ETV Bharat / bharat

పార్లమెంట్‌లో 'జైహింద్‌', 'వందేమాతరం' నినాదాలపై ఆంక్షలు- బీజేపీపై కాంగ్రెస్ ఫైర్

'జైహింద్‌', 'వందేమాతరం' స్లోగన్స్ వద్దని నోటిఫికేషన్- ఆ నినాదాలతో బీజేపీకి సమస్యేంటని కాంగ్రెస్ విమర్శలు

Vande Mataram Banned in Parliament
Vande Mataram Banned in Parliament (Sansad TV)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 27, 2025 at 8:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Vande Mataram Banned in Parliament : సభా గౌరవం, కార్యకలాపాల దృష్ట్యా పార్లమెంట్​లో 'వందేమాతరం', 'జై హింద్' వంటి నినాదాలను ఉపయోగించవద్దని ఎంపీలను రాజ్యసభ సెక్రటేరియట్ ఆదేశించడంపై కాంగ్రెస్ పార్టీ మండిపడింది. ఈ క్రమంలో అధికార బీజేపీపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించింది. స్వాతంత్య్ర పోరాటంలో ఉపయోగించిన ఈ నినాదాలతో గతంలో బ్రిటిష్ వారికి సమస్యలు ఉండేవని, ఇప్పుడు బీజేపీ ఆ సమస్యలను ఎదుర్కొంటోదని విమర్శించింది. నవంబర్ 24న పార్లమెంట్ లోపల లేదా వెలుపల సభా గౌరవాన్ని కాపాడేందుకు వందేమాతరం, జై హింద్ వంటి నినాదాలను ఉపయోగించవద్దని రాజ్యసభ సెక్రటేరియట్ తెలిపింది. ఇలాంటి నినాదాలను చేస్తే సభా గౌరవాలను ఉల్లంఘించినట్లేనని పేర్కొంది. ఈ నిర్ణయంపై బీజేపీపై కాంగ్రెస్ తీవ్రంగా విరుచుకుపడింది.

'బీజేపీకి కూడా ఈ నినాదాలతో సమస్యేనా?'
"నేను ఆశ్చర్యపోయాను. భారత నేలపై 'వందేమాతరం', 'జై హింద్' వంటి నినాదాలపై అభ్యంతరం ఏంటి? బ్రిటిష్ వారికి ఈ నినాదాలతో సమస్య ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు బీజేపీకి కూడా ఈ నినాదాలు సమస్యగా మారాయా? స్వాతంత్ర్య పోరాటంలోని రెండు అత్యంత ప్రసిద్ధ నినాదాలను సభలో ఉచ్చరించడం తప్పుగా భావిస్తున్నారు. జై హింద్ అంటే హిందూస్థాన్ విజయం అని అర్థం. అంటే భారత్ ఎల్లప్పుడూ విజయం సాధించాలని అర్థం. ఇది స్వాతంత్ర పోరాటంలో ప్రతి భారతీయుడి హృదయం నుంచి వచ్చిన అత్యంత శక్తివంతమైన నినాదం." అని కాంగ్రెస్ అధికార ప్రతినిధి సుప్రియా శ్రీనాతే వ్యాఖ్యానించారు.

"జై హింద్​ను 1907లో కేరళలోని ట్రావెన్‌కోర్‌కు చెందిన విప్లవకారుడు చెంపకరామన్ పిళ్లై తొలిసారి పలికారు. 1914-1918 మధ్య పిళ్లై జర్మనీలో భారత స్వాతంత్ర్య ఉద్యమంలో చురుకుగా పాల్గొన్నారు. విదేశాల్లో నివసించిన భారతీయ విప్లవకారులలో జై హింద్ నినాదాన్ని ఉపయోగించిన మొదటి వ్యక్తి ఆయన. 1943-44లో నేతాజీ సుభాశ్ చంద్రబోస్, ఆయన నెలకొల్పిన ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ తమ నినాదంగా జై హింద్​ను చేసుకున్నాయి. దీంతో ఈ నినాదం మరింత ప్రజాదరణ పొందింది. నేతాజీ ఆగ్నేయాసియా, జర్మనీ నుంచి ప్రసారమయ్యే తన ప్రసంగాలు, రేడియో సందేశాలన్నింటినీ జై హింద్ నినాదంతో ముగించేవారు. ఈ నినాదం లౌకికమైనది. అందరినీ ఏకం చేసేది. అందుకే నేతాజీ దీన్ని ఉపయోగించారు. "

--సుప్రియా శ్రీనాతే, కాంగ్రెస్ అధికార ప్రతినిధి

'నెహ్రూ వల్ల కూడా జైహింద్ నినాదం పాపులర్ అయ్యింది'
1947లో దేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత జై హింద్​ను భారత సాయుధ దళాలు తమ అధికారిక వందనంగా స్వీకరించాయని శ్రీనాతే గుర్తు చేశారు. నేటికీ ఈ నినాదం భారత సైన్యం, పారామిలిటరీ దళాలు, ప్రతి భారతీయుడిలో దేశభక్తి భావాన్ని నింపుతుందని అన్నారు. దివంగత ప్రధాని జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ కూడా జైహింద్ నినాదం మరింత ప్రాచుర్యం పొందేలా చేశారని తెలిపారు. ఆయన తరచుగా తన ప్రసంగాలను జై హింద్​తో ముగించేవారని పేర్కొన్నారు.

"మన చరిత్రలో వందేమాతరం నినాదానికి, గేయానికి చాలా ప్రాధాన్యత ఉంది. 1870లో బంకించంద్ర ఛటర్జీ రాసిన దీనిని మొదట రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ 1896 భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ సమావేశంలో ఆలపించారు. 1905లో స్వదేశీ ఉద్యమ సమయంలో ఇది ప్రజల రాజకీయ, జాతీయవాద నినాదంగా మారింది. 1906-1910 మధ్య బ్రిటిష్ పాలకులు ఈ నినాదాన్ని పదే పదే నిషేధించారు. ఈ గేయాన్ని ఆలపించినవారిని అరెస్టు చేశారు. స్వరాజ్యం కోసం నిరసనలు అయినా, స్వాతంత్ర్యం కోసం జరిగిన పోరాటాల్లోనైనా వందేమాతరం అనేది స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల పెదవులపై ఎప్పుడూ వినిపించేది. భగత్ సింగ్, ఖుదీరామ్ బోస్ వంటి విప్లవకారులు తమ విచారణ, ఉరితీసే సమయంలో కూడా వందేమాతరం నినాదాన్ని లేవనెత్తారు. 1950 జనవరి 24న భారత రాజ్యాంగ సభ వందేమాతరంను దేశ జాతీయ గేయంగా ప్రకటించింది. ఇప్పుడు ఆలోచించండి. ఈ నినాదాలతో ఎవరికి సమస్య ఉండవచ్చు? "అని సుప్రీయా శ్రీనాతే వ్యాఖ్యానించారు.

ఆ నినాదాలు చేయొద్దు : రాజ్యసభ సెక్రటేరియట్
అంతకుముందు డిసెంబరు 1 నుంచి పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాల నేపథ్యంలో రాజ్యసభ సభ్యుల హ్యాండ్‌ బుక్​ను విడుదల చేసింది. సభా గౌరవం, కార్యకలాపాల తీవ్రత దృష్ట్యా థ్యాంక్స్, థ్యాంక్యూ, జై హింద్, వందేమాతరం వంటి నినాదాలు చేయకూడదని రాజ్యసభ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఎంపీలు పార్లమెంటరీ సంప్రదాయాలను పాటించాలని గుర్తుచేసింది. అలాగే ఇటువంటి సూచనలు జారీ చేయడం ఇదే మొదటిసారి కాదని రాజ్యసభ సెక్రటేరియట్ వర్గాలు తెలిపాయి. 2005 నవంబర్​లో యూపీఏ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం కూడా ఇలాంటి సర్క్యులర్ విడుదల చేసిందని గుర్తు చేసింది.

TAGGED:

VANDE MATARAM BANNED IN PARLIAMENT
JAI HIND AND VANDE MATARAM ISSUE
JAI HIND SLOGAN CONTROVERSY
CONGRESS ON JAI HIND SLOGAN
VANDE MATARAM BANNED IN PARLIAMENT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.