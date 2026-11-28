మహిళా రిజర్వేషన్ల అమలును ఏ పార్టీ కూడా అడ్డుకోలేదు: ప్రధాని మోదీ
PM Modi On Women Reservation Bill : లిమిటేషన్-మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును ఈనెల 30న లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టనున్న నేపథ్యంలో ప్రధాని స్పందించారు.
Published : November 28, 2026 at 1:56 PM IST
లోక్సభ, రాష్ట్రాల శాసనసభల్లో మహిళలకు రిజర్వేషన్లను కచ్చితంగా అమలు చేసి తీరుతామని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్పష్టం చేశారు. మహిళా రిజర్వేషన్లను వ్యతిరేకిస్తున్న పార్టీలు దాన్ని ఎన్నటికీ అడ్డుకోలేవని తేల్చిచెప్పారు. పార్లమెంట్ ముందు డీలిమిటేషన్, మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లులు ముందుకు రానున్న నేపథ్యంలో ఎక్స్ వేదికగా మోదీ వీడియో పోస్టు చేశారు. దేశంలోని 'నారీ శక్తి'కి ఇచ్చిన హామీని నెరవేర్చేందుకు తమ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని ప్రధాని పునరుద్ఘాటించారు. నారీ శక్తికి సాధికారత కల్పించాలనే తమ సంకల్పం చెక్కుచెదరలేదని, మహిళా రిజర్వేషన్ల అమలుకు ఎదురయ్యే ప్రతి అడ్డంకిని కచ్చితంగా తొలగిస్తామన్నారు. మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లుకు మద్దతు ఇస్తున్న వారిలో ఉత్సాహం రెట్టింపుగా ఉందన్నారు. తమ ధైర్యం అజేయమని, తమ సంకల్పం దృఢమైనదని పేర్కొన్నారు. త్వరలోనే మహిళా రిజర్వేషన్లు అమల్లోకి వస్తాయని మోదీ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
నారీ శక్తికి భాగస్వామ్యం కల్పించే పోరాటం దశాబ్దాలుగా సాగుతోంది. ఏళ్ల తరబడి దీనికోసం కృషి చేసిన వారిలో నేను కూడా ఒకడిని. ఎందరో మహిళలు ఈ విషయాన్ని నా దృష్టికి తీసుకొస్తూనే ఉన్నారు. ఎందరో అక్కాచెల్లెళ్లు లేఖల ద్వారా అన్ని విషయాలు నాకు తెలిపారు. దేశంలోని వందకు వంద శాతం నారీ శక్తి ఆశీర్వాదం మాతో ఉందని నాకు తెలుసు. దేశంలోని ప్రతి మహిళకు నేను భరోసా ఇస్తున్నాను. మహిళా రిజర్వేషన్ల మార్గంలో ఎదురయ్యే ప్రతి అడ్డంకిని మేము కచ్చితంగా తొలగించి తీరుతాము. అడ్డు తొలగిస్తాము. మా ధైర్యం అజేయమైనది. మహిళా రిజర్వేషన్లను వ్యతిరేకిస్తున్న పార్టీలు పార్లమెంట్, రాష్ట్ర శాసనసభల్లో దేశ నారీ భాగస్వామ్యాన్ని పెంచకుండా ఎప్పటికీ ఆపలేవు.
---నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
We had made a promise to our Nari Shakti and we remain committed to fulfilling it... https://t.co/ZT3TK71Psh— Narendra Modi (@narendramodi) November 28, 2026