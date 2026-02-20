సైకిల్ కొనేందుకు డబ్బులు లేకపోయినా- నేషనల్ సైక్లింగ్ పోటీల్లో మెరిసిన విద్యార్థి- ఎక్కడో తెలుసా?
కోయంబత్తూర్కు చెందిన 12వ తరగతి విద్యార్థి విజయ గాథ- పోటీకి ముందు రోజు గాయపడినా పట్టుదల వీడని కుర్రాడు!
Published : February 20, 2026 at 10:07 PM IST
Student Won Medals National Cycling : సైకిల్ కొనుక్కోవడానికి కూడా డబ్బులు లేని ఓ విద్యార్థి, ఏకంగా నేషనల్ సైక్లింగ్ పోటీల్లో పాల్గొని రజతం, కాస్యం పతకాలు గెలుచుకున్నాడు. నిరుపేద కుటుంబంలో జన్మించినప్పటికీ తన ఆశయాన్ని చేరుకోవడంలో ఏ మాత్రం వెనకడుగు వేయలేదు. చిన్ననాటినుంచి సైక్లింగ్పై మక్కువ పెంచుకున్న ఆ విద్యార్థి, చివరికి జాతీయ స్థాయిలో మెరిశాడు. దీంతో అతడి తల్లిదండ్రుల ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి. అంతేకాదు, అతడి విజయాన్ని గుర్తించిన గ్రామస్థులు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. శాలువాలు కప్పి, మెడలో దండలు వేసి, డప్పు చప్పుల్లతో గ్రాండ్ వెల్కమ్ చెప్పారు. విజయం సాధించడానికి ఆ బాలుడు చూపిన చొరవ, అతడి విజయం వెనుక ఉన్న అసలు స్టోరీ ఏంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
స్టోరీ ఏంటంటే?
ఫిబ్రవరి 12 నుంచి 15వ తేదీ మధ్య అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో 22వ నేషనల్ మౌంటైన్ బైక్ సైక్లింగ్ ఛాంపియన్షిప్ పోటీలు జరిగాయి. నాలుగు రోజుల పాటు జరిగిన ఈ పోటీల్లో దేశ నలుమూలల నుంచి మొత్తం 512 మంది పోటీదారులు పాల్గొన్నారు. అయితే, ఈ పోటీల్లో కోయంబత్తూరులోని కరుమతంపట్టి ప్రాంతానికి చెందిన ఆంథోనీ రాజ్ అనే విద్యార్థి పాల్గొన్నాడు. ఏకంగా జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో పాల్గొని రజత, కాంస్య పతకాలతో మెరిశాడు. వాగరాయంపాళయం ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో 12వ తరగతి చదువుతున్న ఈ విద్యార్థి ఇప్పటికే జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయి సైక్లింగ్ పోటీల్లోనూ పాల్గొని విజయం సాధించాడు.
సైకిల్ కొనడానికి డబ్బులు లేవు!
"నాకు సైక్లింగ్ అంటే ఇష్టం. నా తల్లిదండ్రులు కూలీలు. దీంతో ఇంట్లోని ఆర్థిక పరిస్థితుల వల్ల నేను కొత్త సైకిల్ కొనలేకపోయాను. నా స్నేహితులు, బంధువుల వద్ద ఉన్న పాత సైకిళ్లతోనే ప్రాక్టీస్ చేసేవాడిని. అలా నేను జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో పాల్గొని విజయం సాధించాను. అయితే, జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో పాల్గొనడానికి నాకు కొత్త సైకిల్ అవసరం అయింది. అప్పుడు నా పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు, స్నేహితులు ఓ కొత్త సైకిల్ను కొనిచ్చారు. దాంతో పోటీల్లో పాల్గొని రజత, కాంస్య పతకాలు గెలుచుకున్నాను. నాకు ఇప్పుడు చాలా సంతోషంగా ఉంది" అని విజేత ఆంథోని పేర్కొన్నాడు.
గ్రామస్థుల గ్రాండ్ వెల్కమ్
జాతీయ స్థాయి సైక్లింగ్ పోటీల్లో విజయం సాధించిన ఆంథోనికి అతడి ఊరి ప్రజలు, తోటి విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని స్వాగతం పలికారు. వాగరాయంపాళయం పట్టణ పంచాయతీ కార్యాలయం నుంచి దాదాపు ఒక కిలోమీటరు దూరం ఊరేగింపుగా పాఠశాలకు తీసుకెళ్లారు. శాలువాలు కప్పి, మెడలో దండలు వేసి, డప్పు చప్పుల్లతో గ్రాండ్ వెల్కమ్ చెప్పారు.
కిందపడి గాయపడినా సరే!
అయితే, పోటీకి ఒక రోజు ముందు ప్రాక్టీస్ చేస్తుండగా ప్రమాదవశాత్తు కిందపడిపోయానని ఆంథోని తెలిపాడు. ఈ ప్రమాదంలో గాయపడినప్పటికీ తన కుటుంబ పరిస్థితి, అలాగే తనకు సహాయం చేసిన వారిని దృష్టిలో ఉంచుకుని సైక్లింగ్ చేశానని చెప్పాడు ఆంథోని. ఆ పట్టుదలే తనకు విజయాన్ని తెచ్చిపెట్టిందన్నాడు. ఇప్పుడు తాను అంతర్జాతీయ స్థాయి పోటీలో పాల్గొనేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నానని చెబుతున్నాడు.
అండర్-16 విభాగంలో స్వర్ణం గెలుచుకున్న విద్యార్థి
మరోవైపు, నేషనల్ మౌంటైన్ బైక్ సైక్లింగ్ ఛాంపియన్షిప్ పోటీల్లో తమిళనాడు నుంచి 20 మందికి పైగా అభ్యర్థులు పోటీకి దిగారు. అందులో 9 బంగారు, 5 వెండి, 3 కాంస్యాలతో గెలుచుకున్నారు. అంతేకాదు, మొత్తం 17 పతకాలను గెలుచుకోవడం ద్వారా ఛాంపియన్ టైటిల్ను సైతం సొంతం చేసుకుంది. ఈ పోటీల్లో ప్రాణేశ్ అనే విద్యార్థి అండర్-16 విభాగంలో స్వర్ణం గెలుచుకున్నాడు.
