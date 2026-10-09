ఆ విమానాశ్రయం పేరు ఇకపై 'నరేంద్ర మోదీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్టు'- యోగి కేబినెట్ కీలక నిర్ణయం
ఉత్తర్ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నోయిడాలోని జెవార్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి ప్రధాని నరేంద్రమోదీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్టుగా పేరు పెట్టింది. ఈ మేరకు కేబినెట్లో మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకుంది.
Published : October 9, 2026 at 5:39 PM IST
Narendra Modi International Airport : నోయిడా పరిధిలో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్న జెవార్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం పేరును ఇకపై 'నరేంద్ర మోదీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం'గా మారుస్తూ ఉత్తర్ప్రదేశ్ మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. కేబినెట్ సమావేశం అనంతరం ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఈ వివరాలను అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఉత్తర్ప్రదేశ్ ప్రజలకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఇచ్చిన అపురూపమైన కానుకగా ఈ విమానాశ్రయాన్ని ఆయన అభివర్ణించారు.
ప్రధానిపై ఉన్న ఆ కృతజ్ఞతతోనే మంత్రివర్గం ఏకగ్రీవంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి వెల్లడించారు. అత్యాధునిక హంగులతో నిర్మితమవుతున్న ఈ విమానాశ్రయం రాష్ట్రంలోనే కాకుండా దేశంలోనే అతిపెద్ద విమానయాన కేంద్రంగా అవతరించనుందని యోగి ఆదిత్యనాథ్ స్పష్టం చేశారు. భవిష్యత్తులో ఈ ప్రాంతం వ్యాపార, వాణిజ్య కార్యకలాపాలకు ప్రధాన కేంద్రంగా మారి, రాష్ట్ర ఆర్థిక రూపురేఖలను పూర్తిగా మార్చేస్తుందని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు.