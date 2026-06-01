ప్రభుత్వ పథకం కింద ఎమ్మెల్యే వివాహం- ఎడ్ల బండిపై ఊరేగింపు- స్వయంగా నడిపిన డిప్యూటీ సీఎం- ఎక్కడో తెలుసా?

ప్రభుత్వ స్కీమ్ కింద ఎమ్మెల్యే పెళ్లి- అధికారులపై స్పీకర్ ఆగ్రహం- ఎందుకో తెలుసా?

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 1, 2026 at 1:40 PM IST

BJP MLA Dipesh Sahu Marriage : ఛత్తీస్​గఢ్​కు చెందిన ఓ ఎమ్మెల్యే వివాహం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్​గా మారింది. సాధారణంగా మన దేశంలో రాజకీయ నాయకుల పెళ్లి అంటే ధూమ్​ధామ్​గా జరుగుతుంది. కానీ ఆ ఎమ్మెల్యే మాత్రం ప్రభుత్వ పథకం కింద వివాహం చేసుకున్నారు. ఆశ్చర్యంగా ఉందా? అయితే ఈ పూర్తి కథనం చదవండి.

ఛత్తీస్​గఢ్​లోని బెమెతరా ప్రాంతానికి చెందిన బీజేపీ ఎమ్మెల్యే దీపేశ్​ సాహు. ఆయన ఛత్తీస్​గఢ్ ప్రభుత్వ పథకమైన "ముఖ్యమంత్రి కన్యా వివాహ యోజన" స్కీమ్​ కింద ఆదివారం తరుణా సాహును వివాహం చేసుకున్నారు. అత్యంత సాదాసీదా సామూహిక వివాహ వేడుకలో భాగంగా జరిగిన ఈ పెళ్లి ప్రస్తుతం అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ఎమ్మెల్యే చేసిన ఈ పనిపై స్థానిక ప్రజలు, రాజకీయ నేతలు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.

వివాహ బంధంతో ఒక్కటైన దీపేశ్​ సాహు, తరుణా సాహు (ETV Bharat)

ఎడ్ల బండిపై ఊరేగింపు
ఈ సామూహిక వివాహ వేడుకలో బీజేపీ ఎమ్మెల్యేతోపాటు మరో 20కి పైగా జంటలు కూడా పెళ్లి చేసుకున్నాయి. అంతకు ముందు దీపేశ్​ సాహు సంప్రదాయబద్ధంగా ఎడ్ల బండిపై ఊరేగింపుగా పెళ్లి మండపానికి వచ్చారు. ఛత్తీస్​గఢ్ ఉపముఖ్యమంత్రి అరుణ్ ​సావో​ స్వయంగా ఆ ఎడ్లబండిని నడిపారు. దీనితో ఈ పెళ్లిని చూడడానికి చాలా మంది ప్రజలు తరలివచ్చారు. ఎలాంటి హంగూ ఆర్భాటం లేకుండాఅత్యంత సాదాసీదాగా పెళ్లి చేసుకున్నందుకు వారంతా ఎమ్మెల్యేపై ప్రశంసలు కురిపించారు. మరోవైపు ఎమ్మెల్యే దీపేశ్​ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాన్ని ఛత్తీస్​గఢ్ ముఖ్యమంత్రి విష్ణుదేవ్ సాయ్​ అభినందించారు. పెళ్లిళ్ల కోసం భారీగా ఖర్చు చేస్తూ చాలా కుటుంబాలు అప్పులపాలు అవుతున్న ఈ రోజుల్లో, దీపేశ్​ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం సమాజానికి ఒక మంచి సందేశాన్ని ఇచ్చిందని అన్నారు.

ఎడ్లబండిపై దీపేశ్​ సాహు ఊరేగింపు- స్వయంగా నడిపిన డిప్యూటీ సీఎం అరుణ్​ సావో (ETV Bharat)

"దీపేశ్​ సాహు యువతకు ఆదర్శంగా నిలిచారు. అనవసరమైన ఖర్చులు చేయవద్దని, వీలైతే ముఖ్యమంత్రి కన్యా వివాహ యోజన పథకం కింద పెళ్లి చేసుకొని సమాజానికి మంచి సందేశం ఇవ్వాలని నేను ముందే ఆయనకు చెప్పాను."
- విష్ణుదేవ్ సాయ్​, ఛత్తీస్​గఢ్ ముఖ్యమంత్రి

భారీ వర్షంతో ఇబ్బందులు
అయితే ఈ ప్రభుత్వ సామూహిక వివాహ వేడుకకు భారీ వర్షం రూపంలో ఇబ్బందులు ఏర్పడ్డాయి. వాతావరణం ఏమాత్రం బాగాలేకపోవడంతో ముఖ్యమంత్రి విష్ణుదేవ్​ సాయ్ వివాహ వేదిక వద్దకు చేరుకోలేకపోయారు. దీనితో ఆయన ఒక ప్రభుత్వ విశ్రాంతి భవనం నుంచే ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన బెమెతరా జిల్లా కోసం రూ.105 కోట్లకు పైగా విలువైన అభివృద్ధి పనులు ప్రారంభించారు. అలాగే మరికొన్ని కొత్త ప్రాజెక్టులను ప్రకటించారు.

అధికారులపై స్పీకర్ ఆగ్రహం
మరోవైపు, సామూహిక వివాహ వేదికపై నుంచి ఛత్తీస్​గఢ్​ అసెంబ్లీ స్పీకర్ రమణ్​ సింగ్​ కింద పడిపోయారు. దీనితో ఆయన జిల్లా అధికారులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వేదికపై కూర్చోవడానికి సరైన కుర్చీలు వేయకపోవడం, వర్షం వల్ల ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా తగిన ఏర్పాట్లు చేయనందుకు ఆయన సదరు అధికారులపై మండిపడ్డారు. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, సీనియర్ మంత్రులు వచ్చే ఇలాంటి కార్యక్రమానికి సరైన ఏర్పాట్లు చేయకపోవడమేంటని ప్రశ్నించారు.

'సాధారణంగా సామూహిక వివాహాలు జరిగే వేదిక వద్ద వాటర్​ప్రూఫ్​ పందిరిలు వేస్తుంటారు. దీని వల్ల అకస్మాత్తుగా వర్షం పడినా ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. కానీ ఇక్కడ జరిగిన ప్రభుత్వ సామూహిక వివాహ వేడుక కోసం అధికారులు సరైన ఏర్పాట్లు చేయలేదు. ముఖ్యంగా వాటర్​ ప్రూఫ్​ వివాహ పందిరి వేయలేదు. అదే సమయంలో భారీ వర్షం పడడంతో పెళ్లి వేడుకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది' అంటూ స్పీకర్ మండిపడ్డారు. స్థానికులు, పెళ్లికి వచ్చిన వారు కూడా అధికారుల తీరుపై విమర్శలు గుప్పించారు.

