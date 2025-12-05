ETV Bharat / bharat

ఆ ఊరిలో హారన్ కొట్టకూడదు, టపాసులు పేల్చకూడదు- ఎందుకో తెలుసా?

పక్షులపై ఆ ఊరి ప్రేమ- టపాసులు, హారన్లు బంద్

December 5, 2025

Birds Lover Village Assam : ఆ గ్రామంలో టపాసులు పేల్చకూడదు, వాహనాల హారన్లు మోగించకూడదు, పెద్ద పెద్ద శబ్దాలు వచ్చేలా వేడుకలు చేసుకోకూడదు. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే అధిక శబ్దాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఈ స్టోరీలో ఆ ఊరు ఎక్కడుంది? ఆ గ్రామ ప్రజలు ఎందుకు అధిక ధ్వనులకు దూరంగా ఉంటున్నారు? దీని వెనుకున్న కథ ఏంటో చూద్దాం.

పక్షులపై ప్రేమతో
అసోం మోరిగావ్ జిల్లాలోని జుర్గావ్ గ్రామం నిశబ్దానికి మారుపేరు. అక్కడ తివా తెగకు చెందిన 121 కుటుంబాలు నివసిస్తున్నాయి. ఆ గ్రామంలోని అందరూ పక్షి ప్రేమికులే. పక్షుల పట్ల వారి ప్రేమ అమోఘం. అందుకే పక్షులు ఇబ్బంది పడతాయని ఆ గ్రామంలో టపాసులు పేల్చరు. అవసరమైతే తప్ప వాహనదారులు హారన్ మోగించరు. వేడుకల్లో డీజే, పెద్ద శబ్దాలనిచ్చే బ్యాండ్ వంటి వాటిని కూడా పెట్టరు. అంతలా పక్షులపై ప్రేమను చూపిస్తున్నారు.

వెదురును కూడా కోయరు
జుర్గావ్ చుట్టూ పచ్చని వెదురు తోటలు ఉన్నాయి. కానీ గ్రామస్థుల విచక్షణారహితంగా వెదురును కత్తిరించి విక్రయించడానికి నిరాకరిస్తారు. పొడవైన వెదురుపై పక్షులకు గూళ్లు పెట్టుకుంటాయని వదిలేస్తారు. అలాగే వేటగాళ్లు, నేర స్వభావం కలిగిన వ్యక్తులను కూడా గ్రామంలోకి రానివ్వరు. ఈ పరిమితులన్నీ తమ గ్రామంలోని పక్షులు సురక్షితం ఉండడం కోసమే. అనేక చిత్తడి నేలలు, నీటి వనరులతో జుర్గావ్ గ్రామం స్థానిక, వలస పక్షులకు అడ్డాగా మారిపోయింది. ప్రతి రోజు సాయంత్రం పక్షుల అరుపులు ఆహ్లాదకరంగా అనిపిస్తాయి. జుర్గావ్‌ లో ఎవరూ పక్షులకు హాని కలిగించే ఏ కార్యకలాపాలలోనూ పాల్గొనరు. పక్షుల సంరక్షణ కోసం పాటుపడతారు.

"పక్షులు మార్చి-ఏప్రిల్ సమయంలో ఇక్కడికి వస్తాయి. గూళ్లు నిర్మించుకుంటాయి. తరతరాలుగా అవి సంతానోత్పత్తి కోసం ఇక్కడికి వస్తున్నాయి. మేము వాటికి ఎప్పుడూ హాని కలిగించము. వేటగాళ్లు వచ్చినా వారిని మేము వెంటనే తరిమివేస్తాం. అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే మేము వెదురును కోస్తాం. పక్షులపై గ్రామస్థులు ప్రేమ చూపిస్తారు. ఇక్కడ చిత్తడి నేలలు, చెరువులు ఉన్నాయి. పక్షులు చేపలను తింటాయి. రాత్రిపూట సురక్షితంగా నిద్రపోతాయి. మేము మా కుటుంబాలతో నివసిస్తున్నట్లే, పక్షులు కూడా తమ పిల్లలను పెంచుకోవడానికి ఇక్కడికి వస్తాయి. అలాంటి పరిస్థితిలో మనం వాటిని చంపడం తప్పు. నా చిన్నప్పటి నుంచి మైనాలు, పిచ్చుకలు, వాటర్ హెన్లు వంటి పక్షుల రాకను చూస్తున్నాను. " అని జుర్గావ్ గ్రామానికి చెందిన హర్షవర్ బోర్డోలోయ్ తెలిపాడు.

చిన్నారులు సైతం
తమ గ్రామంలోని చిన్నారులు సైతం పక్షులపై ప్రేమను చూపిస్తారని జుర్గావ్ వాసి ఒకరు చెప్పాడు. పక్షులకు హాని కలిగించే ఏ పని చేయరని వెల్లడించారు. తమ ఊరిలో ఎవరూ పక్షులను ఇబ్బంది పెట్టరని, బయటి నుంచి ఎవరైనా వచ్చి వాటికి హాని కలిగించడానికి ప్రయత్నిస్తే వారిని తరిమివేస్తామన్నాడు. పక్షుల కోసమే గ్రామంలో ప్రశాంతతను కాపాడుకుంటున్నామని స్పష్టం చేశాడు.

"మా గ్రామంలో ఎలాంటి గందరగోళం ఉండదు. అధిక డెసిబుల్ శబ్దాలపై నిషేధం ఉంది. బాణసంచా ఉపయోగించకూడదు. అత్యవసర పరిస్థితి ఉంటే తప్ప వాహనాల హారన్లను మోగించకూడదు. మేము అమ్మకం కోసం వెదురును కత్తిరించము. చాలా పక్షులు వెదురు గుట్టలలో ఆశ్రయం పొందుతాయి. మేము వెదురులను నరికితే పక్షుల గూళ్లు నాశనమవుతాయి. అందుకే అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే వెదురును కొడతాం." అని మరో గ్రామస్థుడు తెలిపాడు.

పర్యావరణంపై ప్రేమ
జుర్గావ్​లో లోయర్ ప్రైమరీ స్కూల్ మాత్రమే ఉన్నప్పటికీ, అక్షరాస్యత రేటు బాగానే ఉంది. పర్యావరణ సమస్యల గురించి ప్రజలకు అవగాహన ఉంది. ఈ ఊరి ప్రజలు ఎక్కువ మంది వ్యవసాయం చేస్తారు. సరళమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు. అయితే పక్షులు, పర్యావరణంపై అపారమైన ప్రేమను చూపిస్తారు. అయితే, ప్రస్తుత కాలంలో చిన్న వేడుకైనా డీజే, బాణసంచాలు కామన్. అలాగే రోడ్డు మీద వాహనాల హారన్ మోతలైతే చెప్పనక్కర్లేదు. కానీ జుర్గావ్ గ్రామ ప్రజలు పక్షులు సంక్షేమం కోసం ఆరాటపడుతున్నారు. బాణసంచా, డీజే వంటి వినోద కార్యక్రమాలకు దూరంగా ఉంటున్నారు.

