ETV Bharat / bharat

మాంసాహారం, నిద్రలేమి, ఒబెసిటీ వల్ల మహిళల్లో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రిస్క్ ఎక్కువ : ICMR అధ్యయనం

భారతీయ మహిళల్లో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ గురించి ఐసీఎంఆర్ అధ్యయనంలో బయటపడ్డ విస్తుపోయే విషయాలు- మాంసాహారం, నిద్రలేమి, ఒబెసిటీ వల్ల మహిళల్లో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ప్రమాదాలు పెరుగుతున్న వెల్లడి

Breast Cancer ICMR Study
Breast Cancer ICMR Study (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 24, 2025 at 7:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Breast Cancer ICMR Study : మాంసాహారం, నిద్రలేమి, ఊబకాయం వంటివి మహిళల్లో రొమ్ము క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని పెంచుతున్నాయని బెంగళూరులోని భారత వైద్య పరిశోధనా మండలి (ఐసీఎంఆర్) తాజా అధ్యయనంలో వెల్లడైంది. ఈ మూడు కారణాల వల్ల ప్రతి ఏడాది 50,000 కొత్త రొమ్ము క్యాన్సర్ కేసులు పెరుగుతున్నాయని అంచనా వేసింది. అంటే దాదాపుగా ప్రతి ఏటా 5.6 శాతం రొమ్ము క్యాన్సర్ కేసులు పెరుగుతున్నాయని తెలిపింది. పునరుత్పత్తి సమయం, హార్మోన్లు, కుటుంబ చరిత్ర కూడా ప్రధానంగా భారతీయ మహిళల్లో రొమ్ము క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయని ఐసీఎంఆర్ ఆధ్వర్యంలోని నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ డిసీజ్ ఇన్ఫర్మేటిక్స్ అండ్ రీసెర్చ్ నిర్వహించిన అధ్యయనం పేర్కొంది.

అధ్యయనం ప్రకారం
2022లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా 23 లక్షల మంది మహిళలు కొత్తగా రొమ్ము క్యాన్సర్‌ బారిన పడ్డారు. ఆ ప్రాణాంతక వ్యాధితో పోరాడుతూ 6,70,000 మంది మరణించారు. భారత్​లోనూ ఎక్కువ మంది మహిళలకు రొమ్ము క్యాన్సర్ సోకుతోంది. 2022లో దేశంలోని 2,21,757 మహిళలు రొమ్ము క్యాన్సర్ బారిన పడ్డారు. ఇది మహిళలకు సోకిన క్యాన్సర్లలో దాదాపు పావు వంతుకు (22.8 శాతం) సమానం. 2024 డిసెంబర్ 22 వరకు 1,871 వ్యాసాలు, 31 వేర్వేరు ​​అధ్యయనాలను విశ్లేషించి రూపొందించారు.

కారణాలివే!
50 ఏళ్ల తర్వాత మెనోపాజ్ దశకు చేరుకోవడం, వివాహ వయసు, గర్భస్రావ చరిత్ర, మొదటి, చివరి ప్రసవ వయసు, తల్లిపాలు ఇవ్వడం, గర్భనిరోధక మాత్రలు వాడకం, హార్మోన్ల ప్రభావం వంటి వాటిని ఈ అధ్యయనం చేయడానికి పరిగణలోకి తీసుకున్నారు. ఆలస్యంగా పెళ్లి చేసుకున్నా రొమ్ము క్యాన్సర్ ముప్పు కాస్త ఎక్కువే. అలాగే గర్భస్రావం లేని వారితో పోలిస్తే రెండు కంటే ఎక్కువసార్లు అబార్షన్లు చేసుకున్నవారికి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ప్రమాదం ఎక్కువ. అలాంటి మహిళలు 1.68 రెట్లు ఎక్కువ రొమ్ము క్యాన్సర్ ముప్పును కలిగి ఉన్నారు.

ఒత్తిడి, సరైన నిద్రలేకపోయినా రిస్కే
మొదటి ప్రసవం ఆలస్యమైతే (30 ఏళ్ల కంటే ఎక్కువ) గణనీయంగా క్యాన్సర్ ముప్పు పెరుగుతుంది. పొట్ట చుట్టూ కొవ్వు (నడుము-తుంటి నిష్పత్తి 85 సెం.మీల కంటే ఎక్కువ) పేరుకుపోవడం, బీఎంఐ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. జీవనశైలికి సంబంధించిన అంశాల్లో సరిగా నిద్రపోకపోవడం, లైట్లు వేసుకుని నిద్రించడం, తీవ్రమైన ఒత్తిడి కూడా క్యాన్సర్ ముప్పు పెరుగుతున్నట్లు అధ్యయనంలో వెల్లడైంది.

అధికంగా మాంసాహారం తింటే క్యాన్సర్ వచ్చే ఛాన్స్​లు ఎక్కువ. అలాగే ప్రాసెస్ చేసిన మాంసాలకు దూరంగా ఉండాలి. అదేవిధంగా, పేలవమైన నిద్ర వల్ల కూడా మహిళలు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ బారిన పడే అవకాశం ఉంది. అయితే ఆల్కహాల్, పొగాకు వంటి వ్యసనాలు రొమ్ము క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయని అధ్యయనం వెల్లడించలేదు. ఆల్కహాల్ వినియోగం ప్రతి 10 గ్రాములకు 7.1శాతం రొమ్ము క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని పెంచుతుందని గతంలో ఓ అధ్యయం తెలపడం గమనార్హం. అయినప్పటికీ, తక్కువ ఆల్కహాల్ వినియోగం (రోజుకు 0.4 గ్రాములు) ఉన్న అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో రొమ్ము క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు తక్కువగా ఉన్నాయి.

భారత్​లోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాపకింద నీరులా ప్రవహిస్తున్న రొమ్ము క్యాన్సర్‌ గురించి తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. చాలామందికి రొమ్ము క్యాన్సర్​పై అవగాహన లేకపోవడం, సామాజిక బిడియం (మొహమాటం) వల్ల వ్యాధి బాగా ముదిరే వరకు టెస్టులు చేయించుకోవట్లేదు. 60 నుంచి 70 శాతం మంది చివరి స్టేజ్​లో వైద్యుల దగ్గరికి వెళ్తున్నారు. దీంతో తీవ్రంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

రొమ్ములో అసాధారణ కణజాలం పెరిగితే అది క్యాన్సర్​కు దారి తీసే అవకాశం ఉంది. గడ్డలు ఉన్నంత మాత్రాన అది క్యాన్సర్‌ అని అనుకోకూడదు. తప్పనిసరిగా క్యాన్సర్ సంబంధిత మెడికల్​ టెస్టులు చేయించుకోవాల్సిందే. తొలి దశలోనే గుర్తిస్తే వ్యాధిని వేగంగా తగ్గించుకోవచ్చు. చాలా మందికి రొమ్ము క్యాన్సర్​పై అవేర్ నెస్ లేకపోవడం వల్ల నిర్లక్ష్యం చేసి ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్నారు.

రొమ్ము ఆకృతిలో మార్పు, రొమ్ములో కణితి చేతికి తగిలేలా ఉండటం, చనుమొన నుంచి రక్తం, ఇతర స్రావాలు కారడం, చనుమొన చొట్టపడి లోపలకు పోవడం, గజ్జల్లో వాపు వంటివి రొమ్ము క్యాన్సర్ ప్రధాన లక్షణాలు అని వైద్యులు చెబుతున్నారు.

TAGGED:

BREAST CANCER ICMR STUDY
ICMR STUDY ON BREAST CANCER
BREAST CANCER SYMPTOMS
BREAST CANCER RISK IN INDIAN WOMEN
BREAST CANCER ICMR STUDY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.