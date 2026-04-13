'మహిళా సీఎంగా అలాంటి సలహా ఇచ్చినందుకు సిగ్గుపడాలి'- మమతపై అమిత్ షా ఫైర్
Published : April 13, 2026 at 3:45 PM IST
West Bengal Election 2026 : మహిళా ముఖ్యమంత్రి అయినప్పటికీ మమతా బెనర్జీ బంగాల్ సోదరీమణులకు భద్రతను కల్పించలేక పోయారని కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా మండిపడ్డారు. సంచలనం సృష్టించిన కోల్కతా ఆర్జీ కర్ రేప్ కేసుపై మమత స్పందిస్తూ, రాత్రి 7 తర్వాత ఇళ్ల బయటకు రావద్దని మహిళలకు సలహా ఇచ్చారని ఆయన విమర్శించారు. ఒక మహిళా సీఎంగా మహిళామణులకు ఆ విధమైన సలహా ఇచ్చినందుకు మమత సిగ్గుపడాలని షా ఫైర్ అయ్యారు. రాష్ట్రంలో మహిళలకు భద్రతను కల్పించడంలో తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ) ప్రభుత్వం విఫలమైందన్నారు. సోమవారం బీర్భూమ్ జిల్లా మయూరేశ్వర్లోని పల్లీ మంగళ్ క్లబ్ మైదానంలో జరిగిన ఎన్నికల ప్రచార సభలో అమిత్ షా ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏర్పడితే, చిన్నారి బాలిక కూడా అర్ధరాత్రి 1 గంటలకు స్కూటర్పై ప్రయాణించే సురక్షిత పరిస్థితి బంగాల్లో వస్తుందన్నారు. సందేశ్ ఖాలి, ఆర్జీ కర్, దుర్గాపూర్ లా కాలేజ్ (దక్షిణ కోల్కతా లా కాలేజ్) తరహా పైశాచిక ఘటనలు ఇక జరగవని కేంద్ర హోంమంత్రి చెప్పారు.