ఆ 52 గ్రామాల్లో వరకట్నం బ్యాన్- బరాత్లో 100 మందికే ఎంట్రీ- డీజే, ఆభరణాలపై ఆంక్షలు- రూల్స్ ఉల్లంఘిస్తే రూ.52వేలు ఫైన్!
పెళ్లిళ్లలో అనవసరపు ఖర్చులను, ఆడంబరాలను తగ్గించడానికి 52 గ్రామల ప్రజలు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మ్యారేజ్లలో ఖర్చులు, ఆడంబరాలపై ఆంక్షలు విధించారు.
Published : October 23, 2026 at 6:06 PM IST
Marriage Expenditure Cut Rules : పెళ్లంటే పందిళ్లు, సందళ్లు, తప్పెట్లు, తాళాలు, తలంబ్రాలు అన్నది పాతకాలం నాటి సంప్రదాయం. ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్, హల్దీ, ఖరీదైన ఫంక్షన్ హాళ్లు, రకరకాల వంటకాలు ఇదీ ప్రస్తుత పెళ్లిళ్ల ట్రెండ్. అందుకే ప్రస్తుత డిజిటల్ యుగంలో పెళ్లంటే ఖర్చులు తడిసి మోపెడవుతున్నాయి. అందుకే పెళ్లిళ్లలో వృథా ఖర్చులను తగ్గించడానికి, పేద కుటుంబాలపై ఆర్థిక భారాన్ని నివారించడానికి హిమాచల్ప్రదేశ్ రాష్ట్రం సిర్మౌర్ జిల్లా శిలాయ్ ఖత్ పరిధిలోని 52 గ్రామాలు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. వివాహ ఖర్చులను అదుపులో ఉంచడం, సంప్రదాయ ఆచారాలను కాపాడుకోవడం, హానికరమైన సామాజిక పద్ధతులను నిరోధించే లక్ష్యంతో 17 కఠినమైన నిబంధనలను ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించాయి. ఈ నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తే రూ.52,000 జరిమానా విధించడంతో పాటు, మొత్తం ఆ ప్రాంత ప్రజలందరికీ విందు ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంటుంది.
17 కఠిన నిబంధనలు షురూ
శిలాయ్ గ్రామంలోని మాతా ఠారీ ప్రాంగణంలో జరిగిన ఈ ఉమ్మడి పంచాయతీ సమావేశానికి 52 గ్రామాల ప్రతినిధులు, ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. వివాహ వేడుకల్లో పెరుగుతున్న ఖర్చులు, బహుమతులు ఇచ్చే సంప్రదాయాల వల్ల కలిగే ఆర్థిక భారం, ఊరేగింపుల్లో ప్రదర్శించే ఆడంబరాలు, సామాజిక కార్యక్రమాలను సరళతరం చేయాల్సిన అవసరంపై చర్చించారు. ఈ చర్చల అనంతరం సమావేశానికి హాజరైన ప్రతినిధులందరూ 17 నిబంధనలకు ఆమోదం తెలిపారు. ఇందులో కట్టెలు కొట్టే ఆచారం నుంచి మాష్ (పప్పు వంటకం) విందు వరకు అన్నింటికీ కొత్త నిబంధనలు రూపొందించారు.
మహా పంచాయత్లో తీసుకున్న నిర్ణయాలు
పెళ్లి విందు కోసం కట్టెలు కొట్టే ఆచారంలో కేవలం 20- 25 మంది మాత్రమే పాల్గొనాలి. ఆ రోజున ఇతర గ్రామస్థులను లేదా అతిథులను ఆహ్వానించకూడదు. అలాగే మాష్ విందుకు కొత్త నిబంధనలను పెట్టారు. ఈ విందులో కేవలం కుటుంబ సభ్యులు మాత్రమే పాల్గొనాలి. గ్రామస్థులు, ఇతర బంధువులు హాజరుకాకూడదు. 'మామా స్వాగత్' (మేనమామల స్వాగత వేడుకలను) కూడా కేవలం రక్త సంబంధీకులైన మేనమామలకే పరిమితం చేశారు. ఈ వేడుకలో సొంత మేనమామ, ఆయన భార్య మాత్రమే పాల్గొనాలి.
బరాత్కు 10 వాహనాలే
వివాహ వేడుకల్లో అనవసరమైన రద్దీని, అధిక ఖర్చును తగ్గించేందుకు పెళ్లి ఊరేగింపులో (బరాత్) పాల్గొనే అతిథుల సంఖ్యను 100కి పరిమితం చేశారు. అలాగే పెళ్లి ఊరేగింపు కోసం గరిష్ఠంగా పది వాహనాలనే ఉపయోగించాలని షరతు పెట్టారు. బరాత్ సమయంలో మద్యం సేవించడాన్ని పూర్తిగా నిషేధించారు. బరాత్ ముగిసి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత రాత్రి 7- 9 గంటల వరకు మాత్రమే టెంట్లో మద్యం తాగొచ్చు. బీర్ లేదా ఇతర మత్తు పదార్థాలపై పూర్తి నిషేధం విధించారు. డీజే వాడకాన్ని కేవలం రెండు రోజులకే పరిమితం చేశారు.
సంప్రదాయ ఆచారాలను కాపాడేందుకు వివాహానికి మరుసటి రోజు నిర్వహించే 'నెవ్దా' సంప్రదాయాన్ని కొనసాగించాలని నిర్ణయించారు. 'నెవ్దా' కోసం ఇచ్చే మొత్తాన్ని రూ.10గా, మామా కా ధంగ్ (మేనమామ ఇచ్చే సంప్రదాయ కానుక) మొత్తాన్ని రూ.501గా నిర్ణయించారు. శిశువు జన్మించిన 10 రోజుల తర్వాత నిర్వహించే బారసాల వంటి వేడుక కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించే అతిథుల సంఖ్యను కూడా పరిమితం చేశారు. ఇటువంటి సందర్భాల్లో గ్రామంలోని ప్రతి కుటుంబం నుంచి ఒకరిని మాత్రమే విందుకు అహ్వానించాలి.
బంగారు ఆభరణాలపై ఆంక్షలు
బంగారం, వెండి ధరలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో వధువు ధరించే నగలను పరిమితం చేశారు. వధువు కేవలం 5 రకాల ఆభరణాలు (మంగళసూత్రం, ముక్కు పుడక, చెవి కమ్మలు, కాళ్ల పట్టీలు, మెట్టెలు) మాత్రమే ధరించాలి. పెళ్లి రోజున గ్రామంలోని ఇతర మహిళలు కూడా అంతకంటే ఎక్కువ నగలు ధరించకూడదు. అలాగే వరకట్నం ఇవ్వడం, తీసుకోవడాన్ని పూర్తిగా నిషేధించారు. కేవలం సంప్రదాయబద్ధంగా ఇచ్చే 'సోబో-పైతో' (పాత్రలు వంటివి) మాత్రమే అనుమతిస్తారు. పెళ్లి వేడుకల్లో దూల్హా-దూల్హన్ (వధూవరులు) లేదా ఇతరులు నాట్యం చేస్తున్నప్పుడు వారిపై డబ్బులు చల్లే సంప్రదాయాన్ని పూర్తిగా నిషేధించారు.
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