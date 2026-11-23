'సన్యాసం స్వీకరించిన మూడేళ్లకు తల్లి దగ్గర భిక్షాటన'- భావోద్వేగ క్షణాలను గుర్తుచేసుకున్న సీఎం యోగి
CM Yogi Letter On Mother : సన్యాస ధర్మంలో భాగంగా తల్లిని భిక్ష అడిగిన సందర్భాన్ని గుర్తుచేసుకున్న యోగి ఆదిత్యనాథ్ గుర్తు చేసుకున్నారు. నిరుపేద, బాధిత మహిళలకు అండగా నిలవాలని ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు.
Published : November 23, 2026 at 10:06 AM IST
తల్లి ప్రేమకు మించినది ప్రపంచంలో మరొకటి లేదని ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ భావోద్వేగ సందేశం ఇచ్చారు. సన్యాస జీవితం స్వీకరించిన తర్వాత మూడేళ్లకు సొంత గ్రామానికి వెళ్లినప్పుడు, కాషాయ వస్త్రధారణలో తల్లిని భిక్ష అడిగిన సందర్భాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారు. తన సన్యాస నిర్ణయాన్ని తల్లి అర్థం చేసుకోవడానికి ఎంతగా తల్లడిల్లిందో వివరించారు. తల్లి లేని లోటు కేవలం ఒక వ్యక్తి దూరమైన బాధ మాత్రమే కాదని, ప్రేమ, ఆత్మీయత, భద్రత, కుటుంబ అనుబంధాన్ని కోల్పోయిన భావన అని పేర్కొన్నారు. యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఎక్స్ వేదికగా 'యోగి కి పాటీ' అనే బహిరంగ లేఖల పరంపరలో ఈ భావోద్వేగ జ్ఞాపకాలను పంచుకున్నారు.
తల్లుల పట్ల గౌరవం చూపడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని యోగి ఆదిత్యనాథ్ పేర్కొన్నారు. సనాతన ధర్మంలోని శాశ్వత విలువలు తల్లుల పట్ల గౌరవంతో ముడిపడి ఉన్నాయని చెప్పారు. తల్లుల రుణాన్ని ఎప్పటికీ పూర్తిగా తీర్చలేమని, అయితే వారి పట్ల మన కర్తవ్యాన్ని నెరవేర్చవచ్చని తెలిపారు. ఆశ్రయం లేని తల్లులకు అండగా నిలవాలని, బాధల్లో ఉన్నవారి పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోవాలని, కష్టాల్లో ఉన్న తల్లుల ముఖాల్లో చిరునవ్వు తీసుకురావాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. రాష్ట్రంలోని ప్రతి పౌరుడు ఈ బాధ్యతను స్వీకరించడమే తల్లులకు ఇచ్చే నిజమైన గౌరవమని పేర్కొన్నారు . తల్లి లేకపోతే జీవం లేదని, తల్లుల వల్లే మన ఉనికి సాధ్యమైందని అన్నారు.
బిడ్డకు విలువలు తల్లి పెంపకం నుంచే
భారతీయ సంప్రదాయాల్లో తల్లుల త్యాగాలు, వారి ప్రభావాన్ని యోగి గుర్తుచేసుకున్నారు. శ్రీరాముడు వనవాసానికి వెళ్లిన సందర్భంలో తల్లి కౌసల్య ఇచ్చిన ఆశీర్వాదాలను ప్రస్తావించారు. అలాగే తల్లి కోరిక మేరకు శ్రీకృష్ణుడు మధుర నుంచి గోకులానికి వెళ్లిన విషయాన్ని గుర్తుచేశారు. ఒక బిడ్డను ధ్రువుడిగా, ప్రహ్లాదుడిగా లేదా ఉత్తమ మానవుడిగా తీర్చిదిద్దడంలో తల్లి విలువలు, పెంపకం కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని తెలిపారు. తల్లి ఎవరి స్థానంలోనైనా ఉండగలదని, కానీ ఆమె స్థానాన్ని ఎవరూ భర్తీ చేయలేరని అన్నారు. తల్లి ప్రేమ ప్రపంచంలోనే అత్యంత అందమైన భావోద్వేగమని పేర్కొన్నారు. తన దివంగత తల్లిని స్మరించుకుంటూ యోగి భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. తల్లి లేకపోవడం అంటే జీవితంలో ఒక వ్యక్తిని కోల్పోవడం మాత్రమే కాదని, నిస్వార్థమైన ప్రేమను, భావోద్వేగ భద్రతను, ఇంటి వంటి ఆశ్రయాన్ని కోల్పోవడమని వివరించారు. తనకు జ్ఞానపు తొలి అక్షరాలు నేర్పిన తల్లిని మొదటి గురువుగా అభివర్ణించారు.
सनातन संस्कार मातृ वंदना से अभिसिंचित हैं। कुछ ऋण ऐसे होते हैं, जो कभी चुकाए नहीं जा सकते। हां, हम अपना कर्तव्य अवश्य निभा सकते हैं। सार्वजनिक जीवन में आने के बाद प्रदेश की मातृशक्ति के लिए यही कर्तव्य निभाने का प्रयास कर रहा हूं। प्रत्येक माँ के प्रति सच्चा सम्मान यही होगा कि आज हर प्रदेशवासी यह संकल्प ले कि वह किसी निराश्रित माँ का संबल बनेगा, किसी वंचित माँ की पीड़ा को समझेगा और किसी दुखियारी माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगा।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 23, 2026
తల్లిని భిక్ష అడిగిన ఆ రోజు
సన్యాసం స్వీకరించిన మూడేళ్లకు పైగా గడిచిన తర్వాత కాషాయ వస్త్రాలు ధరించి సొంత ఇంటి గడప వద్దకు వెళ్లిన సందర్భాన్ని యోగి లేఖలో గుర్తుచేసుకున్నారు. సన్యాస సంప్రదాయంలోని ముఖ్యమైన ఆచారంలో భాగంగా తల్లిని భిక్ష అడిగినట్లు చెప్పారు. తన గొంతు విని తల్లి బయటకు వచ్చిందని, అయితే కాషాయ వస్త్రాల్లో ఉన్న తనను చూసి ఆమె ఆశ్చర్యపోయిందని పేర్కొన్నారు. తాను తల్లిని భిక్ష ఇవ్వాలని కోరినప్పుడు ఆమె తొలుత ఆ మాటలను నమ్మలేకపోయిందని వివరించారు. ఇంట్లో ఏదైనా లోటు ఉందా? అందుకే భిక్షాటన మొదలుపెట్టావా? అని తల్లి అడిగినట్లు గుర్తుచేసుకున్నారు. సన్యాసం తన కర్తవ్యమని, యోగి ఆకలి భిక్షతోనే తీరుతుందని తల్లికి చెప్పినట్లు తెలిపారు. తాను ఇంట్లో ఉండటానికి రాలేదని, భిక్ష అడగడానికి మాత్రమే వచ్చానని వివరించినట్లు పేర్కొన్నారు. తన కుమారుడు సన్యాసాన్ని స్వీకరించడాన్ని అర్థం చేసుకుని, అతడి సంకల్పాన్ని తల్లి తన ప్రేమతో గౌరవించిందని యోగి తెలిపారు. ఈ సంఘటన తన జీవితంలో చెరగని జ్ఞాపకంగా నిలిచిపోయిందని భావోద్వేగంగా వివరించారు.
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