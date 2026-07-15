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నోయిడాలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం- ఇద్దరు మృతి- భవనంలో చిక్కుకున్న 50 కుటుంబాలు!

ఉత్తరప్రదేశ్​లో ఘోర అగ్రి ప్రమాదం- నోయిడాలో నాలుగంతస్తుల భవనంలో చెలరేగిన మంటలు

Noida Fire incident
Noida Fire incident (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 15, 2026 at 2:59 PM IST

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Noida Fire incident : ఉత్తరప్రదేశ్​లో అగ్రి ప్రమాదం సంభవించింది. నోయిడాలో బుధవారం నాలుగంతస్తుల భవనంలో మంటలు చెలరేగాయి. దీంతో ఆ ప్రాంతంలో దట్టమైన పొగ అలుముకుంది. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు మృతి చెందినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. సుమారు 50 మందిని సురక్షితంగా బయటకు తీసుకువచ్చామని పేర్కొన్నారు.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, సెక్టార్ 66లోని మామురా గ్రామంలో ఉన్న గ్రౌండ్ ప్లస్ ఫోర్ భవనంలో పలు కుటుంబాలు అద్దెకు నివాసం ఉంటున్నాయి. అయితే, బుధవారం భవనం లోపల ఓ ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహనానికి ఛార్జింగ్ పెడుతున్న సమయంలో అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగాయి. ఆ మంటలు ఆ ప్రాంతంలో పార్క్ చేసి ఉన్న ద్విచక్ర వాహనాలకు కూడా వ్యాపించాయి.

ఈ ప్రమాదం గురించి సమాచారం అందిన వెంటనే అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. మంటల్లో చిక్కుకున్న సుమారు 50 కుటుంబాలను, హైడ్రాలిక్ యంత్రాల సహాయంతో రక్షించారు. వీటి సహాయంతో కిటికీలు, భవన పైకప్పుల ద్వారా మంటల్లో చిక్కుకున్న వారిని వేగంగా ఖాళీ చేయించడం సాధ్యమైందని పోలీసులు తెలిపారు. అలాగే, ఘటనా స్థలికి అగ్నిమాపక వాహనాలను పంపించి మంటలను అదుపులోకి తీసుకువచ్చామన్నారు. స్థానిక నివాసితులను సురక్షితంగా ఖాళీ చేయించామని పేర్కొన్నారు.

వివరాలు వెల్లడించిన పోలీసు అధికారి
ఇదిలా ఉండగా ఈ ఘటనపై సెంట్రల్ నోయిడా డీసీపీ శైలేంద్ర సింగ్ వివరాలు వెల్లడించారు. "ఒక నివాస భవనం మొదటి అంతస్తులో ఎలక్ట్రిక్ (EV) స్కూటర్ ఛార్జింగ్ అవుతుండగా, అందులో వచ్చిన స్పార్కింగ్ (నిప్పురవ్వలు) కారణంగా వాహనానికి మంటలు అంటుకున్నాయి. ఆ తర్వాత, దాని చుట్టూ పార్క్ చేసిన ఇతర వాహనాలకు కూడా మంటలు వ్యాపించాయి. మంటల వల్ల వచ్చిన పొగ పై అంతస్తుల వరకు చేరాయి. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. అక్కడి నుంచి సుమారు 100కు పైగా కుటుంబాలను సురక్షితంగా బయటకు తరలించాం. ఈ ఘటనలో ఎవరికీ గాయాలు కాలేదు, కానీ ఇద్దరి ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో వారిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. భవన నిర్వాహకుడిపై కేసు నమోదు చేసి, అతన్ని అదుపులోకి తీసుకున్నాం. తదుపరి చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి" అని తెలిపారు.

గతంలోనూ ఇలాంటి ఘటనే- 15 మంది మృతి
కొద్దిరోజుల క్రితం కూడా ఇలాంటి ఘటనే జరిగింది. లఖ్‌నవూలో ఉన్న ఓ బహుళ అంతస్తు భవనంలో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. ఈ ప్రమాదంలో 15 మంది మృతిచెందినట్లు అధికారులు తెలిపారు. మృతుల్లో ఎక్కువ మంది యువకులే ఉన్నట్లు వెల్లడించారు. కాగా, అలీగంజ్​లో ఉన్న ఉషా మెహతా మార్గ్‌లో మూడు అంతస్తుల వాణిజ్య భవనంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. దట్టమైన పొగ కారణంగా చాలా మంది ఊపిరాడక మరణించారని అధికారులు తెలిపారు. తప్పించుకునే క్రమంలో మరికొంత మంది మరణించారని పేర్కొన్నారు.

పురానియా చౌరహా సమీపంలోని అలీగంజ్ సెక్టర్ డిలో ఈ విషాదం జరిగింది. అక్కడ పెంపుడు జంతువుల దుకాణం పైన వాణిజ్య సముదాయం నడుస్తోంది. ఆ భవనంలో ఒక యానిమేషన్ సెంటర్, గేమింగ్ జోన్, సాఫ్ట్‌వేర్ ఆఫీస్, క్యాంటీన్, గ్రంథాలయం ఉన్నాయి. అయితే, భవనం రెండో అంతస్తులో విద్యార్థులు యామిమేషన్‌ క్లాసులకు హాజరైనప్పుడు ఈ ఘటన జరిగినట్లు పోలీసులు పేర్కొన్నారు. 19 ఫైర్ ఇంజన్లు, ఎన్​డీఆర్​ఎఫ్, ఎస్​డీఆర్​ఎఫ్, ఇతర సహాయ సిబ్బంది తీవ్రంగా శ్రమించి మంటలను అదుపులోకి తీసుకువచ్చాయి.

తొలుత భవనం పై అంతస్తులో మంటలు చెలరేగి, అనంతరం ఆ ప్రాంగణమంతా వేగంగా వ్యాపించాయని ప్రత్యక్ష సాక్షులు తెలిపారు. గేమింగ్ జోన్, యానిమేషన్ సెంటర్, సాఫ్ట్‌వేర్ కార్యాలయాన్ని చుట్టుముట్టాయన్నారు.

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