సీఎంను మార్చాల్సిన అవసరం లేదు- ఐదేళ్ల పదవిని నా తండ్రి పూర్తి చేస్తారు : యతీంద్ర సిద్ధరామయ్య
సీఎం మార్పుపై స్పందించిన సిద్దరామయ్య కుమారుడు- వ్యక్తిగత పనుల కోసమే ముంబయికి వెళ్లినట్లు చెప్పిన డీకే
Published : November 28, 2025 at 7:34 AM IST
Yathindra Siddaramaiah On CM Post : కర్ణాటకలో ముఖ్యమంత్రి మార్పుపై చర్చలు జరుగుతున్న వేళ సీఎం కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే, సీఎం సిద్ధరామయ్య కుమారుడు యతీంద్ర సిద్ధరామయ్య కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. సీఎంను మార్చాల్సిన అవసరం లేదని, ఆ పదవిలో తన తండ్రి పూర్తి స్థాయిలో కొనసాగుతారని తెలిపారు. సిద్ధరామయ్య, డిప్యూటీ సీఎం డీకే శివకుమార్ మధ్య అధికార భాగస్వామ్య ఒప్పందం గురించి తనకు తెలియదని పేర్కొన్నారు. విలేకర్లతో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'నా అభిప్రారయం ప్రకారం ముఖ్యమంత్రిని మార్చాల్సిన అవసరం లేదు. సిద్ధరామయ్య పూర్తిస్థాయి ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగతారు. నేతృత్వ మార్పు ఎందుకు మళ్లీ మళ్లీ చర్చకు వస్తుందో నాకు తెలియదు. అధికారణ పంపిణీ విషయంలో ముందుగా ఏదైనా ఒప్పందం జరిగింది కూడా నాకు తెలియదు. అయినప్పటికీ, హైకమాండ్ నిర్ణయమే తుది నిర్ణయం. అధికార భాగస్వామ్యం గురించి నాకు ఎవరూ చెప్పలేదు. ఎమ్మెల్యేలు దిల్లీలో లాబీయింగ్ చేయడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. ఇది ఇతర పార్టీల్లో కూడా జరిగింది. మేమంతా హైకమాండ్ నిర్ణయానికే కట్టుబడి ఉన్నాం. మార్పు అవసరం లేదు. అవసరంలేని చర్చలు ఉండకూడదు. హైకమాండ్ అన్ని విషయాలు పరిశీలించి ఉత్తమ నిర్ణయం తీసుకుంటుంది' అని యతీంద్ర తెలిపారు.
కాంగ్రెస్ నేతలను కలవలేదు : డీకే శివకుమార్
ఇదిలా ఉండగా నాయకత్వ మార్పు గురించి వస్తున్న ఊహాగానాలను డిప్యూటీ సీఎం డీకే శివకుమార్ తోసిపుచ్చారు. ఏ విషయంలోనూ తొందరపడటం లేదని తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి పదవి గురించి కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకులతో ఎటువంటి చర్చలు జరపలేదని స్పష్టం చేశారు. కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీని కలవలేదని అన్నారు. ముంబయికి బంధువుల కార్యక్రమానికి వచ్చినట్లు విలేకర్లుతో తెలిపారు. ఇక్కడ ఎలాంటి సమావేశం జరగలేదని పేర్కొన్నారు. ముంబయిలో సమావేశం ఎందుకు జరుగుతుంది? సమావేశం జరగాలంటే అది బెంగళూరు లేదా దిల్లీలోనే జరుగుతుందని అన్నారు.
ఇక పార్టీలో ఈ గందరగోళ పరిస్థితులు సంక్షోభంగా మారకముందే చక్కబెట్టాలని సీనియర్ మంత్రి డాక్టర్ జి పరమేశ్వర్ అధిష్ఠానానికి సూచించారు. వీలైనంత త్వరగా ఓ నిర్ణయానికి రావాలన్నారు. మరోవైపు సతీశ్ జార్ఖిహొళి, హెచ్.సి.మహదేవప్ప, కె.రాజణ్ణ, శివరాజ్ తంగడిగె తదితర అహింద మంత్రులు ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య నివాసంలో ప్రత్యేకంగా సమావేశమై తమ కార్యాచరణపై తీర్మానాలు చేశారు. వీరంతా త్వరలో దిల్లీకి వెళ్లి తమ అభిప్రాయాలను స్పష్టం చేయాలని చూస్తున్నారు. కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడి రెండున్నరేళ్లు పూర్తిచేసుకున్న సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి మార్పు గురించి ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. రెండున్నరేళ్ల తర్వాత ఉపముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్కు సీఎం బాధ్యతలు అప్పగించేలా అప్పట్లో ఓ ఒప్పందం కుదిరిందని ప్రచారం జరుగుతోంది.