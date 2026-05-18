ట్విషా శర్మ కేసులో కీలక మలుపు- భర్త బెయిల్ తిరస్కరణ- బయటపడిన చాట్
తమ కుమార్తె మరణానికి ఆమె భర్త, అత్తే కారణమని ట్విషా కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపణ
Published : May 18, 2026 at 10:59 PM IST
Twisha Sharma Bhopal Case : దేశవ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారిన మాజీ మిస్ పుణె, ఎంబీఏ గ్రాడ్యుయేట్ ట్విషా శర్మ మృతి కేసు కీలక మలుపు తిరిగింది. పరారీలో ఉన్న ఆమె భర్త సమర్థ్ సింగ్ దాఖలు చేసిన ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్ను భోపాల్ కోర్టు తిరస్కరించింది. గత వారం అత్తవారింట్లో అనుమానాస్పద రీతిలో శవమై కనిపించగా, తాజాగా ఆమె మరణానికి సంబంధించి పలు కీలక అంశాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. తన తల్లి, స్నేహితురాలితో చేసిన వాట్సాప్ చాట్లు బయటపడ్డాయి. ఇందులో ట్విషా తన వైవాహిక జీవితం పట్ల తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. ఇలాంటి పరిస్థితులకు దూరంగా ఉండాలని, అసలు పెళ్లి చేసుకోకూడదని ఆమె తన స్నేహితురాలికి సలహా ఇచ్చింది.
ట్విషా శర్మ స్వస్థలం ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని నోయిడా. 2012లో మిస్ పుణెగా నిలిచిన ఆమె, కొంతకాలం ఎంటర్టైన్మెంట్ రంగంలో తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకున్నారు. తెలుగులో 2021లో వచ్చిన 'ముగ్గురు మొనగాళ్లు' చిత్రంలో కూడా నటించారు. పలు బ్రాండ్లకు ప్రచారకర్తగానూ కనిపించారు. ఎంబీఏ చదివిన ఆమె, పెళ్లికి ముందు ఓ మార్కెటింగ్ కంపెనీలో పనిచేశారు. ఒక డేటింగ్ యాప్లో పరిచయమైన మధ్యప్రదేశ్లోని భోపాల్కు చెందిన లాయర్ సమర్థ్ సింగ్ను ప్రేమించి 2025 డిసెంబర్లో పెళ్లి చేసుకున్నారు. వివాహం జరిగిన ఐదు నెలల తర్వాత ఈ నెల 12న ట్విషా శర్మ అత్తవారింట్లో ఉరివేసుకొని మృతి చెందినట్లుగా వార్తలు వచ్చాయి.
'వాళ్లు నన్ను బతకనివ్వరు -ఇక్కడి నుంచి నన్ను తీసుకెళ్లండి'
మరోవైపు మృతి చెందడానికి ముందు తన తల్లి, స్నేహితురాలికి ట్విషా పలు సందేశాలు పంపినట్లు తెలుస్తోంది. తాను వేధింపులు, మానసిక క్షోభ అనుభవిస్తున్నానని, తన జీవితం నరకంలా మారిందని ఏప్రిల్ 30న తన తల్లికి సందేశం పంపింది. 'వాళ్లు నన్ను బతకనివ్వరు. ఇక్కడి నుంచి నన్ను తీసుకెళ్లండి. ఏదీ సరిగా జరగడం లేదు' అని మళ్లీ మే 7న మరో మెసేజ్ పంపింది. తాను ఈ వివాహ బంధంలో చిక్కుకుపోయానని, సంతోషంగా లేనంటూ ఆవేదన చెందుతూ తన స్నేహితులకు పంపిన మెసేజ్ల్లోనూ రాసింది. దీంతో ఆమె మృతిపై అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
ఇదిలా ఉండగా, తమ కుమార్తె మరణానికి ఆమె భర్త, అత్తే కారణమని ట్విషా కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు. వారికి ఉన్న పరిచయాలతో కేసు దర్యాప్తును ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ కేసులో వారికి ఇప్పటికే ముందస్తు బెయిల్ లభించిందని ఆవేదన చెందుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ట్విషా శర్మ మృతదేహానికి దిల్లీ ఎయిమ్స్లో రెండోసారి పోస్ట్మార్టమ్ నిర్వహించాలని, ఈ కేసు విచారణను మరో రాష్ట్రానికి మార్చాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
"ఈరోజు కోర్టులో పోలీసుల వాదనలు చాలా బాగున్నాయి. ఈ వ్యక్తులు అత్యంత పలుకుబడి ఉన్నవారని, వారు సాక్ష్యాలను తారుమారు చేయగలరని పోలీసులు వాదించారు. పోలీసుల ఈ వాదన నిజంగా సరైనదే. అయితే, దీని ఆధారంగా మొదటి నిందితుడిని బెయిల్పై విడుదల చేయాలనే నిర్ణయం తప్పు. ఇది లోపభూయిష్టమైనది. అయినా మా వైపు నుంచి కచ్చితంగా సాధ్యమైన అన్ని ప్రయత్నాలను కొనసాగిస్తాం. వరకట్న సంబంధిత మరణాల కేసుల్లో, ముఖ్యంగా వివాహం జరిగిన ఏడు సంవత్సరాలలోపు మరణం సంభవించినట్లయితే నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అయినప్పటికీ, ఎఫ్ఐఆర్ నమోదైన వెంటనే బెయిల్ మంజూరు చేశారు. సాక్ష్యాలను తారుమారు చేయగల పలుకుబడి ఉన్న వ్యక్తులు వీరని పోలీసులు స్పష్టంగా చెబుతున్నప్పటికీ, ముందస్తు బెయిల్ పొందేందుకు మీరు అవకాశం కల్పించారు."
--నవనిధి శర్మ, ట్విషా తండ్రి
ట్విషా శర్మ భర్త న్యాయవాది కాగా, అత్త గిరిబాలా సింగ్ విశ్రాంత న్యాయమూర్తి. ప్రస్తుతం భోపాల్లోని కటారా హిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఈ ఘటనపై కేసు నమోదైంది. పోలీసులు ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని (SIT) ఏర్పాటు చేశారు. ప్రస్తుతం అధికారులు ఈ చాట్లు, ఇతర ఆధారాలను పరిశీలిస్తున్నారు. వరకట్న వేధింపుల కోణంలోనూ దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం భర్త సమర్థ్ పరారీలో ఉండగా, అతడి కోసం పోలీసులు గాలింపు చేపట్టారు. అతడి ఆచూకీ చెబితే రూ.10వేలు ఇస్తామని భోపాల్ పోలీసులు రివార్డు సైతం ప్రకటించారు.
