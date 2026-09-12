బ్రిక్స్ ఉమ్మడి కరెన్సీపై కేంద్రం క్రారిటీ- ప్రస్తుతం ఆ ఆలోచనే లేదని వెల్లడి
బ్రిక్స్ కూటమి ఉమ్మడి కరెన్సీపై కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ కీలక ప్రకటన- సభ్య దేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యాన్ని స్థానిక కరెన్సీలలోనే పరిష్కరించుకోవడంపై చర్చలు
Published : September 12, 2026 at 9:39 PM IST
BRICS Currency : అంతర్జాతీయంగా చర్చనీయాంశమైన బ్రిక్స్ ఉమ్మడి కరెన్సీ అంశంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టతనిచ్చింది. ప్రస్తుతానికి బ్రిక్స్ కూటమి తరఫున ఎలాంటి ఉమ్మడి కరెన్సీని ప్రవేశపెట్టే ప్రతిపాదన లేదని భారత విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ (ఎంఈఏ) ఆర్థిక సంబంధాల కార్యదర్శి సుధాకర్ దలేలా స్పష్టం చేశారు. దిల్లీలో శనివారం జరిగిన బ్రిక్స్ సమావేశం వివరాలను ఆయన మీడియాకు వెల్లడించారు.
ఉమ్మడి కరెన్సీ ఆలోచన ప్రస్తుతానికి లేనప్పటికీ, సభ్య దేశాల మధ్య వాణిజ్య లావాదేవీల భారాన్ని తగ్గించుకోవడానికి లోకల్ కరెన్సీలో చెల్లింపులు జరిపే అంశంపై మాత్రం చర్చలు కొనసాగుతాయని ఆయన తెలిపారు. దేశాల మధ్య జరిగే ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యంలో లావాదేవీల ఖర్చు విపరీతంగా పెరుగుతోందని, దీనిని తగ్గించుకోవడానికి లోకల్ కరెన్సీల్లో వాణిజ్యం చేసుకోవడం ఒక మంచి మార్గమని కూటమి భావిస్తోందన్నారు. సమావేశం ముగింపు సందర్భంగా విడుదల చేసిన ‘దిల్లీ డిక్లరేషన్' లోనూ ఈ అంశాలకు పెద్దపీట వేశారు. ప్రతి దేశం తన జాతీయ ప్రాధాన్యతలకు అనుగుణంగా నిర్ణయం తీసుకోవచ్చని, ఏ ఒక్క దేశానికీ ప్రత్యేకమైన విధానం బలవంతంగా రుద్దబోమని డిక్లరేషన్ స్పష్టం చేసింది. పెట్టుబడులు, వాణిజ్య చెల్లింపుల్లో లోకల్ కరెన్సీలను వాడడాన్ని ప్రోత్సహిస్తామని స్పష్టం చేసింది.
అలాగే, క్రాస్-బోర్డర్ చెల్లింపులను మరింత వేగంగా, సురక్షితంగా, తక్కువ ఖర్చుతో నిర్వహించేలా తగిన మార్గాలను అన్వేషించడానికి 'బ్రిక్స్ పేమెంట్ టాస్క్ ఫోర్స్' (బీపీటీఎఫ్) నిరంతరం శ్రమిస్తోందని సుధాకర్ దలేలా తెలిపారు. భారత్ అధ్యక్షతన గడిచిన ఎనిమిది నెలలుగా దాదాపు 350కి పైగా సమావేశాలు అత్యంత విజయవంతంగా నిర్వహించినట్లు ఆయన వెల్లడించారు. ప్రస్తుత ప్రపంచంలో నెలకొన్న యుద్ధాలు, ఆర్థిక అనిశ్చితుల ప్రభావంపై సదస్సులో కూలంకషంగా చర్చించినట్లు పేర్కొన్నారు. ఏ సమస్యకైనా సరే, దౌత్యం, చర్చల ద్వారానే శాంతియుత పరిష్కారం లభిస్తుందని నేతలు ఏకగ్రీవంగా అభిప్రాయపడ్డారని చెప్పారు.
No plans of BRICS currency, but India bats on trading in national currencies, India's Sherpa Sudhakar Dalela@WIONews pic.twitter.com/eYtYbvBuJ4— Sidhant Sibal (@sidhant) September 12, 2026
దౌత్యమే ఏకైక మార్గం
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్న తరుణంలో పశ్చిమాసియా సంక్షోభంపై బ్రిక్స్ దేశాలు ఒక స్పష్టమైన ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చాయి. ఏ రకమైన ఘర్షణనైనా పరిష్కరించుకోవడానికి చర్చలు, దౌత్య మార్గాలే అత్యంత సరైనవని బ్రిక్స్ కూటమి గట్టిగా విశ్వసిస్తోందని సుధాకర్ దలేలా స్పష్టం చేశారు. బ్రిక్స్ కూటమిలో విభిన్న ఆర్థిక వ్యవస్థలు, అభివృద్ధిలో తేడాలు ఉన్న దేశాలు ఉన్నాయని దలేలా పేర్కొన్నారు. ప్రతి దేశం తమ జాతీయ దృక్పథాన్ని స్వేచ్ఛగా వ్యక్తపరిచేందుకు ఈ వేదిక తగిన అవకాశం కల్పిస్తోందని తెలిపారు. సభ్య దేశాలన్నింటికీ ఆమోదయోగ్యమైన అంశాలను కూడగట్టి, ఏకాభిప్రాయంతో ముందుకు వెళ్లేలా తాము ఒక వేదికను ఏర్పాటు చేశామని వివరించారు.
పశ్చిమాసియాలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతల పట్ల బ్రిక్స్ దేశాలు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసినట్లు సుధాకర్ దలేలా పేర్కొన్నారు. ఉద్రిక్తతలను మరింత పెంచే చర్యలకు దూరంగా ఉండాలని, అన్ని దేశాలు అత్యంత సంయమనం పాటించాలని పిలుపునిచ్చారు. పౌరులు, పౌర ఆధారిత మౌలిక సదుపాయాల రక్షణకు మొదటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని, దేశాల సార్వభౌమత్వాన్ని, ప్రాదేశిక సమగ్రతను అందరూ గౌరవించాలని బ్రిక్స్ దిల్లీ డిక్లరేషన్ స్పష్టం చేసినట్లు చెప్పారు. అంతర్జాతీయ చట్టాలకు లోబడి గ్లోబల్ ట్రేడ్, సప్లై చైన్స్, ఇంధన సరఫరాలో ఎలాంటి అంతరాయాలు లేకుండా సజావుగా సాగాల్సిన అవసరాన్ని డిక్లరేషన్ నొక్కిచెప్పింది.
#WATCH | Delhi: On the BRICS currency, Former External Affairs Minister and Congress leader Salman Khurshid says, " i think that's a difficult area. there are some exceptions to the issue of a brics currency, and those are very difficult areas. i think everybody knows that. so,… pic.twitter.com/fjAisncslo— ANI (@ANI) September 12, 2026
గాజా సంక్షోభంపై ఆందోళన
అక్టోబర్ 2025 కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం అమలులో ఉన్నప్పటికీ గాజాలో ఇంకా కొనసాగుతున్న హింస పట్ల బ్రిక్స్ దేశాలు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశాయి. ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెంబ్లీ, భద్రతా మండలి తీర్మానాల పూర్తిస్థాయి అమలుకు దిల్లీ డిక్లరేషన్ పిలుపునిచ్చింది. గాజాలో నిరంతర కాల్పుల విరమణ కొనసాగాలని, అవాంతరాలు లేని మానవతా సహాయం బాధితులకు అందాలని ఆకాంక్షించింది. సాయుధ ఘర్షణల సమయంలోనూ అణు భద్రత, రక్షణ నిబంధనలు కచ్చితంగా అమలవ్వాలని, ఎలాంటి ప్రమాదాలకు తావివ్వకూడదని స్పష్టం చేసింది.
ఉగ్రవాదంపై ఉక్కుపాదం
ఉగ్రవాదాన్ని బ్రిక్స్ దేశాలు ఏకగ్రీవంగా ఖండించాయి. గతేడాది ఏప్రిల్ 22న జమ్ముకశ్మీర్లో జరిగిన ఘోర ఉగ్రదాడిని తీవ్రంగా ఖండించినట్లు సుధాకర్ దలేలా వెల్లడించారు. ఉగ్రవాదం పట్ల ఎటువంటి ద్వంద్వ ప్రమాణాలు ఉండకూడదని, జీరో టాలరెన్స్ విధానాన్ని అవలంబించాలని డిక్లరేషన్ స్పష్టం చేసింది. ఐక్యరాజ్యసమితి ఆధ్వర్యంలో 'సమగ్ర ఉగ్రవాద వ్యతిరేక ఒప్పందం' త్వరగా అమల్లోకి రావాలని బ్రిక్స్ సదస్సు ఆకాంక్షించింది.
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