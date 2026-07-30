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పాకిస్థానీ కశ్మీర్ అంటూ ఏమీ లేదు- పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్ మాత్రమే ఉంది : న్యూయార్క్ టైమ్స్ కథనానికి భారత్ కౌంటర్

కశ్మీర్ గురించి వివాదాస్పద కథనాన్ని ప్రచురించిన ది న్యూయార్క్ టైమ్స్- ఈ విషయంపై తీవ్రంగా స్పందించిన భారత్- జమ్ముకశ్మీర్ ఎప్పటికీ భారత్‌లో అంతర్భాగమేనని వెల్లడి

India slams New York Times
Representational image (X@JAAC__Official)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 30, 2026 at 10:03 AM IST

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India slams New York Times : పాకిస్థాన్ ఆక్రమిత కశ్మీర్ (పీఓకే)ను 'పాకిస్థానీ కశ్మీర్'గా అమెరికా వార్తాపత్రిక 'ది న్యూయార్క్ టైమ్స్' పత్రిక తన కథనంలో అభివర్ణించడంపై భారత్ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. జమ్ముకశ్మీర్ ఎప్పటికీ భారతదేశంలో అంతర్భాగంగానే ఉంటుందని పునరుద్ఘాటించింది. 'ది న్యూయార్క్ టైమ్స్' రాసిన కథనం తప్పుదోవ పట్టించేది, సరికానిదిగా అభివర్ణించింది. పాకిస్థానీ కశ్మీర్ అంటూ ఏమీ లేదని, పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్ మాత్రమే ఉందని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు అమెరికాలో భారత రాయబార కార్యాలయం ఎక్స్‌లో పోస్ట్ పెట్టింది.

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