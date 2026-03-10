బంగాల్లో అర్హులైన ఏ ఒక్క ఓటరు పేరునూ తొలగించం: సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్
అర్హత ఉన్న ప్రతి ఓక్కరు తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకునే అవకాశం-ఓటర్ల జాబితాలో తప్పు లేకుండా చూడటమే ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ లక్ష్యమన్న జ్ఞానేష్ కుమార్
Published : March 10, 2026 at 5:13 PM IST
CEC Gyanesh Kumar Press Conference : బంగాల్లో రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికలను హింస, బెదిరింపులకు తావు లేకుండా జరపడమే ఎన్నికల సంఘం బాధ్యత అని ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ అన్నారు. బంగాల్లో ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ బృందం బంగాల్లో పర్యటించింది. రాష్ట్రంలో త్వరలో జరగబోయే ఎన్నికలపై రెండు రోజుల సమీక్షల అనంతరం విలేకరుల సమావేశంలో జ్ఞానేశ్ కుమార్ మాట్లాడారు.
ప్రతి ఒక్కరు తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకునే అవకాశం
బంగాల్లో త్వరలో జరగబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అర్హత ఉన్న ఏ ఒక్క ఓటరు పేరును ఓటరు జాబితా నుంచి తొలగించబోమని జ్ఞానేశ్ కుమార్ అన్నారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికలను ప్రశాంతంగా, బెదిరింపులకు తావు లేకుండా జరపడమే ఎన్నికల సంఘం ఉద్దేశమని ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ తెలిపారు. అర్హత ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకునే అవకాశం ఉందన్నారు. రాజ్యాంగంలో ఉన్న నిబంధనల ప్రకారమే అన్ని రాష్ట్రాల్లో ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ జరుగుతోందన్నారు.
అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరి పేరు ఓటరు జాబితాలో ఉండేలా చూడటం, ఓటర్ల జాబితాలో తప్పు లేకుండా చూడటమే ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ లక్ష్యమని ఆయన తెలిపారు. ఎన్నికల్లో ప్రభుత్వ అధికారులు ఎన్నికల సంఘం నియమాలకు అనుగుణంగా పని చేయాలని చెప్పారు. బంగాల్లో ఓటింగ్ శాతం ఎక్కువగా ఉందని, బంగాల్ ప్రజలు రాజ్యాంగాన్ని చాలా గౌరవిస్తారని పేర్కొన్నారు. ఈ ఎన్నికలు బంగాల్ ప్రజలకు గర్వకారణమన్నారు. అధికారులు భయానికి, పక్షపాతానికి తావు లేకుండా పని చేయాలని సూచించారు.
రాజ్యాంగ నిబంధనలకు అనుగుణంగా:
టీఎంసీ, బీజేపీ మధ్య రాజకీయ వేడి రాజేసిన ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) గురించి మాట్లాడుతూ రాజ్యాంగ నిబంధనలకు అనుగుణంగా దేశవ్యాప్తంగా ఎస్ఐఆర్ నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పారు. భారతదేశమంతటా రాజ్యాంగ నిబంధనల ప్రకారం ఎస్ఐఆర్ నిర్వహిస్తున్నారన్నారు. న్యాయపరమైన ఆదేశాల ప్రకారం కచ్చితంగా ప్రాసెస్ చేస్తున్నామని ఆయన తెలిపారు. ఫిబ్రవరి 28న చేసిన ఎస్ఐఆర్ ప్రకారం ఓటర్ల జాబితా ప్రచురించిన తర్వాత, ఎన్నికల సంఘం తన వెబ్సైట్లో ఓటర్ల జాబితాను సకాలంలో అప్లోడ్ చేస్తుందని ఆయన అన్నారు. దాదాపు 64 లక్షల మంది ఓటర్లను ఎన్నికల సంఘం ఓటర్ల జాబితా నుంచి తొలగించిందని, మరో 60 లక్షల మందిని పరిశీలనలో ఉంచిందని అధికార పార్టీ టీఎంసీ చేసిన ఆరోపణలపై ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ వివరణ ఇచ్చారు.
ఇలా చేస్తే ఎన్నికల కమిషన్ సహించదు
బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఎన్ని దశల్లో జరగాలనేది రాష్ట్ర అధికార యంత్రాంగం చేపట్టే శాంతిభద్రతలపై ఆధారపడి ఉంటుందన్నారు. రాజకీయ నాయకులు ఓటర్లను, ఎన్నికల అధికారులను బెదిరించడం, హింసను ప్రేరేపించండం లాంటి వాటిని చేస్తే ఎన్నికల కమిషన్ సహించదని ఆయన హెచ్చరించారు. ఎన్నికల ప్రక్రియలో, ఎటువంటి అలసత్వాన్ని సహించబోమన్నారు. బంగాల్లో దాదాపు 80,000 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఉన్నాయని, వాటిలో దాదాపు 61,000 గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయని సీఈసీ తెలిపారు. ఓటింగ్ ప్రక్రియలో పారదర్శకతను పెంచడానికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పోలింగ్ బూత్లలో 100 శాతం వెబ్కాస్టింగ్ ఉంటుందని ఆయన చెప్పారు. గత ఏడాది నవంబర్లో సవరణ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి దాదాపు 63.66 లక్షల పేర్లు, అంటే దాదాపు 8.3 శాతం ఓటర్ల పేర్లు తొలగించారు, దీంతో ఓటర్ల సంఖ్య దాదాపు 7.66 కోట్ల నుంచి 7.04 కోట్లకు తగ్గింది.
బంగాల్ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడంటే?
మరోవైపు బంగాల్ సహా దేశంలోని నాలుగు రాష్ట్రాలు, ఒక కేంద్రపాలిత ప్రాంతానికి సంబంధించిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల షెడ్యూల్ను ఈ వారం ప్రకటించే అవకాశం ఉందని ఎన్నికల సంఘం వర్గాలు తెలిపాయి. అసోం, కేరళ, తమిళనాడు, బంగాల్ రాష్ట్రాలతో పాటు కేంద్రపాలిత ప్రాంతమైన పుదుచ్చేరి అసెంబ్లీ ఎన్నికల షెడ్యూల్ను ప్రకటించేందుకు ఎన్నికల సంఘం సిద్ధంగా ఉందని సమాచారం.