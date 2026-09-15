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నేరేడు గింజలతో నూడుల్స్‌, ప్రోటీన్‌ పౌడర్‌- సంబల్‌పుర్‌ వర్సిటీ పరిశోధనలో ఆసక్తికర విషయాలు!

నేరేడు గింజల్లో పీచు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్‌ సి అధికంగా ఉన్నట్లు పరిశోధనలో వెల్లడి- గింజల పొడితో ఆరోగ్యకరమైన నూడుల్స్‌, ప్రోటీన్‌ పౌడర్‌ తయారీ- పండ్ల వ్యర్థాలను విలువైన ఆహార ఉత్పత్తులుగా మార్చే అవకాశం

Noodles Protein Powder Made Jamun Seeds
సంబల్‌పూర్‌ యూనివర్సిటీలో పరిశోధన (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 15, 2026 at 7:13 AM IST

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Jamun Seeds Noodles : నేరేడు పండు తిన్న తర్వాత సాధారణంగా గింజలను చాలామంది పారేస్తుంటారు. అయితే, వాటిలోనూ ఎన్నో పోషకాలు, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నట్లు పరిశోధనలో తేలింది. ఒడిశాలోని సంబల్‌పూర్‌ యూనివర్సిటీకి చెందిన ఫుడ్‌ టెక్నాలజీ అండ్‌ న్యూట్రిషన్‌ విభాగం నిర్వహించిన అధ్యయనంలో నేరేడు గింజల్లో డైటరీ ఫైబర్‌, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్‌ సి వంటి పోషకాలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. అంతేకాదు ఈ గింజలను పొడిగా మార్చి రాగి, గోధుమ, బియ్యం, జొన్న వంటి పిండులతో కలిపి నూడుల్స్‌ తయారు చేశారు. ప్రస్తుతం నేరేడు గింజల నుంచి ప్రోటీన్‌ పౌడర్‌ తయారీపై కూడా పరిశోధనలు కొనసాగుతున్నాయి.

విద్యార్థి పరిశోధనలో ఆసక్తికర విషయాలు
ఒడిశాలోని సంబల్‌పూర్‌ పరిసర ప్రాంతాల్లో నేరేడు చెట్లు విస్తారంగా ఉన్నాయి. సీజన్‌లో పెద్దఎత్తున నేరేడు పండ్లు అందుబాటులోకి వస్తాయి. వాటిని తిన్న తర్వాత గింజలను చాలామంది ఉపయోగం లేనిదిగా భావించి పడేస్తుంటారు. పండ్ల ప్రాసెసింగ్‌ కేంద్రాల్లోనూ పెద్ద మొత్తంలో గింజలు వ్యర్థంగా మిగులుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఫుడ్‌ వేస్ట్‌ యుటిలైజేషన్‌పై విద్యార్థుల ప్రాజెక్ట్‌లో భాగంగా నేరేడు గింజను పరిశోధనకు ఎంచుకున్నారు. సంబల్‌పూర్‌ విశ్వవిద్యాలయం పీజీ ఫుడ్‌ టెక్నాలజీ అండ్‌ న్యూట్రిషన్‌ విభాగం విద్యార్థిని అలీషా ధీర్‌ చేపట్టిన అధ్యయనంలో నేరేడు గింజల పొడి పోషక విలువలను విశ్లేషించారు. నేరేడు గింజల పొడిలో అధికంగా పీచు పదార్థం, యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉన్నట్లు పోషక విశ్లేషణలో తేలిందని ఆమె తెలిపారు. కొవ్వు శాతం తక్కువగా ఉండటంతో దీనిని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలిగిన ఆహార పదార్థంగా ఉపయోగించవచ్చని పేర్కొన్నారు. 100 గ్రాముల నమూనాలో సుమారు 58.09 శాతం పీచు పదార్థం, 20.04 గ్రాముల స్టార్చ్‌, 2.98 గ్రాముల ప్రొటీన్‌, 0.62 శాతం కొవ్వు, 24.93 మిల్లీగ్రాముల విటమిన్‌-సి ఉన్నట్లు తెలిపారు. అలాగే ఇందులో ఫినోలిక్స్‌, ఫ్లేవనాయిడ్లు వంటి బయోయాక్టివ్‌ పదార్థాలు ఉన్నట్లు పరిశోధనలో గుర్తించారు.

Noodles Protein Powder Made Jamun Seeds
నేరేడు గింజలతో చేసిన నూడుల్స్‌ (ETV Bharat)

రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణకు
నేరేడు గింజల పొడిలో అధిక పీచు, తక్కువ కొవ్వు ఉండటం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో సహాయపడే అవకాశం ఉందని అలీషా తెలిపారు. ఇందులో వివిధ రకాల బయోయాక్టివ్‌ పదార్థాలు ఉన్నట్లు చెప్పారు. అధ్యయనంలో మొత్తం ఫినోలిక్‌ కంటెంట్‌ 768.84 మిల్లీగ్రాములు, ఫ్లేవనాయిడ్‌ కంటెంట్‌ 310.88 మిల్లీగ్రాములుగా గుర్తించినట్లు వివరించారు. అధ్యయనంలో భాగంగా నేరేడు గింజల పొడి, భౌతిక లక్షణాలను కూడా పరీక్షించారు. దీని ప్రకారం, దాని ఆమ్లత విలువ 4.6, బల్క్ డెన్సిటీ 0.838 మిలీగ్రాములు, నీటిని పీల్చుకునే సామర్థ్యం 108 శాతం, ఉబ్బే సామర్థ్యం 5.10 గ్రాములుగా ఉన్నట్లు తేలింది.

పరిశోధన ఫలితాల ప్రకారం, జామూన్ విత్తనాలను కేవలం పండ్ల వ్యర్థంగా కాకుండా, పోషకాలు అధికంగా ఉండే, జీవక్రియాశీలక ముడి పదార్థంగా చూడాలని పరిశోధకులు అంటున్నారు. వాటిని సరిగ్గా ఉపయోగించడం ద్వారా ఆహార ప్రాసెసింగ్ వ్యర్థాలను తగ్గించవచ్చని, సుస్థిరమైన ఆహార ప్రాసెసింగ్‌ను ప్రోత్సహించవచ్చని అన్నారు. అలాగే నేరేడు గింజలతో ఆరోగ్యకరమైన నూడుల్స్‌ తయారు చేసేందుకు సంబల్‌పూర్‌ యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు ప్రయోగాలు చేశారు.

Noodles Protein Powder Made Jamun Seeds
నేరేడు గింజలతో చేసిన పదార్ధాలు (ETV Bharat)

నేరేడు గింజలతో నూడుల్స్‌
నేరేడు గింజల పొడిని నేరుగా తీసుకోవడం కంటే, రోజూ తినే ఆహారంలో సులభంగా కలిసేలా ఉత్పత్తులు తయారు చేయడంపై విద్యార్థులు దృష్టి పెట్టారు. అందులో భాగంగానే నూడుల్స్‌ తయారీ చేపట్టారు. ముందుగా విశ్వవిద్యాలయం క్యాంపస్‌ పరిసరాల్లో లభించిన పూర్తిగా పండిన నేరేడు పండ్లను సేకరించారు. వాటిని శుభ్రంగా కడిగి గుజ్జు నుంచి గింజలను వేరు చేశారు. అనంతరం నీటితో పలుమార్లు శుభ్రం చేసి, రెండు నుంచి మూడు రోజుల పాటు నీడలో ఆరబెట్టారు. ఆ తర్వాత 60 డిగ్రీల సెల్సియస్‌ వద్ద ఏడు గంటల పాటు ఓవెన్‌లో ఎండబెట్టారు. ఎండిన గింజల పైపొట్టును తొలగించి లోపలి భాగాన్ని పిండి చేశారు. 60-మెష్‌ జల్లెడతో జల్లించి నేరేడు గింజల పొడిని తయారు చేశారు. ఈ పొడిని గాలి చొరబడని ప్యాకెట్లలో 4 డిగ్రీల సెల్సియస్‌ వద్ద నిల్వ చేశారు.

Noodles Protein Powder Made Jamun Seeds
జామూన్ విత్తనాలపై పరిశోధన చేస్తున్న సంబల్పూర్ విశ్వవిద్యాలయ విద్యార్థులు (ETV Bharat)

అనంతరం గోధుమ పిండి, బియ్యం పిండి, రాగి పిండి, జొన్న పిండి, నేరేడు గింజల పొడి, ఉప్పును ఇందులో ఉపయోగించారు. వీటన్నింటినీ కలిపి జల్లెడతో జల్లించి ఒకే రకమైన మిశ్రమంగా తయారు చేశారు. అనంతరం పిండి బరువులో 35 నుంచి 45 శాతం వరకు శుద్ధి చేసిన నీటిని క్రమంగా కలుపుతూ పిండిని కలిపారు. సుమారు 10 నిమిషాల పాటు కలిపిన తర్వాత మెత్తగా, గట్టిగా, అంటుకోని పిండిముద్ద తయారైంది. దానిని 30 నిమిషాల పాటు పక్కన ఉంచారు. ఆ తర్వాత నూడుల్‌ మేకర్‌ ద్వారా సుమారు 2 మిల్లీమీటర్ల వెడల్పు, 1.5 మిల్లీమీటర్ల మందంతో నూడుల్స్‌ను తయారు చేశారు. ఉపరితలంపై ఉన్న అదనపు పిండి, స్టార్చ్‌ను తొలగించేందుకు వాటిని చల్లటి నీటితో తేలికగా కడిగారు. ఆ తర్వాత నూడుల్స్‌ను ట్రేలలో ఒకే పొరగా అమర్చి వేడి గాలి ఓవెన్‌లో ఆరబెట్టారు. మొదట 60 డిగ్రీల సెల్సియస్‌ వద్ద, ఆ తర్వాత తేమ 8 నుంచి 12 శాతానికి చేరుకునే వరకు తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఎండబెట్టారు. చివరగా వాటిని గాలి చొరబడని ఆహార-శ్రేణి ప్యాకెట్లలో ప్యాక్‌ చేసి పరిశోధన కోసం నిల్వ చేశారు.

Noodles Protein Powder Made Jamun Seeds
ఒడిశాలోని సంబల్‌పూర్‌ యూనివర్సిటీలో విద్యార్థులు (ETV Bharat)

సంబల్పూర్ విశ్వవిద్యాలయంలోని ఫుడ్ టెక్నాలజీ అండ్ న్యూట్రిషన్ పీజీ విభాగంలో అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ అయిన డాక్టర్ అపరాజిత ప్రియదర్శిని ఈ పరిశోధన గురించి మరికొన్ని విషయాలు పంచుకున్నారు. 'గతేడాది మా విద్యార్థులకు 'ఆహార వ్యర్థాల వినియోగం' అనే పేరుతో ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చాం. విద్యార్థులు ఆ అంశంపై తమ పరిశోధనను నిర్వహించారు. మా ప్రాంతంలో చాలా నేరేడు చెట్లు ఉండటం, ప్రజలు పండును తిని విత్తనాలను పారవేయడం వల్ల, మేము విత్తనాలపై అధ్యయనం చేయాలని ఎంచుకున్నాం. విత్తనాలకు విలువను ఎలా జోడించాలో మేము అధ్యయనం చేశాం. ఈ రోజుల్లో పిల్లలు నూడుల్స్ తినడానికి ఇష్టపడతారు అందుకే, ఇది వారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే వీటిలో మధుమేహ నిరోధక గుణాలు ఉన్నాయి. ఫలితంగా, వారు తమ ఆహారపు అలవాట్లను మార్చుకోకుండానే మంచి పోషణను పొందగలరు' అని అపరాజతి ప్రియదర్శిని తెలిపారు.

ప్రోటీన్‌ పౌడర్‌పైనా పరిశోధన
ఈ పరిశోధన నూడుల్స్‌తో ఆగిపోలేదు. నేరేడు గింజల పొడిని ఉపయోగించి వివిధ రకాల ఆహార పదార్థాలు తయారు చేసే అవకాశాలపై విద్యార్థులు ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం కెఫీన్‌ రహిత ప్రొటీన్‌ పౌడర్‌ తయారీపై కూడా పరిశోధన జరుగుతోంది. విద్యార్థిని స్వర్ణ జ్యోతి మాట్లాడుతూ, నేరేడు గింజల్లో ప్రోటీన్‌, ఫైబర్‌ అధికంగా ఉన్నాయని తెలిపారు. ప్రస్తుతం కెఫిన్‌ లేని ప్రోటీన్‌ పౌడర్‌ను అభివృద్ధి చేస్తున్నామని చెప్పారు. దీనితో పాటు వివిధ రకాల పొడులను తయారు చేసే పనీ కొనసాగుతోందని వివరించారు. నేరేడు గింజలకు విలువను జోడించడం ద్వారా కొత్త ఆహార ఉత్పత్తులను తయారు చేయడమే తమ లక్ష్యమని పరిశోధకులు తెలిపారు. పిల్లలు నూడుల్స్‌ను ఇష్టపడతారని, పోషక విలువలు ఉన్న నేరేడు గింజలతో తయారు చేసిన నూడుల్స్‌ వారికి ఉపయోగకరంగా ఉండొచ్చని తెలిపారు. అయితే, వివిధ ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్న రోగులకు దీనిని ఇచ్చే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలని సూచించారు. పరిశోధన పూర్తయిన తర్వాత సాంకేతికతను ఆహార తయారీ సంస్థకు బదిలీ చేసేందుకు అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకునే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు ప్రియదర్శిని చెప్పారు.

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