీంతో గర్భిణి త్వరగా నొప్పుల నుంచి ఉపశమనం పొందగలుగుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ పద్దతిని పెద్ద ఎత్తున అమలు చేస్తే గర్భస్రావానికి సంబంధించిన చికిత్సలో ఒక ముఖ్యమైన మార్పును తీసుకురాగలదని పేర్కొన్నారు. ఈ వైద్య పద్ధతి వల్ల గర్భాశయంలో శిశువు మరణించిన సందర్భాల్లో 12 గంటలలోపు సాధారణ ప్రసవం సాధ్యమవుతోందన్నారు.

Stillborn Baby Easily Delivery
డాక్టర్ యాష్ఫా జమాల్ (ETV Bharat)

సాధారణంగా మహిళ గర్భంలో శిశువు మరణిస్తే దాన్ని బయటకు తీయడానికి లేదా తొలగించడానికి దాదాపు 56 గంటల సమయం పడుతోంది. ఈ సుదీర్ఘ నిరీక్షణ గర్భిణి, ఆమె కుటుంబానికి తీవ్రమైన మానసిక క్షోభను మిగులుస్తోంది. అంతేకాకుండా రోగి ఆరోగ్యంపై ప్రభావం పడుతోంది. ఇటువంటి పరిస్థితులు తరచుగా శస్త్రచికిత్స (సిజేరియన్ సెక్షన్లు) ఆశ్రయించాల్సిన ఒత్తిడిని సృష్టించాయి. ఈ పరిస్థితి బీఆర్‌డీ మెడికల్ కాలేజీలోని ప్రసూతి, గైనకాలజీ విభాగాన్ని ఒక మెరుగైన పరిష్కారం కోసం అన్వేషించేలా ప్రేరేపించింది.

దీంతో బీఆర్‌డీ మెడికల్ కాలేజీలోని ప్రసూతి, గైనకాలజీ విభాగాధిపతి డాక్టర్ రామ సర్కార్ మార్గదర్శకత్వంలో ఒక అధ్యయనం చేశారు. ఈ అధ్యయనంలో అప్పటికే మరణించిన శిశువు లేదా పిండాన్ని మోస్తున్న 100 మంది గర్భిణిలు పాల్గొన్నారు. మొదటి 50 మంది మహిళల బృందానికి సంప్రదాయ వైద్య పద్ధతిని అవలంభించారు. మొదటి డోస్ ఇచ్చిన 36 గంటల తర్వాత రెండో డోస్ ఇచ్చారు. అప్పుడు సాధారణ ప్రసవానికి పట్టిన మొత్తం సమయం 56 గంటలు దాటింది. ఆ తర్వాత రెండో 50 మంది మహిళ బృందానికి రెండు మందుల డోసులను ఒకేసారి ఇచ్చారు. ఫలితాలు చాలా సానుకూలంగా వచ్చాయి. ఈ మహిళలు ఎటువంటి సర్జరీ అవసరం లేకుండానే కేవలం 12 గంటల్లోనే నార్మల్ డెలివరీ అయ్యారు.

SIR లిస్ట్​లో పేరు లేకుంటే రేషన్ కార్డు రద్దు!

ఎయిమ్స్​ 'హీట్‌ అలర్ట్' యాప్‌ లాంఛ్​- ఫీచర్స్​, బెనిఫిట్స్ ఇవే!

TAGGED:

STILLBORN BABY TREATMENT
BABY DEATH IN WOMB TREATMENT
BRD MEDICAL COLLEGE RESEARCH
NORMAL DELIVERY OF A STILLBORN BABY
STILLBORN BABY EASILY DELIVERY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.