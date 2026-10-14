నవీ పిళ్లైకు నోబెల్ రావడంపై స్వగ్రామంలో హర్షం- తమిళనాడులోని బంధువులు కేక్ కట్ చేసి గ్రాండ్గా సెలబ్రేషన్స్
తమిళనాడులో ఉన్న నోబెల్ శాంతి బహుమతి విన్నర్ నవీ పిళ్లై బంధువులు సంబరాలు చేసుకున్నారు. తమ రక్త సంబంధీకురాలు అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందారని హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
Published : October 14, 2026 at 7:29 PM IST
Navi Pillay Nobel Prize Celebrations : భారత మూలాలున్న నవనీతమ్ నవీ పిళ్లైకి నోబెల్ శాంతి బహుమతి లభించడంతో తమిళనాడులో ఉన్న ఆమె బంధువులు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. దిండిగల్ జిల్లా బట్లగుండు గ్రామంలోని నవీ పిళ్లై బంధువులు కేక్ కట్ చేసి, పెద్ద ఎత్తున వేడుకలు జరుపుకొన్నారు. నవీ పిళ్లై, ఆమె తండ్రితో తమకున్న అనుబంధాన్ని, జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకున్నారు. తమ బంధువుకు అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రతిష్ఠాత్మక అవార్డు రావడం పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దాదాపు 19 ఏళ్ల క్రితం తమ గ్రామానికి వచ్చిన నవీ పిళ్లై మరోసారి స్వస్థలాన్ని సందర్శించాలని కోరుతున్నారు.
2007లో తండ్రి చివరి కోరికను తీర్చేందుకు
1890ల్లో బ్రిటిష్ పాలనలో భారత్ నుంచి దక్షిణాఫ్రికాకు వలస వెళ్లిపోయారు నవీ పిళ్లై పూర్వీకులు. ఆ తర్వాత 1941 సెప్టెంబర్ 23న డర్బన్లో పిళ్లై జన్మించారు. అయితే ఆమె తొలిసారి 1970లో తన పూర్వీకుల స్వస్థలమైన బట్లగుండు గ్రామాన్ని సందర్శించారు. ఆ తర్వాత 2007లో తన దివంగత తండ్రి నారాయణస్వామి నాయుడు చివరి కోరికను నెరవేర్చడానికి స్వస్థలానికి మరోసారి వచ్చారు. అప్పటి విశేషాలకు నవీ పిళ్లై బందువులు షేర్ చేసుకున్నారు.
నవీ పిళ్లై తండ్రి నారాయణస్వామి నాయుడు దక్షిణాఫ్రికాలో 2007లో మరణించారని ఆమె బంధువైన వెంకటేశ్ కుమార్ తెలిపారు. నారాయణస్వామి నాయుడు చనిపోయే ముందు తన అస్థికలను రామేశ్వరంలో కలపాలని, అంతేకాకుండా కుటుంబ సభ్యులు తమ కులదైవం ఆలయాన్ని సందర్శించాలని కోరుకున్నారన్నారు. అంతేకాకుండా బంధువులను కనుగొనడంలో సాయపడేందుకు నవీ పిళ్లైకి ఒక పాత ఫొటోను, అస్పష్టమైన చిరునామాను ఇచ్చారని తెలిపారు. నవీ పిళ్లై కొంతమంది అధికారులతో కలిసి దిండిగల్కు వచ్చారని, తమను కనుగొనే ప్రయత్నంలో సుమారు పది రోజుల పాటు ఒక ట్రావెలర్స్ బంగ్లాలో బస చేశారని గుర్తు చేసుకున్నారు.
"స్థానిక టీ కొట్టు వద్ద ఉన్న ఓ వ్యక్తి ఫొటోలోని నవీ పిళ్లై తాతను గుర్తు పట్టారు. అప్పటి జిల్లా కలెక్టర్, రెవెన్యూ అధికారులు, స్థానిక ప్రజల సహాయంతో ఆ వ్యక్తి పిళ్లైను మా ఊరు తీసుకొచ్చారు. ఇక్కడ తనకు కుటుంబం ఉందని తెలుసుకుని నవీ పిళ్లై చాలా సంతోషించారు. మా గురించి, మా ప్రాంతం గురించి అన్నీ విషయాలు తెలుసుకున్నారు. ఇంటి ఫొటోలను తీసుకున్నారు. మాకు ఏ అవసరమైన ఏ సాయాన్నైనా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటానని హామీ ఇచ్చారు. ఆమె ఒక ప్రఖ్యాత న్యాయకోవిదురాలు మాత్రమే కాదు. ఆమె నాకు రక్త సంబంధీకురాలు. నవీ పిళ్లై సాధించిన విజయం పట్ల యావత్ గ్రామం గర్విస్తోంది. ఈ సారి ఆమె భారత పర్యటనకు వచ్చినప్పుడు మా గ్రామానికి ఆహ్వానించాలని యోచిస్తున్నాం. ఇది మా గ్రామానికి దక్కిన గౌరవం. ఈసారి ఆమె మమ్మల్ని కనుగొనడానికి ఏ ఫొటో అవసరం ఉండదు."
- వెంకటేశ్, నవీ పిళ్లై బంధువు, బట్లగుండు గ్రామస్థుడు
మానవ హక్కుల పరిరక్షణకు కృషి
జాతి వివక్షపై అలుపెరుగని పోరాటం చేస్తూ, మానవ హక్కుల పరిరక్షణ కోసం పాటుపడిన దక్షిణాఫ్రికాకు చెందిన న్యాయవేత్త నవనీతం నవీ పిళ్లై ఈ ఏడాది నోబెల్ శాంతి బహుమతిని దక్కించుకున్నారు. అంతర్జాతీయ శాంతి, సమానత్వ చట్టాల కోసం చేసిన కృషికి గుర్తింపుగా ఆమెకు ఈ అవార్డు దక్కింది. పిళ్లైని సమకాలీన అత్యంత గౌరవనీయ న్యాయవేత్తల్లో ఒకరిగా నోబెల్ కమిటీ తెలిపింది. అంతర్జాతీయ న్యాయ సూత్రాల పట్ల ఆమె నిబద్ధతను కొనియాడింది. 85 ఏళ్ల నవీ పిళ్లై గతంలో ఐక్యరాజ్యసమితి మానవ హక్కుల హైకమిషనర్గా పనిచేశారు. అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానం జడ్జిగా, దక్షిణాఫ్రికా హైకోర్టు న్యాయమూర్తిగా సేవలందించారు. ఈ క్రమంలో చరిత్రాత్మక తీర్పులు ఇచ్చారు. గాజాలో ఇజ్రాయెల్ దురాగతాలపై స్వతంత్ర అంతర్జాతీయ కమిషన్కు నేతృత్వం వహించారు నవీ పిళ్లై. సామూహిక హత్యాకాండలు, లైంగిక హింసపై అంతర్జాతీయ చట్టాల రూపకల్పన కోసం పాటుపడ్డారు.
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