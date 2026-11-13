భారత్కు ఇంకా పూర్తి ఆహార భద్రత రాలేదు: నీతి ఆయోగ్ వైస్ ఛైర్మన్
NITI Aayog Vice Chairman On Food Security: వివిధ ఆహారఉత్పత్తుల సరఫరా విషయంలో భారత్ బహుశా ఇప్పటికీ పూర్తి భద్రతను సాధించలేదని నీతి ఆయోగ్ వైస్ ఛైర్మన్ అశోక్ కుమార్ లాహిరి పేర్కొన్నారు.
నీతి ఆయోగ్ వైస్ ఛైర్మన్ అశోక్ కుమార్ (ANI)
Published : November 13, 2026 at 9:26 PM IST
వివిధ ఆహార ఉత్పత్తుల సరఫరా విషయంలో భారత్ బహుశా ఇప్పటికీ పూర్తి భద్రతను సాధించలేదని నీతి ఆయోగ్ వైస్ ఛైర్మన్ అశోక్ కుమార్ లాహిరి శుక్రవారం పేర్కొన్నారు. ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా వంటనూనెలను దిగుమతి చేసుకుంటున్న దేశంగా భారత్ ఉండటమే ఇందుకు ప్రధాన కారణమని ఆయన అన్నారు. దిల్లీలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో ఆయన ప్రసంగిస్తూ, భారత్ తన వంటనూనెల అవసరాల్లో సగానికి పైగా దిగుమతుల ద్వారానే తీర్చుకుంటోందని చెప్పారు. ఈ దిగుమతులు సుమారు 17 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నులుగా ఉన్నాయని, వీటి విలువ దాదాపు 20 బిలియన్ అమెరికన్ డాలర్లు (USD) ఉంటుందని అంచనా వేసినట్లు తెలిపారు.