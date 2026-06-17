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'ప్రతిపక్ష నేతలను ఎన్​డీఏలోకి లాగేందుకు ప్రయత్నాలు'- అమిత్​ షాపై కాంగ్రెస్ విమర్శలు

కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించిన జైరాం రమేశ్- ప్రతిపక్ష పార్టీలను బలహీనపరిచే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని ఆరోపణ- భారీ ప్రలోభాలతో ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలను బీజేపీలోకి ఆకర్షిస్తున్నారన్న కాంగ్రెస్ నేత

Congress On Amit Shah
Congress On Amit Shah (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 17, 2026 at 12:09 PM IST

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Congress On Amit Shah : కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్​షాపై కాంగ్రెస్ విమర్శలు గుప్పించింది. రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు ఓటమికి ప్రతీకారంగా ప్రతిపక్షాలపై దాడిచేయటంతోపాటు ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఆయన ధ్వంసం చేస్తున్నారని ఆరోపించింది. రెండేళ్లక్రితం బీజేపీ-వ్యతిరేక అజెండాతో ఎన్నికైన వారిని ప్రలోభాలకు గురిచేసి ఎన్​డీఏ వైపు ఆకర్షిస్తున్నారని విమర్శించింది. పార్టీ ఫిరాయించేవారికి ఇచ్చే ప్రోత్సాహకాలు దిగ్భ్రాంతికి గురిచేస్తున్నాయని కాంగ్రెస్‌ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్‌ అన్నారు. ఈ మేరకు ఎక్స్‌లో ఓ పోస్టు పెట్టారు.

బంగాల్​లో టీఎంసీ ఎంపీల తిరుగుబాటు, మహారాష్ట్రలో ఉద్ధవ్‌ వర్గం మరోసారి చీలనుందన్న ప్రచారం నేపథ్యంలో జైరాం రమేశ్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. హోంమంత్రి పూర్తిగా అవకాశవాద రాజకీయాలకు పాల్పడుతున్నారని, మ్యూచువల్ ఫండ్‌ పరిశ్రమ మాదిరిగా వ్యక్తుల అవసరాలకు తగ్గట్టుగా వివిధ పథకాలు, ఉత్పత్తులను అందిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఆయన ఆగడాలకు అంతే లేకుండా పోతోందని, అయినప్పటికీ అంతిమ లక్ష్యం సాధించలేరని జోస్యం చెప్పారు

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CONGRESS ON AMIT SHAH
CONGRESS ON AMIT SHAH

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