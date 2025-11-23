26/11కి ఆపరేషన్ సిందూర్లా బుద్ధి చెబితే బాగుండేది- కానీ అప్పటి సర్కార్ మౌనవత్రం!: ఫడణవీస్
26/11 దాడికి 18 ఏళ్లు పూర్తి- మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్ కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : November 23, 2025 at 9:05 AM IST
26 11 Mumbai Attack : మహారాష్ట్ర ముంబయిలో జరిగిన 26/11 దాడికి 18 ఏళ్లు పూర్తైన సందర్భంగా ఆ రోజు వీరమరణం పొందిన భద్రతా సిబ్బందిని, నిరపరాధ పౌరులను దేశం మరోసారి స్మరించింది. ఆ సందర్భంగా ముంబయికి చెందిన కులాబాలో నిర్వహించిన గ్లోబల్ పీస్ ఆనర్స్ కార్యక్రమంలో మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్, ఉపముఖ్యమంత్రి ఏకనాథ్ శిందే తదితరులు పాల్గొన్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో మాట్లాడిన ఫడణవీస్, 26/11 దాడి కేవలం తాజ్ హోటల్ లేదా ట్రైడెంట్ హోటల్పై జరిగిన దాడి మాత్రమే కాదు, అది భారతదేశ సార్వభౌమత్వాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకున్న అతి పెద్ద ఉగ్రదాడి అని స్పష్టం చేశారు. ముంబయి దేశ ఆర్థిక నాడి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెట్టుబడులకూ, పర్యాటకానికీ ప్రధాన కేంద్రం కావడంతో ఉగ్రవాదులు ఈ నగరాన్ని మాత్రమే టార్గెట్ చేశారని అన్నారు.
తాజ్, ట్రైడెంట్ కేవలం హోటళ్లు కావని, ప్రపంచం భారత సామర్థ్యాన్ని చూసే ప్రదేశాలు అని తెలిపారు. తాజ్, ట్రైడెంట్ హోటళ్లలో ప్రపంచ నలుమూలల నుంచి వచ్చే ప్రముఖులు, పర్యాటకులు ఉంటారని, ఆ ప్రదేశాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకోవడం ద్వారా ప్రపంచానికి భారత్ను బలహీనంగా చూపాలనే ఉద్దేశం దాగి ఉందని ఫడణవీస్ అన్నారు.
"కఠిన నిర్ణయం తీసుకోవాల్సింది"
సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ (ఆపరేషన్ సిందూర్) తర్వాత భారత్ తన వైఖరిని మార్చుకున్నట్లు ఫడణవీస్ వ్యాఖ్యానించారు. 26/11 దాడి తర్వాత భారత్ అదే విధంగా పాకిస్థాన్కు సముచిత బుద్ధి చెప్తే బాగుండేదని, అయితే అప్పటి ప్రభుత్వాలు అలా చేయలేదని ఆయన పరోక్షంగా కాంగ్రెస్ను ఎత్తి చూపారు. పేర్లు ప్రస్తావించకపోయినా మాజీ ప్రభుత్వాల వైఖరిపై ఘాటు విమర్శలు చేశారు. మౌనంగా ఉన్నారని అన్నారు.
"పాక్తో నేరుగా యుద్ధంలో గెలవలేదు"
పాకిస్థాన్ భారత్తో ప్రత్యక్ష యుద్ధంలో గెలిచే స్థితిలో లేకపోవడంతో ఉగ్రవాదులను పెంచి వెనకనుండి యుద్ధం చేస్తోందని ఫడణవీస్ అన్నారు. ఇది కొత్త భారత్, దాడి చేస్తే వెంటనే తగిన ప్రతిదాడి చేసే సామర్థ్యం కలిగిన భారత్ అంటూ ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. మనం పాకిస్థాన్ ఇంటికే వెళ్లి వారిని చెదరగొట్టామని, వారి కుట్రలను ధ్వంసం చేశామని గుర్తు చేశారు.
"ఇంకా ముగియలేదు- జాగ్రత్తగా ఉండాలి"
దేశంపై ఉగ్రవాద దాడుల ముప్పు ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉన్నందున ప్రతి ఒక్క పౌరుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు. 26/11 ఘటనలో ప్రాణాల్ని పణంగా పెట్టి ప్రాణాలకు ప్రమాదమని తెలిసినా పోరాడిన హేమంత్ కర్కరే, తుకారామ్ ఓంబ్లే, విజయ్ సాళుగావంకర్, సదానంద్ దాతే వంటి ధైర్యవంతులైన అధికారులను ఫడణవీస్ స్మరించారు. వీరందరి ధైర్యం వల్లే ముంబయిని, దేశాన్ని మరింత పెద్ద ప్రమాదం నుండి కాపాడగలిగామని తెలిపారు. వారి త్యాగాన్ని దేశం ఎప్పటికీ మర్చిపోదుని అన్నారు.
"తాజ్ ఎదుట ఆగితే ఇప్పటికీ గుండెల్లో భయం పుడుతుంది": శిందే
ఉపముఖ్యమంత్రి ఏకనాథ్ శిందే ఈ కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ, 26/11 దాడి జ్ఞాపకాలు ఇప్పటికీ మనసును కదిలిస్తాయని అన్నారు. "తాజ్ హోటల్ ముందు నిలబడితే అగ్నికీలలు, పేలుళ్ల శబ్దాలు, ఆ రోజు ప్రజల కేకలు ఇప్పటికీ చెవుల్లో మారుమోగుతుంటాయి. ఆ భయం, ఆ కలకలం ఇంకా మరిచిపోలేం" అని చెప్పారు. దేశ భద్రత కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన అమర జవాన్లకు శిందే నివాళులు అర్పించారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఫడణవీస్ సతీమణి అమృతా ఫడణవీస్ ఆధ్వర్యంలోని దివ్యజ్ ఫౌండేషన్ నిర్వహించింది.