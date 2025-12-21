ETV Bharat / bharat

బాలీవుడ్ నటి నోరా ఫతేహి కారుకు ప్రమాదం- ప్రస్తుతం ఎలా ఉందంటే?

రోడ్డు ప్రమాదానికి గురైన నటి నోరా ఫతేహి కారు- సన్​బర్న్ ఫెస్టివల్​కు వెళ్తుండగా ఘటన

nora fatehi
nora fatehi (Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 21, 2025 at 7:50 AM IST

1 Min Read
Nora Fatehi Accident News : బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ నోరా ఫతేహికి పెను ప్రమాదం తప్పింది. ముంబయిలో శనివారం ఆమె కారు రోడ్డు ప్రమాదానికి గురైంది. నోరా ప్రయాణిస్తున్న వాహనాన్ని, మరో కారు ఢీ కొట్టింది. ఆ సమయంలో ప్రమాదానికి కారణమైన కారు డ్రైవర్ వినయ్ సక్పాల్ (27) మద్యం సేవించి ఉన్నట్లు ముంబయి పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. అయితే ఈ ప్రమాదంలో నోరాకు ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు. ప్రస్తుతం ఆమె ఆరోగ్యం నిలకడగానే ఉన్నట్లు డాక్టర్లు తెలిపారు.

డ్రైవర్ అరెస్ట్!
ప్రతి ఏటా గోవాలో జరిగే సన్​బర్న్ ఫెస్టివల్​ను ఈసారి ముంబయిలో నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ఈవెంట్​లో పాల్గొనేందుకు నోరా వెళ్తుండగా ఈ యాక్సిడెంట్ జరిగింది. ప్రమాదానికి కారణమైన డ్రైవర్ వినయ్ సక్పాల్​ను ముంబయి పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అతడిపై ర్యాష్ డ్రైవింగ్, డ్రంక్​ అండ్​ డ్రైవ్​ సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అతను మద్యం మత్తులో కారు నడిపాడని పోలీసు అధికారి ఒకరు తెలిపారు. వైద్య పరీక్షల అనంతరం ఆమె ముంబయిలో జరిగిన ఆ ఫెస్టివల్‌కు హాజరయ్యారని తెలిసింది.

కాగా, ప్రతిఏటా గోవాలో జరిగే సన్‌బర్న్‌ను ఫెస్టివల్​ను ఈ సంవత్సరం ముంబయిలో నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ఈవెంట్​ ఈనెల 19నే అట్టహాసంగా ప్రారంభమైంది. ముడు రోజుల పాటు సాగే ఈ ఫెస్టివల్ ఇవాళ్టితో ముగియనుంది.

