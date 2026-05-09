రైతుల కోసం మెకానికల్​ స్ప్రేయర్​- పెట్రోల్/బ్యాటరీ అవసరం లేదు- విద్యార్థుల వినూత్న ఆవిష్కరణ!

మెకానికల్ స్ప్రేయర్​ రూపొందించిన నలంద విద్యార్థులు - నడుస్తుంటే చాలు- ఆటోమేటిక్​గా పురుగుమందుల పిచికారీ

Bihar Students Develop Innovative Wheel-Driven Pesticide Sprayer
Mechanical Sprayer For Farmers : వ్యవసాయ పనుల్లో తన తండ్రి పడుతున్న కష్టాన్ని చూసి ఓ యువ విద్యార్థి చలించిపోయాడు. తన తండ్రిలా వ్యవసాయ పనులు చేసే వారందరికీ ఉపయోగపడే ఓ యంత్రాన్ని లేదా పరికరాన్ని కనుగొనాలని తపించాడు. చివరకు తన స్నేహితులతో కలిసి పెట్రోల్, డీజిల్ అవసరం లేకుండా, కేవలం చక్రాల ఆధారంగా పనిచేసే ఒక మెకానికల్ పెస్టిసైడ్​ స్ప్రేయర్​ను రూపొందించాడు. దీనిలోని విశేషం ఏమంటే, ఈ యంత్రాన్ని వాడేందుకు మనుషులు ఎలాంటి శ్రమపడాల్సిన పనిలేదు. కేవలం చక్రాన్ని తిప్పితేచాలు పురుగుల మందు పిచికారీ దానికదే జరిగిపోతుంది. ఆశ్చర్యంగా ఉందా? అయితే ఈ పూర్తి కథనం చదివేయండి.

బిహార్​లోని నలంద జిల్లా అస్థావాన్​ గవర్నమెంట్​ పాలిటెక్నికల్​ కాలేజికి చెందిన ఆరో సెమిస్టర్​ విద్యార్థులు, చక్రాల ఆధారంగా పనిచేసే మెకానికల్ పెస్టిసైడ్​ స్ప్రేయర్​ను రూపొందించారు. దీనికి ఎలాంటి ఇంధనం అవసరం లేదు. అలాగే చేతితో పంపింగ్ చేయాల్సిన పనిలేదు. ప్రొఫెసర్ రితేశ్​ కుమార్​ మార్గదర్శకత్వంలో వారు ఈ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేశారు.

మెకానికల్ పెస్టిసైడ్​ స్ప్రేయర్ రూపొందించిన విద్యార్థులు​ (ETV Bharat)

రైతులకు ఎంతో ఉపయోగం!
సాధారణంగా రైతులు 15 నుంచి 20 కిలోల బరువున్న ట్యాంకులను తమ వీపుపై మోస్తూ పురుగుల మందులు చల్లుతూ ఉంటారు. దీని వల్ల భుజం నొప్పి, మెడ, కండరాల నొప్పులు, ఎముకలకు సంబంధించిన రుగ్మతలు లాంటి దీర్ఘకాలిక సమస్యల బారిన పడుతుంటారు. ఫతుహా గ్రామానికి చెందిన ఓం ప్రకాశ్ అనే విద్యార్థి తండ్రి పరిస్థితి కూడా అంతే. అందుకే ఆయనకు ఉపయోగపడే మంచి పరికరాన్ని కనుగొనాలని అతను నిర్ణయించుకున్నాడు.

"మా నాన్న అంత బరువును వీపుపై మోస్తూ పంపింగ్​ చేయడం చూసినప్పుడు చాలా బాధగా అనిపించేది. రైతులు తమ వీపుపై భారీ బరువులు మోసే అవసం లేకుండా ఏదైనా పరికరాన్ని రూపొందించాలని అనుకున్నాను. అందుకే నా చదువు రైతులకు ఎలా ఉపయోగపడుతుందని బాగా ఆలోచించి, చివరికి ఈ యంత్రాన్ని రూపొందించాను. ఈ యంత్రం పూర్తిగా మెకానికల్ ఎనర్జీ ఆధారంగా పనిచేస్తుంది."
- ఓం ప్రకాశ్, మెకానికల్ పెస్టిసైడ్​ స్ప్రేయర్ రూపొందించిన విద్యార్థి

ఇంతకీ ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది?
ఓం ప్రకాశ్, విశాల్, శివమ్​, ధీరజ్​ అనే నలుగురు విద్యార్థులు ప్రొఫెసర్ రితేశ్​ కుమార్ పర్యవేక్షణలో ఈ యంత్రాన్ని రూపొందించారు. కాగా, "ఈ ట్రాలీ లాంటి యంత్రానికి ఉన్న చక్రాలు తిరిగినప్పుడు ఉత్పన్నమయ్యే భ్రమణ శక్తి (రొటేషనల్ ఎనర్జీ) ద్వారా పురుగుల మందు పిచికారీ జరుగుతుంది. దీనికి ఎలాంటి మోటార్లు లేదా బ్యాటరీలు అవసరం లేదు. కనుక తయారీ ఖర్చు చాలా తక్కువ. ఈ యంత్రం తయారీలో 'స్లైడర్​- క్రాంక్​ మెకానిజం', చైన్​ డ్రైవ్​లను ఉపయోగించాం. రైతు ఈ యంత్రాన్ని పొలంలో ముందుకు నెట్టినప్పుడు, చక్రాలు తిరగడం వల్ల చైన్ ద్వారా పంపింగ్ ప్రక్రియ మొదలవుతుంది. నాజిల్ నుంచి పురుగుల మందు ఆటోమేటిక్​గా పిచికారీ అవుతుంది. అందువల్ల రైతు చేతితో పంపింగ్ చేయాల్సిన పని ఉండదు. కేవలం నడుస్తూ ముందుకు నెడితే సరిపోతుంది" అని ఓం ప్రకాశ్ తెలిపాడు.

శారీరక శ్రమ తగ్గుతుంది!

ప్రొఫెసర్ రితేశ్​ కుమార్​తో విద్యార్థులు (ETV Bharat)

"ఈ ప్రాజెక్టు కోసం విద్యార్థులు 6 వారాల పాటు పరిశోధన చేశారు. కాలేజీ వర్క్​షాప్​లోనే వెల్డింగ్​, కటింగ్ పనులు చేసి చివరికి యంత్రాన్ని తయారు చేశారు. గూగుల్​, సోషల్ మీడియా ప్లాట్​ఫారమ్​ల్లో పలు ప్రాజెక్టులను అధ్యయనం చేశారు. వాస్తవానికి రైతులు ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్యలను గుర్తించడానికే ఎక్కువ సమయం పట్టింది. చివరకి వారు ఎలాంటి ఇంధనం అవసరం లేని యంత్రాన్ని తయారు చేశారు. ఈ యంత్రంతో కేవలం నడక ద్వారానే పిచికారీ చేయడం వల్ల, శారీరక శ్రమ భారీగా తగ్గుతుంది"
- రితేశ్​ కుమార్​, ప్రొఫెసర్​

మరింత ఆధునికంగా!
ఈ పిచికారీ యంత్రానికి భవిష్యత్​లో గేర్​బాక్స్​, ఫోల్డబుల్ నాజిల్స్​, ఐఓటీ (ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్​) సెన్సార్లతో అనుసంధానించాలని విద్యార్థులు ఆలోచిస్తున్నారు. 'సెన్సార్లు ఉండడం వల్ల ఏ మొక్కకు ఎంత మందు అవసరమో ముందుగానే గుర్తించి, అక్కడ మాత్రమే పిచికారీ చేయడానికి వీలవుతుంది. అలాగే ఒకటి కంటే ఎక్కువ స్ప్రేయర్లను దీనికి అమర్చుకోవచ్చు' అని విద్యార్థులు చెబుతున్నారు.

మెకానికల్ స్ప్రేయర్​ ఎలా పనిచేస్తుందో వివరిస్తున్న విద్యార్థులు (ETV Bharat)

విద్యార్థుల ఈ వినూత్న ఆవిష్కరణను కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ ఆనంద్ కృష్ణ ప్రశంసించారు. దీని వల్ల రైతులకు తక్కువ ఖర్చుతో మంచి యంత్రం అందుబాటులోకి వస్తుందని అన్నారు. పైగా శారీరక శ్రమ బాగా తగ్గుతుందని అన్నారు. చిన్న చిన్న పట్టణాల్లోని యువతలో దాగున్న ప్రతిభకు ఈ ఆవిష్కరణ ఒక నిదర్శనమని ఆయన పేర్కొన్నారు. కనుక గ్రామీణ నేపథ్యాల నుంచి వచ్చిన యువ ఇంజినీర్లు అభివృద్ధి చేసిన ప్రాజెక్టులకు, రాష్ట్రస్థాయి సైన్స్ ఫెయిర్లలో అవకాశం కల్పించాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. తమ విద్యార్థులు రూపొందించిన యంత్రాన్ని ప్రభుత్వం గుర్తించి పెద్ద ఎత్తున మార్కెట్లోకి తీసుకురావాలని ఆయన కోరారు. అప్పుడే నిరుపేద రైతులకు మరింత మేలు జరుగుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు.

