పెళ్లి కానుకగా బంగారం, నగదు కాదు- గేదెలనే ఇస్తారు!- 'తోడా' గిరిజనుల వింత సంప్రదాయం!
Toda Tribe Marriage Gifts Buffaloes: తమిళనాడు నీలగిరి కొండల్లో నివసించే ‘తోడా’ గిరిజన తెగలో పెళ్లి కానుకగా బంగారం, నగదు కాకుండా గేదెలను ఇచ్చే సంప్రదాయం ఇప్పటికీ కొనసాగుతోంది.
Published : November 17, 2026 at 8:49 PM IST
పెళ్లిళ్లలో బంగారం, నగదు సహా విలువైన వస్తువులను కానుకలుగా ఇచ్చుకోవడం సాధారణమే. కానీ ఒకచోట మాత్రం నేటికీ ఒక విశిష్ట సంప్రదాయం కొనసాగుతోంది. ఎప్పటినుంచో వస్తున్న తమ ఆదివాసీ సంప్రదాయాలను కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటున్నారు. ప్రకృతితో ఎంతో మమేకమై జీవించే వీరి ఆచారాల్లో అత్యంత ఆసక్తికరమైనది పెళ్లిలో వధువుకు గేదెలను కానుకగా ఇవ్వడం. అవును వీరు పెళ్లిళ్లలో ఆభరణాలకు బదులుగా వధువుకు గేదెలను బహుమతిగా ఇస్తారు. ఇంతకీ ఇదెక్కడో తెలుసా. తమిళనాడులో. నీలగిరి కొండల్లో నివసించే గిరిజన తెగ 'తోడా' ఈ ఆచారాలను ఇప్పటికీ పాటిస్తోంది.
గేదెలు లేనిదే గుడి తలుపులు కూడా తెరవరు!
తోడా గిరిజన సమాజంలో గేదెలకు అత్యంత పవిత్రమైన, కీలకమైన స్థానం ఉంది. ఇక్కడ కుటుంబం ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోవడానికి గేదెలు కూడా ఒక ఆస్తిగా ఉపయోగపడతాయి. ఊటీ గార్డెన్ మండు ప్రాంత నివాసి పితకుట్టన్ ఈ సంప్రదాయం గురించి వివరించారు. తమ ఆచారం ప్రకారం పెళ్లిళ్లతో పాటు ఇతర ముఖ్యమైన కుటుంబ కార్యక్రమాల్లో ఆభరణాల కంటే గేదెలనే కానుకగా ఇవ్వడానికి ఇష్టపడతామని చెప్పుకొచ్చారు. ఇవి కుటుంబానికి సంపదను సృష్టిస్తాయని అన్నారు.
Steeped in history & mystery, the #Toda tribe of Nilgiris are keepers of ancient customs & traditions that are waiting to be explored. https://t.co/9xR2IAmxMr— Ministry of Tribal Affairs, Govt. of India (@TribalAffairsIn) February 29, 2024
'మా ఆచారం ప్రకారం వివాహాల సమయంలో గేదెలను బహుమతిగా ఇస్తాము. నగలకు బదులు గేదెలను ఇవ్వడానికే ప్రాధాన్యం ఇస్తాం. ఇవి ఆ కుటుంబానికి ఆర్థికంగా ఆదాయాన్ని సమకూరుస్తాయి. ప్రతి గ్రామంలోనూ గేదెలు ఉంటాయి. ఇవి లేకుండా ఏ గుడి తలుపులు తెరవరు. ఆలయానికి చెందిన గేదెల పాలతోనే వివిధ పూజలు నిర్వహిస్తాం. గేదెలు లేకుండా ఏ పండగ కూడా జరగదు. తరతరాలుగా పెళ్లిళ్లు, పిల్లలు పుట్టిన సందర్భాల్లో కూడా గేదెలను కానుకగా ఇస్తున్నాం'-పితకుట్టన్, తోడా గిరిజన వాసి
గర్భధారణ సమయంలోనూ ప్రత్యేక వేడుక
తోడా తెగలో పెళ్లి తర్వాత జరిగే కొన్ని ఆచారాలు కూడా గేదెలతో ముడిపడి ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మహిళ గర్భం దాల్చినప్పుడు 'విల్ అంబు శాస్త్ర' అనే వేడుక నిర్వహిస్తారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా అమ్మాయి తల్లిదండ్రులు ఆమెకు గేదె దూడను కానుకగా ఇస్తారని తోడా గిరిజన తెగకు చెందిన ఓ మహిళ వివరించారు.
'పెళ్లి నిశ్చయమైన తర్వాత మేం భర్త ఇంటికి వెళ్తాం. ఇక్కడ సంప్రదాయ వివాహ వేడుకలు ఉండవు. మహిళ గర్భం దాల్చినప్పుడు విల్ అంబు శాస్త్ర పేరిట వేడుక నిర్వహిస్తారు. ఈ వేడుకలో పుట్టింటివారు ఆమెకు ఒక గేదె దూడను కానుకగా ఇస్తారు. తర్వాత బంధువుల సమక్షంలో 5 నుంచి 10 గేదెల వరకు బహుమతిగా ఇస్తారు. మా సమాజంలో వరకట్నం అనేదే లేదు. కానీ గేదెలను ఇవ్వడం మాత్రం ఆనవాయితీ. పుట్టుక నుంచి మరణం వరకు మా జీవితాల్లో గేదెలు ఒక భాగం'-తోడా తెగ మహిళ
చదువుకున్న యువతకు ఉద్యోగాలు కరవు!
ఒకవైపు ఇలా తోడా తెగ తమ సంప్రదాయాలను కాపాడుకుంటుండగా, మరోవైపు యువత భవిష్యత్తుపై ఆందోళన పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా ఉన్నత విద్య పూర్తి చేసిన వారికి తగిన ఉద్యోగాలు లభించడం లేదని నిత్య అనే మహిళ తెలిపారు. నీలగిరి ప్రాంతంలో సుమారు 1500 మంది తోడా తెగ ప్రజలు నివసిస్తున్నారని చెప్పిన ఆమె వీరిలో చాలా మంది యువతీయువకులు డిగ్రీ, పీజీ కోర్సులు పూర్తి చేసినప్పటికీ శాశ్వత ఉద్యోగాలు దొరకడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దీంతో కొందరు ఉన్నత చదువులు కొనసాగించేందుకు ఆసక్తి కోల్పోతున్నారని, మరికొందరు అంత చదువు చదువుకున్నా తోట పనులు, రోజువారీ కూలీ పనులకు వెళ్లాల్సి వస్తుందని వివరించారు. ఉన్నత విద్య, వృత్తిపర శిక్షణ కోసం తగిన ఆర్థిక సహాయం కూడా అందట్లేదని నిత్య పేర్కొన్నారు. రెండు డిగ్రీలు చదివిన యువత కూడా పర్యటక ప్రాంతాల్లో టికెట్ కౌంటర్లలో, పారిశుద్ధ్య పనుల్లో కేవలం రూ. 10 వేల నుంచి రూ. 12 వేల జీతానికి తాత్కాలిక ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారని తెలిపారు. ఇంకా తమ సమాజంలో క్యాన్సర్ వంటి తీవ్రమైన వ్యాధులు పెరిగిపోతున్నాయని, తమకు మెరుగైన వైద్య సదుపాయాలను కల్పించాలని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను కోరుతున్నారు.
Experience the rich heritage of the Toda Tribe from the Nilgiris, Tamil Nadu, at #AadiMahotsav! Discover their exquisite handcrafted embroidery, organic produce, and traditional crafts—a true reflection of their unique culture. #AadiMahotsav2025 #TribalHeritage #prideofindia https://t.co/3dWHOR9rzD— Ministry of Tribal Affairs, Govt. of India (@TribalAffairsIn) February 23, 2025
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