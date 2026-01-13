హెల్దీ అండ్ టేస్టీ స్పెషల్ 'చాయ్'- 'నీరా' టీతో బోలెడు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు- టూరిస్టులు ఎంతో ఆసక్తితో!
పాపులర్గా మారిన నీరా టీ- ఆ టీని తాగేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్న దేశ, విదేశాల నుంచి వచ్చే టూరిస్టులు
January 13, 2026
Neera Tea In Bihar : ఎక్కడైనా చక్కెర లేదా బెల్లంతో టీని తయారు చేస్తారు. చాలా మంది ఇలాంటి టీనే ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో సేవిస్తారు. అయితే బిహార్ గయా జిల్లాలోని బుద్ధగయ ఆలయం సమీపంలో ఒక వ్యక్తి ఓ స్పెషల్ టీని అమ్ముతున్నాడు. అదే 'నీరా టీ'. దీన్ని సేవించేందుకు దేశ, విదేశాల నుంచి గయాకు వచ్చే పర్యటకులు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. అందుకు ప్రధాన కారణం నీరా వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, రుచే. ఈ క్రమంలో నీరా టీ తయారు చేస్తున్న వ్యక్తి ఎవరు? ఆ పానీయం ఎందుకు అంత పాపులర్ అయ్యింది? ఆ టీని తాగేందుకు టూరిస్టులు ఎందుకు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు? వంటి విషయాలు తెలుసుకుందాం.
నీరా టీ చాలా పాపులర్
బుద్ధగయ ఆలయ ప్రధాన ద్వారం దగ్గర రజనీశ్ అనే వ్యక్తి టీ స్టాల్ను నడుపుతున్నాడు. దాని యజమాని అతడి మేనమామ పంకజ్ రావత్. అయితే అక్కడ దొరికే ఓ స్పెషల్ టీ చాలా పాపులర్ అయ్యింది. అదే నీరా టీ. దాని తయారీకి బెల్లం లేదా చక్కెరను ఉపయోగించరు. నీరా ద్వారా తయారైన బెల్లాన్ని ఉపయోగించి తయారుచేస్తారు. నీరా వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, రుచి కారణంగా టూరిస్టులు నీరా టీని తాగేందుకు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు.
"నీరా ఆరోగ్యానికి ఎటువంటి హాని కలిగించదు. కాబట్టి నేను డయాబెటిస్ పెషెంట్లకు నీరా టీని అందిస్తాను. కస్టమర్లు దీన్ని ఇష్టపడుతున్నారు. కొన్ని రోజుల క్రితం చక్కెర లేకుండా టీ తాగే వారు ఇప్పుడు నీరా టీ తాగుతున్నారు. ప్రతిరోజూ తాజా నీరాను తీసుకువస్తాను. టీ తయారీకి ఉపయోగించగా మిగతా నీరాను బెల్లం తయారు చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం. ఈ బెల్లం నుంచి స్వీట్లు తయారు చేస్తారు. నా మేనమామతో కలిసి టీ స్టాల్ నడుపుతున్నాను. ఇప్పుడు శీతాకాలం కాబట్టి టీ స్టాల్ రోజువారీ టర్నోవర్ రూ.30 వేలు. సాధారణ రోజుల్లో టర్నోవర్ రూ. 5000-రూ.8000."
- రజనీశ్
ఏటా భారీగా ఆదాయం
పంకజ్ రావత్ కుటుంబం మొత్తం ఈ టీ వ్యాపారంలో పాలుపంచుకుంటోంది. డిసెంబర్- ఫిబ్రవరి వరకు నీరా టీ, నీరాతో చేసే స్వీట్లను విక్రయించి రూ.7 లక్షలు-రూ.10 లక్షలు సంపాదిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం టీ కోసం రోజుకు 100 లీటర్లకు పైగా నీరా, 100 కిలోల పాలు, 20 కిలోల బెల్లాన్ని వినియోగిస్తున్నారు. "నా కుటుంబం మొత్తం టీ వ్యాపారంలో పాల్గొంటుంది. ఈ బిజినెస్ నా ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపర్చింది. మట్టి ఇంటిలో నివసించే నేను మంచి ఇంటిని నిర్మించుకున్నాను. నేను ఉద్యోగాల కోసం పాకులాడలేదు. నా సొంత స్టార్టప్ ద్వారా ఇతరులకు ఉపాధి కల్పిస్తున్నాను. నేను ఈ వ్యాపారాన్ని విస్తరిస్తూనే ఉంటాను. బుద్ధగయలో నీరా టీ దొరికే ఏకైక దుకాణం నాదే. మొదట్లో నాకు నీరా గురించి తెలియదు. గతేడాది కొత్త టీస్టాల్ను ప్రారంభించాను." అని టీ స్టాల్ యజమాని పంకజ్ రావత్ తెలిపాడు.
తమ టీ స్టాల్ లో రోజుకు 100 లీటర్ల నీరాను వినియోగిస్తామని పంకజ్ రావత్ తెలిపాడు. నీరా టీని రెండు విధాలుగా తయారు చేస్తామన్నాడు. "చక్కెరకు బదులుగా పాలలో నీరా బెల్లం కలపడం ద్వారా నీరా టీని తయారుచేస్తాం. ముందుగా బెల్లంను చక్కెరలా పొడిగా చేస్తాం. ఆ తర్వాత లవంగాలు, యాలకులు, ఇతర సుగంధ ద్రవ్యాలు కూడా కలుపుతాం. అలా టీని తయారుచేస్తాం. రెండో పద్ధతిలో టీ తీపి, రుచిని పెంచడానికి నీరాను పాలలో కలుపుతారు. నీరా టీ తయారీకి చక్కెర అవసరం లేదు. నీరాలో సహజ చక్కెరలు ఉంటాయి. అందువల్ల అదనపు చక్కెర జోడించాల్సిన అవసరం లేదు. నీరా టీ తాగడం వల్ల విటమిన్లు, మినరల్స్ పుష్కలంగా లభిస్తాయి. కడుపులో గ్యాస్ను కలిగించదు. " అని దుకాణ యజమాని పంకజ్ రావత్ వెల్లడించాడు.
