ఉద్యోగానికి నై- వ్యాపారానికి జై: చేపల వ్యాపారంతో కోట్లు సంపాదిస్తున్న యువ ఇంజినీర్

చేపల వ్యాపారంలో యువ ఇంజినీర్ తడాఖా- కోట్లు ఆర్జించి పెట్టే వ్యాపార సామ్రాజ్యం- ఏటా రూ.3 కోట్లు గడిస్తున్న నీరజ్ చౌదరి

Engineer Neeraj Fish Business
Engineer Neeraj Fish Business (Etv Bharat)
Published : October 18, 2025 at 6:31 AM IST

Engineer Neeraj Fish Business : ఇంజినీరింగ్ చేసేవారిలో చాలామంది ఆకర్షణీయమైన శాలరీతో కూడిన ఉద్యోగాన్ని కోరుకుంటున్నారు. కానీ యువతేజం నీరజ్ చౌదరి ఇందుకు భిన్నంగా ఆలోచించారు. ఉద్యోగబాటను వదిలేసి, తన తండ్రి చేస్తున్న చేపల పెంపకం వ్యాపారాన్ని చేపట్టారు. తనదైన శైలిలో దాన్ని కొత్తపుంతలు తొక్కిస్తూ ఏటా కోట్ల లాభాలను ఆర్జిస్తున్నారు. ఇంతటి లాభాలు వచ్చేలా ఆ వ్యాపారంలో ఏయే మార్పులు చేశారు ? దేశంలోనే తొలిసారిగా చేపల పెంపకానికి ఏ టెక్నాలజీని వినియోగించారు ? దేశవ్యాప్తంగా వ్యాపారాన్ని ఎలా విస్తరించారు ? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఇంజినీరింగ్‌ అయ్యాక, వ్యాపార సంకల్పం
హరియాణా రాష్ట్రం కర్నాల్ జిల్లా బుటానా గ్రామస్థుడు నీరజ్ చౌదరి. 2012లో బీటెక్ - మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్‌ కోర్సును పూర్తి చేశారు. చదువుకునే టైంలోనూ తన తండ్రికి ఆయన వ్యాపారంలో చేదోడుగా నిలిచేవారు. చేపల పెంపకంతో ముడిపడిన ప్రతీ వ్యవహారం గురించి నిశితంగా తెలుసుకునే వారు. కాలంతో పాటు మనదేశ యువత ఆలోచనా విధానం మారుతోంది. ఎంతోమంది యువత ఎంట్రప్రెన్యూర్‌లుగా ఎదుగుతున్నారు. స్టార్టప్‌లు, సొంత వ్యాపారాలతో స్వయం ఉపాధిలో ప్రభంజనం సృష్టిస్తున్నారు. నీరజ్ చౌదరి కూడా ఇలాంటి వారి బాటలోనే పయనించారు. అధునాతన వైవిధ్యభరిత పద్ధతులతో చేపల పెంపకం వ్యాపారానికి రెక్కలు తొడగాలనే సంకల్పాన్ని తీసుకున్నారు.

నీరజ్ చౌదరి
నీరజ్ చౌదరి (ETV Bharat)

29 దేశాల పర్యటన ఎంతో నేర్పింది
ఇంజినీరింగ్ పూర్తయ్యాక నీరజ్ చౌదరి దాదాపు 29 దేశాల్లో పర్యటించారు. వీటిలో 14 ఐరోపా దేశాలు ఉన్నాయి. చేపల పెంపకంలో సరికొత్త పద్ధతులను అనుసరిస్తున్న అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, ఇజ్రాయెల్‌‌లకు కూడా వెళ్లారు. అక్కడి చేపల పెంపకం యూనిట్లను, చేపల హ్యాచరీలను, చేపల ఉత్పత్తులను విక్రయించే కంపెనీలను సందర్శించారు. అవి ఎలా పనిచేస్తున్నాయి ? ఏయే సాంకేతికతలను వినియోగిస్తున్నాయి ? తక్కువ స్థలం, తక్కువ నీటితో అధిక దిగుబడులను ఎలా సాధిస్తున్నాయి ? చేపల ఉత్పత్తులను బ్రాండింగ్ ఎలా చేస్తున్నాయి ? హ్యాచరీలను లాభదాయకంగా నడపడం ఎలా ? అనే అంశాలను తెలుసుకున్నారు. ఆయా దేశాల ఆక్వా కల్చర్ శాస్త్రవేత్తలు, నిపుణుల సలహాలు తీసుకున్నారు.

నీరజ్ చౌదరి
నీరజ్ చౌదరి (ETV Bharat)

దేశంలోనే తొలిసారిగా ఆర్‌ఏఎస్‌ పద్ధతిలో చేపల పెంపకం
నీరజ్ చౌదరి విదేశీ పర్యటన ముగించుకొని, 2014లో భారత్‌కు చేరుకున్నారు. ఆక్వా కల్చర్‌కు సంబంధించి తాను గుర్తించిన కీలకమైన అంశాలను ఒక్కటొక్కటిగా ఆచరణలో పెట్టారు. తొలుత తమ చేపల పెంపకం కేంద్రంలో రీసర్క్యులేటరీ ఆక్వాకల్చర్ సిస్టమ్ (ఆర్‌ఏఎస్ - RAS)ను ఏర్పాటు చేయించారు. భారత్‌లో చేపల పెంపకం కోసం ఈ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయించిన తొలి వ్యాపారిని తానే అని నీరజ్ తెలిపారు. ఆర్‌ఏఎస్ వ్యవస్థ ద్వారా ఒక ఎకరం కంటే తక్కువ స్థలంలోనూ ట్యాంకుల్లో చేపలను పెంచొచ్చన్నారు. దీనివల్ల పాత పద్ధతుల కంటే 12 రెట్లు ఎక్కువ చేపల దిగుబడి వస్తుందని తెలిపారు. పాత తరహా చేపల పెంపకం పద్ధతులతో 15 నుంచి 20 ఎకరాల్లో పొందే దిగుబడిని, ఆర్ఏఎస్ వ్యవస్థ ద్వారా కేవలం 1 ఎకరంలోనే సాధించొచ్చని నీరజ్ పేర్కొన్నారు. ఈ పద్ధతిలో చేపల ట్యాంకుల్లోని 90 శాతం నీటిని రీసైక్లింగ్ చేసి, మళ్లీమళ్లీ వాడుకోవచ్చన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వేలాది మంది తన వద్దకు వచ్చి ఆర్ఏఎస్ వ్యవస్థ గురించి తెలుసుకొని వెళ్లారని ఆయన వెల్లడించారు. వారంతా ఈ చేపల పెంపకం పద్ధతిని ఫాలో అవుతూ లాభాల బాటలో ఉన్నారన్నారు.

నీరజ్ చౌదరి
నీరజ్ చౌదరి (ETV Bharat)

ఏమిటీ ఆర్‌ఏఎస్‌?
ఆర్‌ఏఎస్ అంటే రీసర్క్యులేటరీ ఆక్వాకల్చర్ సిస్టమ్. ఈ పద్ధతిలో గదుల్లోని ట్యాంకుల్లోనే చేపలను పెంచుతారు. చేపల ట్యాంకుల్లోని నీటిని ఫిల్టరింగ్ చేసి, మళ్లీమళ్లీ వినియోగిస్తారు. చేపల ట్యాంకుల్లోని నీటిని ఎప్పటికప్పుడు ఫిల్టర్ చేసి, అందులోని వ్యర్థాలను తొలగించి, ఆక్సీజన్‌ను యాడ్ చేసేలా మెకానికల్ ఫిల్టరేషన్ వ్యవస్థను వినియోగిస్తారు. ఆవిరయ్యే నీటి స్థానంలో కొత్త నీటిని ట్యాంకుల్లోకి పంపుతారు. చేపలకు సరిపడా నీరు నిత్యం ట్యాంకుల్లో ఉండేలా పర్యవేక్షిస్తారు.

చేప ఉత్పత్తుల వ్యాపారంలోనూ హవా
మార్కెట్‌లో వివిధ రకాల చేపల ధరలు నిత్యం మారిపోతుంటాయి. ఒక్కో సీజన్‌లో ఒక్కో విధమైన రేట్లు ఉంటాయి. ధరల హెచ్చుతగ్గుల ప్రభావం లేని రీతిలో ప్రజలకు నాణ్యమైన, ప్రాసెస్ చేసిన చేపల ఉత్పత్తులను అందించాలని నీరజ్ భావించారు. ఇందుకోసం ఆయన ‘ఫిష్ బైట్’ పేరుతో చేప ఉత్పత్తుల బ్రాండ్‌ను ప్రారంభించారు. పుష్కలంగా ప్రొటీన్ కలిగిన, ఆరోగ్యకరమైన చేప ఉత్పత్తులను అందించడమే ఈ బ్రాండ్ లక్ష్యం. దీని కస్టమర్ల సంఖ్య క్రమంగా పెరిగింది. ఆహార ప్రియులకు ఎక్కువగా అసౌకర్యాన్ని కలిగించేవి చేప ఎముకలు, ముళ్లు. కస్టమర్ల కోసం ఎముకలు, ముళ్లు లేని దాదాపు 35 చేపల ఉత్పత్తులను మార్కెట్‌లోకి నీరజ్ విడుదల చేశారు. వాటికి ఎంతో ఆదరణ లభించింది. ప్రస్తుతం దేశ రాజధాని దిల్లీతో పాటు దేశంలోని పలు ప్రధాన నగరాల్లో ఉన్న 300కుపైగా దుకాణాల్లో ఫిష్ బైట్ చేప ఉత్పత్తులను విక్రయిస్తున్నారు. కాలక్రమంలో ఎంతోమంది నీరజ్‌ను స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఇదేరీతిలో చేప ఉత్పత్తుల బ్రాండ్‌లను మార్కెట్‌లోకి రిలీజ్ చేశారు.

హ్యాచరీ బిజినెస్‌లోనూ సత్తా
తన పొలాల్లోని నీటి తటాకాల్లో 16 రకాల మంచినీటి చేపలను నీరజ్ పెంచుతున్నారు. వీటిని వీలైనంత తక్కువ రేటుకే, ప్రీమియం మార్కెట్ విభాగాలకు సప్లై చేస్తున్నారు. వివిధ రకాల చేప పిల్లలను మత్స్యకారులకు సప్లై చేసేందుకు చేపల హ్యాచరీని సైతం ఆయన ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో నీరజ్ వ్యాపార పరిధి మరింత విస్తరించింది. ఈనేపథ్యంలో వారి వ్యాపారం మనదేశంలోని 5 రాష్ట్రాలకు విస్తరించింది. ఈ బిజినెస్ ద్వారా ఏటా రూ.3 కోట్ల దాకా ఆదాయాన్ని నీరజ్ గడిస్తున్నారు. నీరజ్ చౌదరి తండ్రి సుల్తాన్ సింగ్ చేపల పెంపకం రంగంలో సుప్రసిద్ధుడు. సుల్తాన్ సింగ్‌కు 2019లో పద్మశ్రీ అవార్డు కూడా వచ్చింది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

హైదరాబాద్ అత్తరు యమ క్రేజీ గురూ! - ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసా?

అన్నం, చపాతీల్లోకి అద్దిరిపోయే "కోడిగుడ్డు కర్రీ" - ఒక్కసారి తింటే రుచికి ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

స్వీట్ షాప్​కి వెళ్లకుండా - ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకునే "స్వీట్"! - దీపావళికి పర్ఫెక్ట్​!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

