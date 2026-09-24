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ఎంత అధికారం వచ్చినప్పటికీ సేవా మార్గాన్ని వీడం : ప్రధాని మోదీ

సేవా సంకల్ప్​ యాత్రలో పాల్గొన్న వారితో సంభాషించిన ప్రదాని మోదీ- సేవనే తమ పాలన, విలువలకు కేంద్రబిందువన్న ప్రధాని

PM Modi Seva Yatra
సేవా యాత్రికులతో మాట్లాడుతున్న ప్రధాని మోదీ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 24, 2026 at 11:01 AM IST

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PM Modi Seva Yatra : రాజకీయాల్లో ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగినా ప్రజాసేవే తమకు ప్రధాన మార్గమని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ స్పష్టం చేశారు. గుజరాత్‌ నుంచి దిల్లీ వరకు తమ పాలన, విలువలకు సేవే మూలాధారమని చెప్పారు. ఎంత రాజకీయ అధికారం వచ్చినా సేవా మార్గం నుంచి వైదొలగబోమని పేర్కొన్నారు. 'సేవా సంకల్ప్‌ యాత్ర' భాగంగా వడనగర్‌ నుంచి ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లోని వారణాసి వరకు బైక్‌ యాత్ర చేపడుతున్న సేవా యాత్రికులతో గురువారం వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌ ద్వారా మాట్లాడిన సందర్భంగా ప్రధాని ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

పాలనలో సేవా భావం ఉన్నప్పుడు ప్రతి విధానంలోనూ 'నాగరిక్‌ దేవో భవ అనే స్ఫూర్తి ప్రతిబింబిస్తుందని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. ప్రజలకు సేవ చేయడమే తమ ప్రాథమిక లక్ష్యంగా ఉండాలని యాత్రికులకు సూచించారు. సేవ గురించి కేవలం ప్రసంగాలు చేయడం కాకుండా, తమ ఆచరణ ద్వారా దాని సందేశాన్ని ప్రజలకు అందించాలని మోదీ సూచించారు. ప్రజలకు సేవ చేస్తే, ఆ సేవే సందేశంగా మారుతుందని చెప్పారు. 'సేవా పరోమో ధర్మః' అనే భావనతో ముందుకు సాగాలని యాత్రికులకు పిలుపునిచ్చారు. రాజకీయాల్లో ఎంత అధికారం లభించినా, ఎంత ఉన్నత స్థాయికి చేరుకున్నా.. తమ ప్రాథమిక మార్గం మాత్రం సేవగానే ఉండాలని అన్నారు.

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PM MODI SEVA SANKALP YATRA

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