'మద్యం సేవిస్తారా? జుట్టు సంగతేంటి?'- రామమందిర CEO ఇంటర్వ్యూలో ఇలాంటి ప్రశ్నలేం అడగలేదట!
శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్కు సంబంధించిన మొట్టమొదటి పూర్తిస్థాయి CEO పదవికి అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియ విజయవంతంగా పూర్తయినట్లు వెల్లడి
Published : August 13, 2026 at 8:13 PM IST
Ram Mandir CEO Interview : అయోధ్యలోని శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్కు సంబంధించిన మొట్టమొదటి పూర్తిస్థాయి CEO పదవికి అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియ విజయవంతంగా పూర్తయింది. ఈ ఉన్నత స్థాయి పదవి కోసం నిర్వహించిన ముఖాముఖి ఇంటర్వ్యూల్లో అభ్యర్థులకు ఎలాంటి వ్యక్తిగత లేదా మతపరమైన ప్రశ్నలు అడగలేదని గురువారం విశ్వసనీయ వర్గాలు వెల్లడించాయి. అభ్యర్థులు మద్యం సేవిస్తారా లేదా? వారు కరడుగట్టిన హిందువులా లేక సాధారణ భక్తులా? అనే తరహా ప్రశ్నలు ఇంటర్వ్యూల్లో అడగలేదని వర్గాలు స్పష్టం చేశాయి. కేవలం వారి పని అనుభవం, భవిష్యత్ దృష్టి, రామాలయ అభివృద్ధికి సంబంధించిన పని ప్రణాళికలపై మాత్రమే చర్చ జరిగినట్లు సమాచారం. అభ్యర్థుల వస్త్రధారణ, వారు శాకాహారులా లేక మాంసాహారులా? జంధ్యం ధరిస్తారా? లేదా జుట్టుకు పిలక ఉంచుకుంటారా? వంటి వ్యక్తిగత వివరాలను సెర్చ్ కమిటీ అడగలేదని వర్గాలు స్పష్టతనిచ్చాయి. అలాగే హిందూ మత సంప్రదాయాల ప్రకారం ప్రత్యేక వస్త్రధారణ కలిగి ఉండాలనే నిబంధనలపై కూడా ఎలాంటి ప్రశ్నలు వేయలేదని పేర్కొన్నాయి.
మూడు దశల్లో కఠినమైన ఎంపిక ప్రక్రియ
శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర సీఈఓ ఎంపిక కోసం ఏర్పాటైన 'సెర్చ్ కమిటీ' బుధవారంతో ఇంటర్వ్యూల ప్రక్రియను విజయవంతంగా ముగించినట్లు ప్రకటించింది. అత్యంత ప్రతిభావంతుడైన అభ్యర్థిని ఎంపిక చేసేందుకు కమిటీ బహుళ దశల్లో అభ్యర్థులను మూల్యాంకనం చేశామని కమిటీ ప్రకటన జారీ చేసింది. ఈ మేరకు ఎంపిక ప్రక్రియ వివరాలను వెల్లడించింది. సెర్చ్ కమిటీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, సీఈఓ పోస్టు కోసం మొత్తం 5,585 దరఖాస్తులు వచ్చాయి. ఇందులో 3,877 మంది అభ్యర్థులు తమ పూర్తి వివరాలతో కూడిన కవర్ లెటర్స్ (సీవీ) సమర్పించారని పేర్కొంది.
మొదటి దశ (CV మూల్యాంకనం): తొలి విడతలో దరఖాస్తుదారుల బయోడేటాలను (CV) పరిశీలించారు. వారి మేనేజ్మెంట్ నైపుణ్యాలు, భారీ ఈవెంట్లను నిర్వహించిన అనుభవం, సిబ్బందిని సమర్థంగా నడిపించే సామర్థ్యం, భాషా నైపుణ్యాలు, వారి వ్యూహాత్మక ప్రణాళికల ఆధారంగా అభ్యర్థులను వడపోశారు.
రెండో దశ (ఆన్లైన్ ఇంటరాక్షన్): మొదటి దశలో ఎంపికైన అభ్యర్థులతో పలు రోజుల పాటు ఆన్లైన్ ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించారు. ఇందులో వారి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, నాయకత్వ లక్షణాలు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, వ్యక్తిత్వాన్ని అంచనా వేశారు.
మూడో దశ (ముఖాముఖి ఇంటర్వ్యూలు): ఆన్లైన్ అసెస్మెంట్స్ తర్వాత రక్షణ రంగం, బ్యూరోక్రసీ (ఐఏఎస్/ ఐపీఎస్), కార్పొరేట్, పారిశ్రామిక రంగాలు, విద్య, ఐటీ రంగాలకు చెందిన టాప్ 16 మంది అభ్యర్థులను చివరి రౌండ్ కోసం ఎంపిక చేశారు.
అయోధ్య క్యాంపస్లో ముగిసిన తుది రౌండ్
ఆగస్టు 11, 12 తేదీల్లో అయోధ్యలోని రామ్ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర క్యాంపస్లో 16 మంది అభ్యర్థులకు తుది విడత ముఖాముఖి ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించింది సెర్చ్ కమిటీ. ఇందులో అభ్యర్థుల మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్, లీడర్షిప్ పొటెన్షియల్, టెక్నాలజీ నైపుణ్యాలపైనే ప్రధానంగా దృష్టి సారించారు. చివరి రౌండ్కు వచ్చిన 16 మంది అభ్యర్థులు వారి వారి రంగాల్లో అసాధారణమైన విజయాలు సాధించిన నిపుణులని కమిటీ ప్రశంసించింది.
ట్రస్ట్ తుది నిర్ణయం
ఉన్నత స్థాయి సెర్చ్ కమిటీ తుది అభ్యర్థుల ప్రదర్శనను విశ్లేషించి, ముగ్గురు పేర్లతో కూడిన ప్యానల్ను త్వరలోనే రామమందిర ట్రస్ట్కు సమర్పించనుంది. ఆ ముగ్గురిలో ఒకరిని సీఈఓగా ట్రస్ట్ అధికారికంగా ప్రకటించనుంది. ఈ మొత్తం ఎంపిక ప్రక్రియ అంతా అర్హత, పారదర్శకత, సంస్థాగత నైపుణ్యమే ప్రాతిపదికగా జరిగిందని కమిటీ ప్రకటనలో తెలిపింది. ఈ సెర్చ్ కమిటీలో జస్టిస్ ప్రమోద్ కోహ్లీ (రిటైర్డ్), లెఫ్టినెంట్ జనరల్ వి.కె. చతుర్వేది (రిటైర్డ్), అణు శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ సురేష్ హవ్రే సభ్యులుగా ఉన్నారు.
తుది దశకు అయోధ్య రామమందిర సీఈఓ ఎంపిక ప్రక్రియ!
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