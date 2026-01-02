'ఇందౌర్లో నీరు కాదు- విషాన్ని పంపిణీ చేస్తోంది'- బీజేపీపై రాహుల్ గాంధీ ఫైర్
మధ్యప్రదేశ్లో కలుషిత నీరు తాగి పలువురు మృతి- ఈ క్రమంలో ఎక్స్ వేదికగా బీజేపీ సర్కార్ పై మండిపడ్డ రాహుల్ గాంధీ- పేదలు ఎప్పుడు మరణించినా మోదీ మాత్రం మౌనంగానే ఉంటారని విమర్శలు
Published : January 2, 2026 at 3:47 PM IST
Rahul Gandhi On Indore Incident : మధ్యప్రదేశ్లోని ఇందౌర్లో కలుషిత నీరు తాగి పలువురు మృతి చెందడంపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ స్పందించారు. అక్కడి పరిపాలన కుంభకర్ణుడిలా నిద్రపోతోందని మండిపడ్డారు. ఇందౌర్ ప్రజలకు నీరు కాకుండా, విషాన్ని పంపిణీ చేస్తోందని బీజేపీ నేతృత్వంలో ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించారు. మురికిగా, దుర్వాసన వస్తోన్న నీటిపై గతంలో ప్రజలు పదేపదే ఫిర్యాదు చేసినా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదని ఆరోపించారు.
బీజేపీపై రాహుల్ విమర్శలు
"ఇందౌర్లో నీరు కాదు. కేవలం విషాన్ని పంపిణీ చేస్తోంది. అదే సమయంలో అక్కడి పరిపాలన కుంభకర్ణుడిలా నిద్రపోతోంది. దీంతో ఇంటింటా విషాదం అలుముకుంది. పేదలు నిస్సహాయంగా ఉండిపోయారు. దీనికి తోడు బీజేపీ నాయకుల అహంకారపూరిత ప్రకటనలు. బాధిత కుటుంబాలకు ఓదార్పు అవసరం. ప్రభుత్వం దానికి బదులుగా అహంకారాన్ని ప్రదర్శిస్తోంది. మురికిగా, దుర్వాసనతో కూడిన నీటిపై గతంలో ప్రజలు పదేపదే ఫిర్యాదు చేశారు. అయినా ఎందుకు పట్టించుకోలేదు? మురుగు నీరు తాగునీటిలో ఎలా కలిసింది? అలాంటి నీటి సరఫరాను సకాలంలో ఎందుకు నిలిపివేయలేదు? బాధ్యులైన అధికారులు, నాయకులపై ఎప్పుడు చర్యలు తీసుకుంటారు?" అని రాహుల్ గాంధీ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
इंदौर में पानी नहीं, ज़हर बंटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 2, 2026
घर-घर मातम है, गरीब बेबस हैं - और ऊपर से BJP नेताओं के अहंकारी बयान। जिनके घरों में चूल्हा बुझा है, उन्हें सांत्वना चाहिए थी; सरकार ने घमंड परोस दिया।
लोगों ने बार-बार गंदे, बदबूदार पानी की शिकायत की - फिर भी…
అలాగే ఇందౌర్లో జరిగిన నీటి కాలుష్యం ఘటనకు మధ్యప్రదేశ్లోని డబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహించాలని రాహుల్ గాంధీ డిమాండ్ చేశారు. ఇది పరిపాలన, జవాబుదారీతనంలో వైఫల్యం అని ఆరోపించారు. ఒక ప్రాంతంలో దగ్గు సిరప్కు సంబంధించిన మరణాలు, మరోచోట ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో ఎలుకల వల్ల పిల్లలు చనిపోవడం, ఇప్పుడు మురుగునీరు కలిసిన తాగునీటి వల్ల మరణాలు సంభవించాయని విమర్శించారు.
మధ్యప్రదేశ్ దుష్పరిపాలనకు కేంద్రంగా మారిందని ఎద్దేవా చేశారు. పేదలు చనిపోయిన ప్రతిసారీ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మౌనంగా ఉంటారని అన్నారు. "ఇవి ఉచితాల గురించి అడిగిన ప్రశ్నలు కావు. జవాబుదారీతనం కోసం చేస్తున్న డిమాండ్లు. స్వచ్ఛమైన నీరు ఎవరి దయ కాదు. పరిశుభ్రమైన నీరు పొందడం ప్రజల హక్కు. ఈ హక్కును కాలరాసిన బీజేపీ నేతృత్వంలో డబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వం, అధికారులు ఈ ఘటనకు పూర్తిగా బాధ్యత వహించాలి. మధ్యప్రదేశ్ ఇప్పుడు దుష్పరిపాలనకు కేంద్రంగా మారింది" అని బీజేపీ సర్కార్ పై రాహుల్ మండిపడ్డారు.