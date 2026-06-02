ETV Bharat / bharat

భారత్-నేపాల్ సరిహద్దు వివాదం- మూడో పక్షం జోక్యానికి నో ఛాన్స్​: MEA

నేపాల్‌తో బార్డర్ విషయంపై స్పందించిన భారత్- పొరుగు దేశం నేపాల్‌తో సరిహద్దు వివాదాల పరిష్కారానికి తృతీయ పక్షాలు అవసరం లేదని వెల్లడి- ఇరు దేశాల ద్వైపాక్షిక యంత్రాంగాలు ఉన్నాయన్న ఇండియా

MEA Spokesperson Randhir Jaiswal
MEA Spokesperson Randhir Jaiswal (YouTube@Ministry of External Affairs, India)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 2, 2026 at 6:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

India Nepal Border Dispute : నేపాల్, భారత్ మధ్య దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న సరిహద్దు వివాదాల పరిష్కారానికి చైనా, యూకేల ప్రమేయం ఉండాలని నేపాల్ ప్రధాని బాలేంద్ర షా చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఇండియా స్పందించింది. నేపాల్‌తో ఉన్న సరిహద్దు వివాదాన్ని పరిష్కరించడంలో తృతీయ పక్షాల పాత్రను భారత్ తిరస్కరించింది. సరిహద్దు సమస్యకు సంబంధించిన అన్ని అంశాలను పరిష్కరించుకోవడానికి ఇరు పక్షాలు ద్వైపాక్షిక యంత్రాంగాలను ఏర్పాటు చేసుకున్నాయని తెలిపింది. భారత్-నేపాల్ బార్డర్‌లో దాదాపు 98 శాతం గుర్తించామని పేర్కొంది. ఈ మేరకు వారాంతపు ప్రెస్ మీట్‌లో భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ వ్యాఖ్యానించారు.

TAGGED:

NEPAL PM STATEMENT ON INDIA
INDIA NEPAL BORDER ISSUE
BALENDRA SHAH ON INDIA
NEPAL OCCUPIED INDIA LANDS
INDIA NEPAL BORDER DISPUTE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.