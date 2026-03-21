ద్రవ్యోల్బణం తరముకొస్తున్నా- మోదీ సర్కార్​ డొల్ల మాటలు చెబుతోంది: రాహుల్ గాంధీ

కేంద్ర ప్రభుత్వంపై విరుచుకుపడ్డ కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ- మోదీ సర్కార్ స్పష్టమైన ఆర్థిక వ్యూహానికి బదులుగా డొల్ల మాటలు చెబుతోందని విమర్శలు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 21, 2026 at 9:20 PM IST

Updated : March 21, 2026 at 9:50 PM IST

3 Min Read
Rahul Warns Against Inflation : పశ్చిమాసియాలో ఘర్షణలు తీవ్రమవుతున్న నేపథ్యంలో రూపాయి విలువ పడిపోవడం, పారిశ్రామిక ఇంధన ధరలు పెరగడంపై లోక్‌సభలో విపక్షనేత, కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. భవిష్యత్తులో భారత్‌లో ద్రవ్యోల్బణం ఖాయమని హెచ్చరించారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం స్పష్టమైన ఆర్థిక వ్యూహానికి బదులుగా డొల్ల మాటలు చెబుతోందని విమర్శించారు. శుక్రవారం అమెరికా డాలర్‌తో పోలిస్తే రూపాయి 93 మార్కు కంటే దిగువకు పడిపోయిన నేపథ్యంలో రాహుల్ ఈ మేరకు ఎక్స్‌లో పోస్ట్ పెట్టారు.

"డాలర్‌తో పోలిస్తే రూపాయి బలహీనపడి 100 వైపు పయనించడం, పారిశ్రామిక ఇంధన ధరలు విపరీతంగా పెరగడం - ఇవి కేవలం సంఖ్యలు మాత్రమే కాదు. రాబోయే ద్రవ్యోల్బణానికి స్పష్టమైన సంకేతాలు. విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు భారత స్టాక్ మార్కెట్ నుంచి పెట్టుబడులను ఉపసంహరించుకుంటారు. మోదీ ప్రభుత్వం దీనిని సాధారణం (నార్మల్) అని పిలవొచ్చు. కానీ వాస్తవం ఏంటంటే ఉత్పత్తి, రవాణా మరింత ఖరీదైనవిగా మారుతాయి. ఎంఎస్ఎంఈలు అత్యంత తీవ్రంగా దెబ్బతింటాయి. నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెరుగుతాయి. ఎఫ్‌ఐఐల డబ్బు మరింత వేగంగా బయటకు తరలిపోతుంది. ఇది స్టాక్ మార్కెట్‌పై మరింత ఒత్తిడిని పెంచుతుంది. మరో మాటలో చెప్పాలంటే ఇది ప్రతి కుటుంబంలోని ఉన్న వ్యక్తి జేబుపై ప్రత్యక్షంగా, తీవ్రంగా ప్రభావం చూపడం ఖాయం. త్వరలో జరగబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత పెట్రోల్, డీజిల్, ఎల్‌‌పీజీ ధరలు కూడా పెరుగుతాయి."
- రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత

మోదీ సర్కార్‌కు వ్యూహం లేదు : రాహుల్ గాంధీ
కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న మోదీ ప్రభుత్వానికి దిశానిర్దేశం, వ్యూహం లేదని కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ మండిపడ్డారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం కేవలం డొల్ల మాటలు మాత్రమే చెబుతోందని విమర్శించారు. మోదీ ప్రభుత్వం ఏం చెబుతుందనేది ముఖ్యం కాదని, సామాన్యుడికి పళ్లెంలో ఏం మిగిలిందనేదే అసలైన ప్రశ్న అని ఎద్దేవా చేశారు.

ఆల్‌టైమ్ గరిష్ఠానికి రూపాయి విలువ పతనం
కాగా, పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం వేళ శుక్రవారం ఉదయం ట్రేడింగ్‌లో భారత రూపాయి మరింత బలహీనపడింది. అమెరికా డాలరుతో రూపాయి మారకం విలువ 86 పైసలు క్షీణించి 93.75 వద్ద ఆల్‌టైమ్‌ కనిష్ఠానికి చేరింది. మరోవైపు, పారిశ్రామిక డీజిల్ ధరలు కూడా లీటర్‌కు రూ. 87.67 నుంచి రూ. 109.59కి పెరిగాయి. అంటే దాదాపు 25 శాతం పెరిగింది. అలాగే ప్రీమియం పెట్రోల్‌ ధర లీటర్‌కు రూ.2.35 పెరిగింది. ఈ క్రమంలో కేంద్రంపై తాజాగా రాహుల్ గాంధీ మండిపడ్డారు.

మోదీపై జైరాం రమేశ్ ఆగ్రహం
అంతకుముందు పశ్చిమాసియా సంక్షోభంపై మోదీ ప్రభుత్వ తీరును తప్పుపట్టింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇరాన్‌పై జరుగుతున్న వైమానిక దాడులను, ఆ దేశ అగ్రనేతల హత్యలను, అక్కడ బలవంతపు పాలనా మార్పు కోసం జరుగుతున్న ప్రయత్నాలను అడ్డుకోవడంలో మోదీ సర్కార్ పూర్తిగా విఫలమైందని మండిపడింది. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ ఎంపీ జైరాం రమేశ్ ఎక్స్ పోస్టులో పేర్కొన్నారు.

ఇరాన్‌పై దాడులను ఖండించకపోవడం మోదీ సర్కార్ నైతిక పిరికితనానికి చిహ్నమని జైరాం రమేశ్ ఆరోపించారు. భారత నాగరికత విలువలకు ద్రోహం చేయడమేనని విమర్శించారు. ప్రధాని మోదీ తనకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహులతో మంచి స్నేహం ఉందని చెప్పుకుంటారని, మరి ఆ గొప్ప ఫ్రెండ్‌షిప్‌ను ఉపయోగించి యుద్ధాన్ని ఆపడానికి మోదీ ఎందుకు చొరవ తీసుకోవడం లేదని ఎద్దేవా చేశారు.

ఆగని యుద్ధజ్వాలలు
యుద్దం ప్రారంభమై 21రోజులు గడిచినా పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు తగ్గడం లేదు. ఇజ్రాయెల్, అమెరికాలు ఇరాన్‌పై దాడులు చేస్తున్నాయి. కీలక నేతలే లక్ష్యంగా విరుచుకుపడుతున్నాయి. ఇరాన్ సైతం ప్రతీకార దాడులకు దిగుతోంది. ఈ క్రమంలో యుద్ధ తీవ్రత అంతకంతకూ పెరుగుతోంది.

