ETV Bharat / bharat

డిప్యూటీ సీఎంగా సునేత్ర ప్రమాణం చేస్తున్నారా? నాకు ఎలాంటి సమాచారం లేదు: శరద్ పవార్

సునేత్ర ప్రమాణ స్వీకారంపై శరద్ పవార్ కీలక వ్యాఖ్యలు

Sharad Pawar On Sunetra Oath
NCP (SP) chief Sharad Pawar Sharad Pawar (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 31, 2026 at 9:57 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Sharad Pawar On Sunetra Oath : మహారాష్ట్ర ఉపముఖ్యమంత్రిగా దివంగత అజిత్ పవార్ సతీమణి, రాజ్యసభ ఎంపీ సునేత్ర పవార్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయడంపై ఎన్​సీపీ-ఎస్​సీపీ అధినేత శరద్​ పవార్ స్పందించారు. ఆ విషయంపై తనకు ఎలాంటి సమాచారం లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. తనకు కూడా మీడియా ద్వారానే విషయం తెలిసిందని పేర్కొన్నారు. శనివారం బారామతిలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఎన్​సీపీకి చెందిన రెండు వర్గాలు ఏకమవ్వాలన్నదే అజిత్ పవార్ ఆశయమని తెలిపారు.

'ప్రమాణ స్వీకారం గురించి మాకు ఎలాంటి సమాచారం లేదు. మీడియాలో వచ్చిన వార్తల ద్వారానే మేము తెలుసుకున్నాం. ఆ విషయంపై నాకు ఏమీ తెలియదు. ఈ నిర్ణయం పార్టీ స్థాయిలో తీసుకుని ఉండవచ్చు. ప్రఫుల్ పటేల్, సునీల్ తట్కరే వంటి కొందరు నేతలు ఈ అంశంలో చొరవ తీసుకున్నారు అనుకుంట. వారు ఏదో నిర్ణయం తీసుకుని ఉండవచ్చు' అని శరద్ పవార్ తెలిపారు.

రెండు వర్గాల ఐక్యత అజిత్ పవార్ కోరిక
అజిత్ పవార్ కోరిక నేరవేరాలని భావిస్తున్నట్లు శరద్​ పవార్ తెలిపారు. 'అజిత్ పవార్, శశికాంత్ శిందే, జయంత్ పాటిల్ రెండు వర్గాల విలీనంపై చర్చలు ప్రారంభించారు. విలీనానికి తేదీ కూడా నిర్ణయించారు. ఫిబ్రవరి 12న విలీనం జరగాల్సి ఉంది. అయితే, ఆ తేదీకి ముందే అజిత్ మనలను విడిచి వెళ్లిపోయారుట అని శరద్ పవార్ భావోద్వేగంగా తెలిపారు.

TAGGED:

SHARAD PAWAR ON SUNETRA OATH
SHARAD PAWAR ON SUNETRA OATH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.