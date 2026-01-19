నీటి గుంతలో పడి టెకీ మృతిపై యూపీ సర్కార్ సీరియస్- సిట్ ఏర్పాటు- ఉన్నతాధికారిపై వేటు

ETV Bharat / bharat

యువ సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీర్ మృతి కేసులో కీలక పరిణామం- నోయిడా అథారిటీ సీఈఓపై వేటు- సిట్ దర్యాప్తునకు ఆదేశం

Noida Techie Death
Noida Techie Death (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 19, 2026 at 10:39 PM IST

Noida Techie Death : ఉత్తర్‌ప్రదేశ్ నోయిడాలో ఒక నిర్మాణ స్థలంలో ఉన్న నీటి గుంత ఓ యువ ఇంజినీర్ ప్రాణాన్ని బలిగొంది. ఈ ఘటనను యూపీ సర్కార్ సీరియస్‌గా తీసుకుని చర్యలకు ఉపక్రమించింది. నోయిడా అథారిటీ సీఈఓ ఎం లోకేశ్‌పై వేటు వేసింది. అలాగే ఈ ప్రమాదంపై సిట్ విచారణకు ఆదేశించింది.

అసలేం జరిగింది?
గురుగ్రామ్‌‌లోని ఓ ప్రముఖ కంపెనీలో సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీర్‌గా యువరాజ్ మోహతా వర్క్ చేస్తున్నాడు. ఆఫీసు ముగించుకుని ఇంటికి తిరిగొస్తుండగా నోయిడాలోని సెక్టార్-150లోని ఏటీఎస్ లే గ్రాండియోస్ కూడలి వద్ద దట్టమైన పొగమంచు కారణంగా వేగంగా వెళ్తున్న కారు అదుపుతప్పి, మురుగు కాలువ గోడను ఢీకొట్టింది. ఆ తర్వాత పక్కనే ఉన్న నీటి గుంతలో పడిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో 27 ఏళ్ల యువ సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీర్ యువరాజ్ మెహతా మరణించాడు. నీటిలో ఊపిరాడక, అదే సమయంలో గుండెపోటుకు గురై యువరాజ్ ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే సహాయక చర్యలు కూడా సకాలంలో అందలేదనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

ఈ ప్రమాద సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు, ఎన్‌డీఆర్‌ఎఫ్ బృందాలు హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నాయి. సుమారు నాలుగు గంటల పాటు సహాయక చర్యలు చేపట్టినప్పటికీ ప్రయోజనం లేకపోయింది. ఇంజినీర్ యువరాజ్‌ను ప్రాణాలతో బయటకు తీయలేకపోయారు. కారుతో పాటు నీటిలో మునిగిపోయిన యువకుడి మృతదేహాన్ని మాత్రమే బయటకు తీశారు. మృతుడి తండ్రి రాజ్‌కుమార్ మెహతా ఫిర్యాదు మేరకు ఎంజే విష్‌టౌన్ ప్లానర్ లిమిటెడ్, లోటస్ గ్రీన్ కన్‌స్ట్రక్షన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే రెండు బిల్డర్ కంపెనీలపై నాలెడ్జ్ పార్క్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. వారిపై భారతీయ న్యాయ సంహిత (బీఎన్ఎస్)లోని సెక్షన్లు 105 (నరహత్య), 106 (నిర్లక్ష్యం వల్ల మరణానికి కారణమవ్వడం), 125 (ప్రాణానికి ప్రమాదం కలిగించే చర్య) సెక్షన్ల కింద ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు.

"బిల్డర్ బేస్‌మెంట్ కోసం ఆ ప్రాంతాన్ని తవ్వి స్తంభాలను ఏర్పాటు చేశాడు. కానీ నీరు నిండి ఉండటంతో ఆ స్తంభాలు కనిపించలేదు. టాటా యురేకా పార్క్ సొసైటీలో నివసిస్తున్న 27 ఏళ్ల సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీర్ యువరాజ్ మెహతా గురుగ్రామ్‌లోని తన కార్యాలయం నుంచి ఇంటికి తిరిగి వస్తున్నాడు. ఆ సమయంలో కూడలి వద్ద దట్టమైన పొగమంచు ఉంది. దీంతో కారు అదుపుతప్పి కాలువ గొడవను ఢీకొట్టి పక్కనే ఉన్న నీటి గుంతలో మునిగిపోయింది. యువకుడు తనను తాను రక్షించుకోవడానికి కారు పైకప్పుపైకి ఎక్కి సమీపంలో ఉన్న వారిని సహాయం కోసం వేడుకున్నాడు. కానీ ఎవరూ ముందుకు రాలేదు." డీఐజీ రాజీవ్ నారాయణ్ మిశ్రా వెల్లడించారు.

అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్లేనని ఆరోపణలు
స్థానిక అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్లే తన కుమారుడు యువరాజ్ మోహతా చనిపోయాడని మృతుడి తండ్రి రాజ్‌కుమార్ మెహతా ఆరోపించారు. భవిష్యత్తులో మరెవరూ తనలా కొడుకును ఇలా కోల్పోకూడదని వాపోయారు. ఈ ఘటనలో తమకు న్యాయం జరగాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ క్రమంలో ఉత్తర్‌ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ స్పందించారు. ఈ ప్రమాదంపై సిట్ విచారణకు ఆదేశించారు. ఈ ప్రమాదంపై సమగ్ర దర్యాప్తు జరిపి, ఐదు రోజుల్లోగా నివేదిక సమర్పించాలని కోరారు.

స్థానికులు ప్రకారం
ఈ ప్రమాదం జరిగిన ప్రదేశంలోనే కొంతకాలం క్రితం ఒక ట్రక్కు యాక్సిడెంట్ జరిగింది. ట్రక్కు ఢీకొనడంతో మురుగు కాలువ గోడ దెబ్బతింది. దానికి ఇప్పటికీ మరమ్మతులు చేయలేదు. మురుగు కాలువ చుట్టూ పటిష్టమైన బారికేడ్లు, రిఫ్లెక్టర్లు, సైన్‌బోర్డులను ఏర్పాటు చేయాలని తాము నోయిడా అథారిటీని పదేపదే కోరినప్పటికీ, ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదు. తమ నిర్లక్ష్యాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి, ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత పోలీసులు, అధికారులు హడావిడిగా గుంతను మట్టితో పూడ్చేశారు. ఇప్పుడు బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేశారు. అయితే మురుగు కాలువలో ఇంకా చాలా భాగం తెరిచే ఉంది. దీని వల్ల మరిన్ని ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది.

యువరాజ్ ప్రమాదానికి గురైన తర్వాత సహాయక చర్యలు ఆలస్యం అయ్యాయని ప్రత్యక్ష సాక్షి, డెలివరీ ఏజెంట్ ఒకరు తెలిపారు. మరింత త్వరగా చర్యలు తీసుకుని ఉంటే ఆ ఇంజినీర్ బ్రతికి ఉండేవాడని పేర్కొన్నాడు. మరోవైపు, ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉన్న ఆ ప్రదేశంలో సరైన బారికేడ్లు లేవని, రిఫ్లెక్టర్లు కూడా లేవని ఆరోపిస్తూ స్థానికులు ఆందోళనకు దిగారు. ఈ నిరసనల నేపథ్యంలో నోయిడా అథారిటీ ఆ ప్రదేశంలో బారికేడ్లను ఏర్పాటు చేసింది. అయితే, సహాయక చర్యలలో తాము ఎటువంటి నిర్లక్ష్యం వహించలేదని పోలీసులు పేర్కొన్నారు. అయితే సరైన సమయంలో సహాయక చర్యలు అందకపోవడం వల్లే యువరాజ్ ప్రాణాలు కోల్పోయాడని అతడి కుటుంబ సభ్యులు, స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు.

SOFTWARE ENGINEER DEATH SIT FORMED
NOIDA TECHIE DROWNED
NOIDA TECHIE CAR ACCIDENT
NOIDA TECHIE YUVRAJ MEHTA CASE
NOIDA TECHIE DEATH

