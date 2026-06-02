భారత్-నేపాల్ సరిహద్దు వివాదం- మూడో పక్షం జోక్యానికి నో ఛాన్స్: MEA
నేపాల్తో బార్డర్ విషయంపై స్పందించిన భారత్- పొరుగు దేశం నేపాల్తో సరిహద్దు వివాదాల పరిష్కారానికి తృతీయ పక్షాలు అవసరం లేదని వెల్లడి- ఇరు దేశాల ద్వైపాక్షిక యంత్రాంగాలు ఉన్నాయన్న ఇండియా
Published : June 2, 2026 at 6:13 PM IST
India Nepal Border Dispute : నేపాల్, భారత్ మధ్య దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న సరిహద్దు వివాదాల పరిష్కారానికి చైనా, యూకేల ప్రమేయం ఉండాలని నేపాల్ ప్రధాని బాలేంద్ర షా చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఇండియా స్పందించింది. నేపాల్తో ఉన్న సరిహద్దు వివాదాన్ని పరిష్కరించడంలో తృతీయ పక్షాల పాత్రను భారత్ తిరస్కరించింది. సరిహద్దు సమస్యకు సంబంధించిన అన్ని అంశాలను పరిష్కరించుకోవడానికి ఇరు పక్షాలు ద్వైపాక్షిక యంత్రాంగాలను ఏర్పాటు చేసుకున్నాయని తెలిపింది. భారత్-నేపాల్ బార్డర్లో దాదాపు 98 శాతం గుర్తించామని పేర్కొంది. ఈ మేరకు వారాంతపు ప్రెస్ మీట్లో భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ వ్యాఖ్యానించారు.
#WATCH | On Bangladesh, MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, " we have 54 rivers that are shared between india and bangladesh, and we have a joint rivers commission, a structured bilateral mechanism to deal with issues pertaining to all the rivers that we share between india and… pic.twitter.com/YvalNgcx4f— ANI (@ANI) June 2, 2026