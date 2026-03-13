ETV Bharat / bharat

LPGకి నై, ఇంధన సాధికారతకు సై- గ్యాస్‌ రహిత గ్రామాల గురించి తెలుసా? లిస్ట్​లో తెలుగు ఊళ్లు కూడా!

ఎల్‌పీజీ లేకున్నా డోంట్ కేర్- ఆదర్శంగా తెలంగాణలోని కొండారెడ్డిపల్లి, ఏపీలోని బైసానివారిపల్లె- దక్షిణాదిలో సౌరశక్తితో నడిచే తొలి గ్రామం కొండారెడ్డిపల్లి- బయో గ్యాస్ ప్లాంట్లు, సోలార్ కుక్కర్ల వినియోగంలో బైసానివారిపల్లెకు ఖ్యాతి

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 13, 2026 at 5:53 PM IST

4 Min Read
Gas Free Villages In India : వంటగ్యాస్ (ఎల్‌పీజీ) వినియోగం విపరీతంగా పెరుగుతున్న ఈ కాలంలోనూ కొన్ని భారతీయ పల్లెలు ఆదర్శంగా పురోగమిస్తున్నాయి. కలప, ఎల్‌పీజీ గ్యాస్ అక్కర లేకుండానే వంట పనులను చేసుకునే రేంజులో ప్రత్యామ్నాయాలను రెడీ చేసుకున్న ఆ గ్రామాలను చూస్తే ఆనందం కలుగుతుంది. ఎల్‌పీజీ సంక్షోభం నెలకొన్న ప్రస్తుత తరుణంలో బయోగ్యాస్, సౌరశక్తి అండతో ఏర్పడిన గ్యాస్‌రహిత గ్రామాల గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే. ఈ విశిష్ట జాబితాలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌, తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు చెందిన కొన్ని పల్లెలూ ఉండటం విశేషం.

సౌత్ ఇండియాలో తొలి గ్రామం : కొండారెడ్డిపల్లి
దక్షిణ భారతదేశంలో పూర్తిగా సౌరశక్తితో నడిచే తొలి గ్రామం ఎక్కడ ఉందో తెలుసా? తెలంగాణలోనే ఉంది. నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా అచ్చంపేట నియోజకవర్గం పరిధి వంగూర్ మండలంలోని కొండారెడ్డిపల్లి ఈ ఘనతను సాధించింది. ఈ ఊరిలో మొత్తం 514 ఇళ్లు ఉన్నాయి. ఈ అన్ని ఇళ్లతో పాటు 11 ప్రభుత్వ భవనాలపైనా మొత్తం 1,500 కిలోవాట్ల సామర్థ్యం కలిగిన గ్రిడ్ కనెక్టెడ్ రూఫ్‌టాప్ సోలార్ ప్యానెళ్లను ఏర్పాటు చేశారు. ఎల్‌పీజీ గ్యాస్ అవసరం లేకుండా వంట చేసుకునేలా ప్రభుత్వం ఈ గ్రామంలోని ప్రతీ ఇంటికి ఇండక్షన్ కుక్కర్లను పంపిణీ చేసింది.

'పీఎం సూర్య ఘర్: ముఫ్త్ బిజిలీ యోజన' కింద ఈ పనులను తెలంగాణ పునరుత్పాదక ఇంధన అభివృద్ధి సంస్థ (TGEREDCO) రూ.10.53 కోట్ల వ్యయంతో 2025 సెప్టెంబర్ నాటికే పూర్తి చేసింది. కీలకమైన విషయం ఏమిటంటే, కొండారెడ్డిపల్లి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి స్వస్థలం. సౌరశక్తి పుణ్యమా అని ఈ ఊరి ప్రజలకు కరెంటు బిల్లుల భారం తప్పింది. సొంత వినియోగంపోనూ అదనంగా ఉన్న విద్యుత్తును గ్రిడ్‌కు విక్రయించి ఈ గ్రామస్థులు నెలకు సగటున రూ.5 లక్షల దాకా ఆదాయాన్ని ఆర్జిస్తున్నారు. ఇక్కడ వంట కోసం పూర్తిగా సౌరశక్తినే ఉపయోగిస్తున్నారు.

బైసానివారిపల్లె : బయో గ్యాస్ ప్లాంట్లు, సోలార్ కుక్కర్లు
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని అన్నమయ్య జిల్లా కలికిరి మండలం బైసానివారిపల్లె గ్రామం పర్యావరణ హితమైన శక్తి వనరుల వినియోగంలో ఆదర్శ గ్రామంగా నిలిచింది. ఈ ఊరిలోని 23 కుటుంబాలు బయో గ్యాస్ ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేసుకున్నాయి. పశువుల పేడను ఉపయోగించి వంట గ్యాస్‌ను తయారు చేసుకోవడం ద్వారా వీరు ఎల్‌పీజీ సిలిండర్లపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించుకున్నారు. గ్రామంలోని 26 ఇళ్లలో సౌర శక్తితో పనిచేసే కుక్కర్లను ఉపయోగిస్తున్నారు. దీనివల్ల ఇంధన ఖర్చు ఆదా అవ్వడమే కాకుండా పర్యావరణ కాలుష్యం తగ్గుతుంది.

దేశంలోని గ్యాస్‌రహిత గ్రామాలివీ!

  • బాంచా (మధ్యప్రదేశ్) : ఇళ్లలో సోలార్ స్టవ్‌లను పెద్దసంఖ్యలో వినియోగిస్తున్న గ్రామంగా మధ్యప్రదేశ్‌లోని బాంచా పేరొందింది. భారత్‌లో సోలార్ కిచెన్‌లు ఉన్న తొలి గ్రామం ఇదేనని చెబుతుంటారు. ఇక్కడ ఇప్పటికీ ఎల్‌పీజీ వంటగ్యాస్ వినియోగం చాలా తక్కువ. 2018-2019 నాటికే బాంచా గ్రామంలోని అన్ని ఇళ్లలో సోలార్ ఇండక్షన్ స్టవ్‌లు వినియోగంలోకి వచ్చాయి. దీంతో కట్టెలు, ఎల్‌పీజీ అవసరం తప్పింది.
  • లాంబ్రా కాంగ్రి (పంజాబ్): లాంబ్రా కాంగ్రి గ్రామం పంజాబ్‌లోని హోషియార్‌పూర్ జిల్లాలో ఉంది. ఈ ఊరిలో అతిపెద్ద బయోగ్యాస్ ప్లాంటు ఉంది. ఇందులో ఆవుపేడతో బయోగ్యాస్ తయారవుతుంది. దీన్నే ప్రత్యేక పైప్‌లైన్ ద్వారా ఊరిలోని ఇంటింటికి సప్లై చేస్తారు. ఇక్కడి 44 కుటుంబాలు దశాబ్ద కాలంగా వంట అవసరాల కోసం బయోగ్యాస్‌నే వినియోగిస్తున్నాయి. దీంతో ఒక్కో కుటుంబం నెలవారీ వంటగ్యాస్ ఖర్చు రూ.200 నుంచి రూ.300 దాకా ఆదా అవుతోంది.


• జకారియా పురా (గుజరాత్): జకారియా పురా గ్రామంలోని మహిళలంతా కలిసి బయోగ్యాస్ ప్లాంట్‌ను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. దీని నుంచి ఇంటింటికి బయోగ్యాస్ సప్లై అవుతుంది. ఇక్కడి ప్లాంటు నిర్వహణకు నేషనల్ డైరీ డెవలప్‌మెంట్ బోర్డ్ (NDDB) చేయూతను అందిస్తోంది. ఈ ఊరిలోని పాడిరైతుల ఇళ్లలోనూ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్లు ఉండటం విశేషం.
• బటాస్‌పూర్ (బిహార్): గయా జిల్లాలోని బటాస్‌పూర్ గ్రామ ప్రజలు కలిసి బయోగ్యాస్ ప్లాంటును నిర్మించుకున్నారు. దీని నుంచి ఇంటింటికి వంటగ్యాస్‌ను సప్లై చేసుకుంటున్నారు.
• నివాజే (మహారాష్ట్ర) : నివాజే గ్రామంలోని చాలామంది పాడిరైతులు ఇళ్లలోనే బయోగ్యాస్ ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. వీటి నిర్వహణకు స్థానిక గ్రామపంచాయతీ నుంచి సహాయ సహకారాలను అందిస్తున్నారు. 2023 నాటికే ఈ ఊరు కార్బన్ న్యూట్రల్‌గా మారింది.
ఇక్కడి ప్రజలు శిలాజ ఇంధనాలకు బదులుగా వంట కోసం బయోగ్యాస్‌ను ఉపయోగిస్తున్నారు.

సౌరశక్తి ప్రయోజనాలు
• శుభ్రమైన శక్తి: గ్రీన్‌హౌస్ వాయు ఉద్గారాల విడుదలను తగ్గిస్తుంది. వాయు కాలుష్యాన్ని తగ్గిస్తుంది.
• ఇంధన భద్రత: దిగుమతి చేసుకున్న శిలాజ ఇంధనాలపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇంధన సరఫరాను స్థిరీకరిస్తుంది.
• ఖర్చు ఆదా: తక్కువ విద్యుత్ బిల్లులు వస్తాయి. సబ్సిడీలు, ముందస్తు సంస్థాపన ఖర్చులు తగ్గిపోతాయి.
• గ్రామీణ సాధికారత: సౌర మైక్రోగ్రిడ్‌లు, పంపులు ఆఫ్ గ్రిడ్ గ్రామాలకు నమ్మకమైన ఇంధన వనరులను అందిస్తాయి.
• ఉద్యోగ సృష్టి: సౌర ఇంధన తయారీ, సంస్థాపనను విస్తరించడం అనేది ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టిస్తుంది.

బయోగ్యాస్ ప్రయోజనాలు
• ఇంధన భద్రత: విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకునే ఎల్‌పీజీపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గిస్తుంది.
• ఖర్చు ఆదా: గృహ ఇంధన ఖర్చులను తగ్గిస్తుంది.
• ఆరోగ్య లాభాలు: శుభ్రమైన గాలి లభిస్తుంది. శ్వాసకోశ సమస్యలు తగ్గాయి.
• వాతావరణం : వాతావరణంలోకి వెలువడే కార్బన్ ఉద్గారాల మోతాదు తగ్గుతుంది. భారతదేశపు నెట్ జీరో 2070 లక్ష్యానికి మద్దతు లభిస్తుంది.
• గ్రామీణ సాధికారత: సేంద్రీయ వ్యవసాయానికి, పాడి రైతులకు ఊతం లభిస్తుంది. స్థానిక ఉద్యోగ అవకాశాలు ఏర్పడుతాయి.

