బాలీవుడ్ నటి నోరా ఫతేహి కారుకు ప్రమాదం- ప్రస్తుతం ఎలా ఉందంటే?
రోడ్డు ప్రమాదానికి గురైన నటి నోరా ఫతేహి కారు- సన్బర్న్ ఫెస్టివల్కు వెళ్తుండగా ఘటన
Published : December 21, 2025 at 7:50 AM IST
Nora Fatehi Accident News : బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ నోరా ఫతేహికి పెను ప్రమాదం తప్పింది. ముంబయిలో శనివారం ఆమె కారు రోడ్డు ప్రమాదానికి గురైంది. నోరా ప్రయాణిస్తున్న వాహనాన్ని, మరో కారు ఢీ కొట్టింది. ఆ సమయంలో ప్రమాదానికి కారణమైన కారు డ్రైవర్ వినయ్ సక్పాల్ (27) మద్యం సేవించి ఉన్నట్లు ముంబయి పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. అయితే ఈ ప్రమాదంలో నోరాకు ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు. ప్రస్తుతం ఆమె ఆరోగ్యం నిలకడగానే ఉన్నట్లు డాక్టర్లు తెలిపారు.
డ్రైవర్ అరెస్ట్!
ప్రతి ఏటా గోవాలో జరిగే సన్బర్న్ ఫెస్టివల్ను ఈసారి ముంబయిలో నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ఈవెంట్లో పాల్గొనేందుకు నోరా వెళ్తుండగా ఈ యాక్సిడెంట్ జరిగింది. ప్రమాదానికి కారణమైన డ్రైవర్ వినయ్ సక్పాల్ను ముంబయి పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అతడిపై ర్యాష్ డ్రైవింగ్, డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అతను మద్యం మత్తులో కారు నడిపాడని పోలీసు అధికారి ఒకరు తెలిపారు. వైద్య పరీక్షల అనంతరం ఆమె ముంబయిలో జరిగిన ఆ ఫెస్టివల్కు హాజరయ్యారని తెలిసింది.
కాగా, ప్రతిఏటా గోవాలో జరిగే సన్బర్న్ను ఫెస్టివల్ను ఈ సంవత్సరం ముంబయిలో నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ఈవెంట్ ఈనెల 19నే అట్టహాసంగా ప్రారంభమైంది. ముడు రోజుల పాటు సాగే ఈ ఫెస్టివల్ ఇవాళ్టితో ముగియనుంది.